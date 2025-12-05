Dấu ấn Vietnam iContent 2025

VnExpress Trở về Giải trí
Các cuộc thảo luận, đối thoại mở giữa lãnh đạo bộ ngành và lễ trao giải hoành tráng giúp ngày hội Vietnam iContent thu hút 3.000 người tham dự.

Khoảnh khắc tạo dấu ấn của Vietnam iContent 2025
 
 

Tương tự năm ngoái, không gian rộng 1.500 m2 ở nhà thi đấu Quân khu 7, TP HCM tiếp tục là điểm hẹn của Vietnam iContent 2025. Với chủ đề Rạng rỡ Việt Nam (Vietnam Shines), ngày hội kéo dài từ 8h đến 22h30, đón 3.000 người - toàn bộ mảnh ghép trong hệ sinh thái ngành sáng tạo: cơ quan quản lý, lãnh đạo địa phương, nghệ sĩ, KOL/KOC, nhãn hàng lẫn khán giả, cộng đồng fan.

Các bên cùng thảo luận nhiều chủ đề nóng ở hai phiên sáng - chiều: Ngành sáng tạo nội dung vươn mình cùng đất nước, đối thoại mở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ làm gì để hỗ trợ phát triển ngành nội dung số; Trách nhiệm với niềm tin công chúng. Hàng nghìn người tham dự liên tục vỗ tay, hưởng ứng từng bài phát biểu, hoạt động trong khuôn khổ chương trình. Các gian hàng đón hàng nghìn lượt khách đến trải nghiệm, tương tác minigame, nhận nhiều phần quà

Tối cùng ngày là lễ vinh danh giải thưởng nhà sáng tạo nội dung số Việt Nam 2025, ghi nhận các dự án và cá nhân có đóng góp nổi bật năm qua. Hơn 100 người nổi tiếng, KOL dự kiến góp mặt ở gala. 14 giải chia đều cho ba hạng mục "Sản phẩm số", "Nhà sáng tạo số", "Vì cộng đồng", trong đó có ba giải đặc biệt được bổ sung.

Vietnam iContent 2025 do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Văn hóa, Thể thao - Du lịch cùng VnExpress, Công ty Cổ phần dịch vụ trực tuyến FPT (FPT Online) phối hợp tổ chức. Các chương trình tại ngày hội phát trực tiếp trên báo VnExpress, Fanpage VnExpress và Fanpage Vietnam iContent 2025.

Video: Duy Phong - Phú Cát

