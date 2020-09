Đầu tư second home vẫn triển vọng trong Covid-19

Các chuyên gia, nhà đầu tư khẳng định đầu tư second home hay nhà nghỉ dưỡng vẫn là kênh rót vốn giàu tiềm năng về dài hạn, trong tọa đàm hôm 18/9.

Tại tọa đàm "Second home - Đầu tư an toàn cho khách hàng trong Covid-19" do VnExpress tổ chức, bà Bùi Kim Thùy - Đại diện tại Việt Nam của Hội đồng Kinh doanh Mỹ - ASEAN (USABC) cho hay xu hướng đầu tư second home đã có từ lâu trên thế giới. Với một đất nước có đường bờ biển dài, thiên nhiên ưu đãi như Việt Nam, rất nhiều nhà đầu tư đã sở hữu mô hình sản phẩm này tại đa dạng địa hình, khu vực, không chỉ nhà hướng biển mà còn hướng sông, hồ, núi.

Trong bối cảnh Covid-19 ảnh hưởng đến mọi lĩnh vực, trong đó có bất động sản, bà Thùy lạc quan rằng "dịch bệnh rồi sẽ qua", kênh bất động sản vẫn sẽ là kênh đầu tư an toàn và giàu triển vọng sinh lời cho các nhà đầu tư hướng đến lợi ích về dài hạn.

Các khách hàng trong tọa đàm "Second home - Đầu tư an toàn trong Covid-19". Ảnh: Ngọc Thành.

Ông Lê Duy Bình - Giám đốc điều hành Economica Vietnam cũng cho rằng, Covid-19 đã sàng lọc nhiều chủ đầu tư kinh doanh không tốt, tiềm lực tài chính không vững, sử dụng nguồn lực khách hàng không hiệu quả. Các chủ đầu tư yếu kém đã bộc lộ rõ điểm yếu trong thời gian qua, để còn lại trên thị trường những chủ đầu tư vững về tài chính, năng lực với những sản phẩm giá trị thực.

Từ góc độ nhà đầu tư cá nhân, người dẫn chương trình, diễn viên Tuấn Tú chia sẻ anh từng có ý định đầu tư second home ở nước ngoài như Philippines, châu Âu... Tuy nhiên qua đại dịch, Việt Nam nổi lên như một môi trường đầu tư sáng giá, không chỉ bởi thiên nhiên tươi đẹp mà còn bởi công tác phòng chống dịch bệnh hiệu quả.

"Tôi không còn nghĩ đến ý định mua nhà nước ngoài mà quan trọng là mua không gian sống theo kiểu nước ngoài, có thiên nhiên, cảnh quan, có tiện ích, vừa đảm bảo khả năng sinh lời vừa được hưởng bầu không khí an lành rất yên bình của Việt Nam", MC Tuấn Tú chia sẻ.

Người dẫn chương trình, diễn viên Tuấn Tú chia sẻ từ góc nhìn của một nhà đầu tư bất động sản. Ảnh: Ngọc Thành.

Không chỉ hiện diện ở phân khúc nghỉ dưỡng ven biển, thị trường second home tại Việt Nam còn mở rộng ở những địa phương có tốc độ đô thị hóa cao. Đối với các nhà đầu tư, tốc độ tăng dân cơ học từ nhóm chuyên gia, người lao động đến sinh sống và làm việc tại những địa phương phát triển mạnh về công nghiệp là điều kiện lý tưởng để sở hữu và khai thác sinh lời từ second home. Đơn cử ông Nguyễn Ngọc Hân - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Truyền thông đa phương tiện Thủ Đô hứng thú với Bình Phước bởi có nhiều khu công nghiệp, thu hút giới lao động đến làm việc.

Động lực từ đầu tư công

Mặt khác, các chuyên gia và nhà đầu tư cho rằng, ngay cả trong bối cảnh thách thức bởi Covid-19 hiện tại, vẫn có những điểm sáng trên thị trường bất động sản nghỉ dưỡng, đặc biệt tại những địa phương hưởng lợi từ công tác đầu tư công và sự phát triển mạnh về hạ tầng.

