Dấu ấn Vietnam iContent 2025

Các cuộc thảo luận, đối thoại mở giữa lãnh đạo bộ ngành và lễ trao giải hoành tráng giúp ngày hội Vietnam iContent thu hút 3.000 người tham dự.

Khoảnh khắc tạo dấu ấn của Vietnam iContent 2025

Tương tự năm ngoái, không gian rộng 1.500 m2 ở nhà thi đấu Quân khu 7, TP HCM tiếp tục là điểm hẹn của Vietnam iContent 2025. Với chủ đề Rạng rỡ Việt Nam (Vietnam Shines), ngày hội kéo dài từ 8h đến 22h30, đón 3.000 người - toàn bộ mảnh ghép trong hệ sinh thái ngành sáng tạo: cơ quan quản lý, lãnh đạo địa phương, nghệ sĩ, KOL/KOC, nhãn hàng lẫn khán giả, cộng đồng fan.

Các bên cùng thảo luận nhiều chủ đề nóng ở hai phiên sáng - chiều: Ngành sáng tạo nội dung vươn mình cùng đất nước, đối thoại mở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ làm gì để hỗ trợ phát triển ngành nội dung số; Trách nhiệm với niềm tin công chúng. Hàng nghìn người tham dự liên tục vỗ tay, hưởng ứng từng bài phát biểu, hoạt động trong khuôn khổ chương trình. Các gian hàng đón hàng nghìn lượt khách đến trải nghiệm, tương tác minigame, nhận nhiều phần quà