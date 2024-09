Dấu ấn VIB trong show 'Anh trai say hi'

Theo đại diện ban tổ chức và đơn vị đồng hành VIB, Anh trai say hi tạo không gian để nghệ sĩ trẻ tự do sáng tạo, vượt giới hạn bản thân. Các "anh trai" lần lượt phá vỡ khuôn mẫu truyền thống, thử cái mới, học hỏi lẫn nhau và trở thành phiên bản khác, qua đó "khai sinh" những tiết mục triệu lượt xem, được chia sẻ dày đặc trên nền tảng số. Âm nhạc còn biến thành cầu nối "Brotherhood" - gắn kết tình anh em, đồng đội.

"Mỗi 'anh trai' là hình mẫu nghệ sĩ toàn năng, thể hiện chất riêng qua hát, rap, sản xuất nhạc, viết lời, nhảy. Trên hết là tinh thần làm việc nhóm, tạo sản phẩm âm nhạc độc đáo, không bị gò bó bởi một phong cách cố định", người đại diện nói.