Theo ông Lê Duy Bình, đầu tư công không nhất thiết phải thể hiện trực tiếp tại một địa phương nhất định thì địa phương đó mới hưởng lợi. Các chính sách, chủ trương đầu tư vào sân bay, hạ tầng liên kết vùng... cũng tạo điều kiện tốt giúp di chuyển thuận lợi từ các thành phố lớn, từ đó thúc đẩy phát triển du lịch và bất động sản nghỉ dưỡng.

Ông Lê Duy Bình - Giám đốc điều hành Economica Vietnam khẳng định các địa phương duyên hải miền Trung và phía Nam giàu tiềm năng phát triển du lịch với trợ lực từ hạ tầng. Ảnh: Ngọc Thành.

Những địa phương có tiềm năng phát triển kinh tế và đặc biệt là du lịch hiện nay có thể kể đến Bình Thuận, Phú Yên, dải đất miền Trung, đồng bằng sông Cửu Long.

"Chính phủ có ý định rõ ràng trong việc hỗ trợ phát triển kinh tế tại những địa phương này. Trong đó hỗ trợ phát triển du lịch là điểm mấu chốt để thúc đẩy phát triển kinh tế trong những năm tới", ông Lê Duy Bình khẳng định.

Trợ lực từ đầu tư công và sự phát triển hạ tầng cũng được xem là nền tảng quan trọng để thu hút các chủ đầu tư cũng như nhà đầu tư cá nhân lựa chọn sản phẩm second home tại những địa phương có điều kiện đi lại thuận tiện, kết nối tốt với các tỉnh thành lớn.

Bà Bùi Kim Thùy cũng nhìn nhận bên cạnh yếu tố hạ tầng, lợi thế về thiên nhiên tại những địa phương phía Nam như Hồ Tràm (Bà Rịa - Vũng Tàu), Phan Thiết (Bình Thuận) với hơn 300 ngày nắng trong năm là điều kiện rất tốt để phát triển bất động sản nghỉ dưỡng.

"Phan Thiết gần như là một vùng đất quanh năm nhiều nắng, có thể là một điểm đến tiềm năng cho cả du khách lẫn nhà đầu tư", bà Bùi Kim Thùy nhìn nhận.

Bà Bùi Kim Thùy - Đại diện tại Việt Nam của Hội đồng Kinh doanh Mỹ - ASEAN (USABC) khuyến nghị nhà đầu tư chọn chủ đầu tư uy tín, sản phẩm được phát triển tử tế, pháp lý hoàn thiện. Ảnh: Ngọc Thành.

Từ lợi thế về thiên nhiên, cảnh quan, chính sách phát triển kinh tế các tỉnh phía Nam và động lực hạ tầng, xu hướng các nhà đầu tư phía Bắc "Nam tiến" đang thể hiện mạnh mẽ, đặc biệt tại các địa phương còn chưa khai thác mạnh.

"Nhà đầu tư lúc nào cũng tìm điểm đến mới. Càng mới thì giá trị gia tăng cao hơn, lợi nhuận cao hơn", ông Lê Duy Bình nhận xét.

Khuyến nghị cho nhà đầu tư

Với các nhà đầu tư đang tìm kiếm sản phẩm sinh lời hiệu quả trong bối cảnh hiện tại, các chuyên gia khuyến nghị cần xem xét nhiều yếu tố trên cơ sở đầu tư để hướng đến lợi ích lâu dài chứ không đầu cơ trên nguồn lực hạn chế và kỳ vọng "lướt sóng" trong ngắn hạn.

Đại diện Economica Việt Nam nhấn mạnh đây không phải là thời điểm cho nhà đầu tư đầu cơ hay lướt sóng. Khi nhà đầu tư chọn dự án cần chọn chủ đầu tư uy tín, có khả năng thực hiện lời hứa. Ngoài lời hứa với sản phẩm dịch vụ, cần xem xét lời hứa về sự phát triển của cơ sở hạ tầng, xem xét tiềm năng phát triển của địa phương với những cam kết đầu tư công của Chính phủ và chính quyền địa phương.

