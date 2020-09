Đầu tư second home thời Covid-19 thế nào cho hiệu quả

Tọa đàm lúc 20h ngày 17/9 sẽ tìm lời giải cho bài toán đầu tư second home - ngôi nhà thứ hai, nhà nghỉ dưỡng sao cho an toàn, hiệu quả lâu dài.

Thị trường bất động sản trên mọi phân khúc từ đầu năm đến nay vẫn đang trong trạng thái giao dịch cầm chừng, hạn chế cả về nguồn cung lẫn sức mua khi tâm lý người mua còn e ngại ảnh hưởng của Covid-19.

Dù vậy, trong bối cảnh Việt Nam đã nhiều ngày không có ca lây nhiễm nCoV trong cộng đồng, làn sóng Covid-19 lần thứ hai cơ bản được đánh giá kiểm soát tốt, thị trường bất động sản, cụ thể là bất động sản du lịch đang có nhiều cơ hội.

Mảng du lịch nghỉ dưỡng vốn chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ đại dịch được cho là sẽ bứt phá mạnh nhất, một khi Covid-19 được kiểm soát, các thị trường du lịch mở cửa, du khách ồ ạt trở lại sau thời gian dài không di chuyển.

Đáng chú ý, ngay trong dịch, dòng sản phẩm second home - ngôi nhà thứ hai tại các dự án quy mô lớn vẫn giữ mức tiêu thụ khá ổn định.

Vậy trong thời điểm này, đầu tư vào bất động sản du lịch có phải sự lựa chọn sáng suốt? Có nên mạnh tay "xuống tiền" cho second home khi đang có nhiều chính sách ưu đãi cho các khách hàng? Làm thế nào để lựa chọn một giải pháp đầu tư an toàn, bền vững? Các câu hỏi này sẽ được giải đáp trong tọa đàm "Second home - Đầu tư an toàn cho khách hàng trong Covid-19" diễn ra lúc 20h thứ năm 17/9 trên VnExpress.

Tọa đàm phát sóng lúc 20h ngày 17/9 trên VnExpress và Fanpage VnExpress.

Tham dự tọa đàm, ông Lê Duy Bình - Giám đốc điều hành Economica Vietnam sẽ chia sẻ góc nhìn vĩ mô về chính sách đầu tư công nhằm phát triển du lịch nghỉ dưỡng tại Việt Nam, xu hướng chuyển dịch đầu tư second home tại Việt Nam.

Bà Bùi Kim Thùy - Đại diện tại Việt Nam của Hội đồng Kinh doanh Mỹ - ASEAN (USABC) cũng sẽ tham gia tọa đàm. Với sự am tường về môi trường đầu tư, bà Bùi Kim Thùy sẽ cung cấp góc nhìn bao quát về sự phát triển của thị trường second home Việt Nam, so sánh với các nước trong khu vực.

Ông Nguyễn Ngọc Hân - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Truyền thông đa phương tiện Thủ Đô sẽ cung cấp thông tin về động thái "ra hàng" của các chủ đầu tư, những dự án đáng chú ý, cung - cầu cũng như mức độ giao dịch trên thị trường hiện tại. Ông Phan Tuấn Tú - Người dẫn chương trình, nhà đầu tư second home cũng sẽ chia sẻ một số phương pháp và "gu" lựa chọn sản phẩm bất động sản phân khúc du lịch nghỉ dưỡng.

Các khách mời cũng sẽ giải đáp thắc mắc và chia sẻ lưu ý, khuyến nghị đến độc giả khi tham gia đầu tư vào lĩnh vực giàu tiềm năng này tại Việt Nam.

Nam Anh