Đấu giá 'đất vàng' sân Chi Lăng khởi điểm hơn 9.700 tỷ đồng

Đà NẵngThành phố thông báo đấu giá khu đất sân Chi Lăng, khởi điểm hơn 9.700 tỷ đồng, sau nhiều năm vướng pháp lý liên quan vụ án Phạm Công Danh và đồng phạm.

Ngày 19/3, Thi hành án dân sự TP Đà Nẵng cho biết đã lựa chọn Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP Đà Nẵng (thuộc Sở Tư pháp) tổ chức đấu giá khu phức hợp thương mại, dịch vụ cao tầng tại sân vận động Chi Lăng.

Việc chỉ định đơn vị đấu giá được thực hiện sau khi các bên liên quan không đạt được thỏa thuận. Tài sản đưa ra đấu giá là quyền sử dụng đất của khu phức hợp, gồm 10 giấy chứng nhận với 14 thửa đất, tổng giá trị thẩm định hơn 9.706 tỷ đồng.

Sân vận động Chi Lăng nhìn từ trên cao. Ảnh: Nguyễn Đông

Đây là phần tài sản bị kê biên để thi hành án trong vụ án Phạm Công Danh và đồng phạm. Giai đoạn 2016-2018, tòa án tuyên kê biên tài sản để thi hành nghĩa vụ gần 3.946 tỷ đồng, song việc xử lý kéo dài do vướng mắc pháp lý.

Khu đất sân Chi Lăng từng được TP Đà Nẵng bán cho Tập đoàn Thiên Thanh vào năm 2010 để phát triển dự án phức hợp, với nhiều ưu đãi. Đến đầu năm 2011, tài sản được chuyển nhượng với giá gần 1.400 tỷ đồng, sau đó tách thành 10 lô, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâu dài không đúng quy định và được thế chấp vay hơn 4.000 tỷ đồng.

Sau khi ông Phạm Công Danh bị bắt năm 2014, dự án rơi vào đình trệ. Giai đoạn 2016-2018, tòa án đã tuyên kê biên tài sản để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án, song quá trình xử lý kéo dài do vướng mắc pháp lý.

Đến năm 2024, Chính phủ cho phép điều chỉnh quy hoạch khu đất, tạo cơ sở pháp lý để tiếp tục đấu giá lại.

Sân vận động Chi Lăng có diện tích hơn 55.000 m², nằm tại vị trí trung tâm TP Đà Nẵng, bao quanh bởi bốn tuyến đường Lê Duẩn - Chi Lăng - Ngô Gia Tự - Hùng Vương, được xem là một trong những khu "đất vàng" hiếm hoi còn lại của đô thị này.

Cuối năm 2025, TP Đà Nẵng quyết định giữ tên Chi Lăng cho sân vận động mới quy mô 20.000 chỗ tại phường Hòa Xuân, công trình đã đưa vào sử dụng từ năm 2016.

Nguyễn Đông