Hiện nay các địa phương có sự cạnh tranh trong việc tạo môi trường đầu tư thuận lợi, hạ tầng tốt, để thu hút nhà đầu tư. Những địa phương nào giữ cam kết, giữ môi trường đầu tư tốt thì sẽ đảm bảo khả năng phát triển kinh tế trung dài hạn.

Là nhà đầu tư đã sở hữu second home tại Hồ Tràm, nghệ sĩ Tuấn Tú chia sẻ, điều quan trọng nhất cần xem xét uy tín chủ đầu tư, kế đến là mức giá hợp lý để đảm bảo trong khả năng sở hữu và có tính thanh khoản tốt trong tương lai.

"Đơn cử dự án NovaWorld Phan Thiết do Novaland triển khai. Tôi đã theo dự án của đơn vị này tại Hồ Tràm và cho rằng mức giá hiện tại mà doanh nghiệp đưa ra tại Phan Thiết là hợp lý. Dự án còn có sân golf, khu vui chơi giải trí thể thao đa dạng phù hợp nhu cầu của gia đình", anh Tuấn Tú nói.

NovaWorld Phan Thiết còn được đề cập trong tọa đàm như một điển hình cho động thái mạnh dạn cam kết lợi nhuận 16% một năm từ đơn vị phát triển Novaland. Các chuyên gia khẳng định đây là mức sinh lời hấp dẫn và khả thi nhờ vào lợi nhuận do khai thác và giá trị gia tăng của tài sản trong tương lai.

Ông Nguyễn Ngọc Hân - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Truyền thông đa phương tiện Thủ Đô đang tìm cơ hội đầu tư tại Phan Thiết. Ảnh: Ngọc Thành.

Đáng chú ý, việc chủ đầu tư và nhà phát triển dự án thể hiện cam kết lợi nhuận này không chỉ bằng "lời nói suông" mà bằng văn bản giấy tờ, hợp đồng ký kết giữa chủ đầu tư và người mua, cũng thể hiện mức độ chắc chắn về khả năng khai thác hiệu quả khu nghỉ dưỡng này trong tương lai.

"Nếu có một chủ đầu tư dự án cam kết bằng văn bản thì trước tiên là một điều đáng quý. Kế đến, cần lựa chọn những sản phẩm tử tế, được triển khai bởi những đơn vị tử tế, có uy tín, truyền thông tử tế. Và một điều tôi thường nhắc đi nhắc lại, nhà đầu tư Việt Nam nên có thói quen tìm công ty pháp lý hoặc luật sư đồng hành", bà Bùi Kim Thùy khuyến nghị.

Novaland cũng nhận đánh giá cao khi là doanh nghiệp đã niêm yết trên thị trường chứng khoán, đồng nghĩa mọi thông tin về sản phẩm đều được minh bạch để nhà đầu tư lẫn cổ đông giám sát. Đơn vị này cũng đã thể hiện năng lực qua hàng loạt dự án căn hộ, bất động sản nhà ở quy mô tại TP HCM và các địa phương tiềm năng. Việc lựa chọn sản phẩm từ những đơn vị uy tín và có lịch sử hoạt động minh bạch góp phần bảo chứng cho sự an toàn trong khoản đầu tư ở bối cảnh hiện tại.

Các khách mời dự tọa đàm đồng tình Covid-19 không triệt tiêu mọi cơ hội. Đây là lúc nhà đầu tư cần nhìn nhận vấn đề thận trọng, lâu dài hơn, hướng tới giá trị căn bản, triển khai hoạt động đầu tư trên cơ sở xem xét các yếu tố như phát triển hạ tầng, kinh tế vĩ mô, mức độ tôn trọng và thực hiện cam kết của các bên, kể cả Chính phủ, chính quyền địa phương và chủ đầu tư. Bối cảnh kinh tế đặc biệt như hiện nay sẽ gạn lọc những "nhiễu nhương" của thị trường để chân giá trị trụ lại không chỉ trong thị trường bất động sản nghỉ dưỡng nói riêng mà toàn thị trường bất động sản nói chung.

Nam Anh