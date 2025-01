Dấu ấn văn hóa Việt tại lễ hội Ánh sáng phương Đông

Đèn lồng khổng lồ hình Lạc Long Quân, Thánh Gióng... hay hoạt động hội chợ xuân, ngày hội cổ phục góp phần giúp quảng bá và tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống.

Lễ hội Ánh sáng phương Đông lần đầu tiên được tổ chức tại Ocean City từ 18/1 đến 16/3 với nhiều hoạt động. Vinhomes và Sunny Vietnam - đơn vị tổ chức sự kiện cho biết đây là dịp tôn vinh nghệ thuật và văn hóa truyền thống độc đáo, mong muốn có thể mang văn hóa Việt Nam vươn tầm thế giới.

Với tinh thần đó, ban tổ chức đã phục dựng nhiều nét văn hóa cổ truyền, từ lễ hội đèn lồng quảng bá cho nghề thủ công cho đến các phong tục ngày Tết.

Tôn vinh văn hóa Việt qua các tác phẩm đèn lồng

Điểm nhấn của chuỗi sự kiện là Lễ hội Đèn lồng Quốc tế Ocean 2025 - được công nhận là Lễ hội lồng đèn Quốc tế quy mô lớn nhất Việt Nam. Nơi đây quy tụ 15 tác phẩm lọt vào vào chung kết Cuộc thi thiết kế Đèn lồng Quốc tế, cùng 15 tác phẩm đặc sắc từ Yuyuan Lantern Festival - di sản văn hóa phi vật thể của Trung Quốc với 30 năm tuổi đời.

Nhiều du khách chiêm ngưỡng tác phẩm đèn lồng "Lạc Long Quân trở về". Ảnh: BTC

Những chiếc đèn lồng được thực hiện với kỹ thuật thủ công lưu truyền hàng trăm năm, nay được nâng tầm trong một cuộc thi quy mô quốc tế. Hàng loạt di sản văn hóa dân tộc trong suốt 4.000 năm lịch sử được tôn vinh, tề tựu bên những đại diện đến từ các quốc gia cũng có truyền thống làm đèn lồng lâu đời như Trung Quốc, Hàn Quốc hay Nhật Bản. Những vị thần bất tử của dân tộc Việt là Thánh Gióng, Lạc Long Quân, Chử Đồng Tử trở thành niềm cảm hứng khơi nguồn sáng tạo của các nghệ nhân.

Ông Seo Young Soo, Chủ tịch Hội Văn hóa Nghệ thuật Jinju Hàn Quốc, Thành viên Ban giám khảo Cuộc thi Đèn lồng Quốc tế nhận định, sự kiện không chỉ giúp quảng bá văn hóa đèn lồng của Việt Nam tới khách du lịch mà còn là một cách để giới thiệu hình ảnh mới mẻ, tươi đẹp và quảng bá những truyền thống của Việt Nam.

"Để tổ chức một sự kiện như thế này chắc chắn sẽ cần rất nhiều nguồn lực, từ nhân lực tới kinh phí. Qua đó có thể thấy, Việt Nam đang rất tích cực trong việc quảng bá văn hóa truyền thống tới khách du lịch nước ngoài. Tôi nghĩ đây cũng là sự nỗ lực lớn của các doanh nghiệp trong vấn đề bảo tồn, phát huy và lan tỏa văn hóa Việt Nam", ông Seo Young Soo nói.

Hội An Craft – đội thi giành chiến thắng với tác phẩm Hồn thiêng Đất Việt đã chinh phục ban giám khảo không chỉ bởi quy mô mà còn nhờ chất liệu, hình ảnh mang đậm dấu ấn địa phương. Trưng bày trên cung đường dài dài 70m, chiều rộng 20m, tác phẩm Hồn thiêng Đất Việt được thực hiện bằng chất liệu mới độc đáo - giấy làm từ cây dừa nước Cẩm Thanh (Hội An). Loại giấy mới này do chính đội sáng tạo và mất 5 năm nghiên cứu, được sản xuất trên chính Hội An... Các nghệ nhân gần như đã đưa những gì đặc trưng nhất của quê nhà ra Lễ hội Đèn lồng Quốc tế Ocean 2025 khi tái hiện lại một phố cổ Hội An ấm cúng, lâu đời với những nét đặc trưng văn hóa riêng biệt không thể trộn lẫn. Anh Võ Hoàng (sinh năm 1984), thành viên đội Hội An Craft chia sẻ, đội ngũ mong muốn được mang sản phẩm đèn lồng từ vật liệu mới ra quốc tế để bạn bè quốc tế hiểu được về nghệ thuật truyền thống độc đáo của Việt Nam. Anh cũng kỳ vọng nghề thủ công mỹ nghệ của Việt Nam tiếp tục phát triển, góp phần thúc đẩy du lịch.

Cũng tại Lễ hội Đèn lồng Quốc tế Ocean 2025, lần đầu tiên du khách ở Việt Nam có cơ hội thưởng thức triển lãm đèn lồng nghệ thuật Yuyuan Lantern Festival mang chủ đề "Sinh vật huyền bí phương Đông - Lĩnh Nam Chích Quái và Sơn Hải Kinh". Những chiếc đèn lồng ở đây cao 3-4m, tương đương tòa nhà 3 tầng, trong đó nhiều tác phẩm độc bản được thiết kế riêng cho Lễ hội tại Ocean City.

Suốt hành trình trải nghiệm Lễ hội dài hàng km, du khách dường như lạc bước vào thế giới cổ tích, khi bắt gặp các sinh vật quen thuộc trong những câu chuyện kể như thần kim quy, phượng hoàng, rồng thần, cá chép vượt vũ môn. Nhiều bạn trẻ đã mặc các trang phục truyền thống, chụp ảnh với như một cách ghi dấu đầy tự hào về bề dày lịch sử - văn hóa của nước ta. Đây cũng là điểm đến của nhiều gia đình để con trẻ có hội tìm hiểu thêm về văn hóa truyền thống.

Nhiều gia đình đưa con đến khám phá các nhân vật từ các câu chuyện dân gian, truyền thuyết nổi tiếng. Ảnh: BTC

Loạt trải nghiệm đậm chất Tết

Ngoài Lễ hội Đèn lồng Quốc tế Ocean 2025, lễ hội Ánh sáng phương Đông còn mang đến 580 hoạt động vui chơi giải trí. Trong đó, nhiều lễ hội lần đầu được tổ chức tại Ocean City, mang đậm âm hưởng truyền thống như Hội chợ Xuân 2025 - Mang Tết về nhà, chợ Xuân Giảng Võ, lễ hội cổ trang...

Ban tổ chức đã đưa không khí hội chợ xuân năm xưa đến Ocean City với các gian hàng mang đậm tính trải nghiệm. Du khách có thể đến 16 gian hàng tái hiện phong tục Tết cổ truyền với các hoạt động như dựng nêu, xin chữ, cắm hoa, lì xì, gói bánh chưng và giã giò. Với nhiều du khách, đây là lần đầu tiên họ được tự tay thực hiện những phong tục mà chỉ được nghe trong các câu chuyện truyền miệng của những người lớn tuổi.

Chị Phạm Hoa Trang (20 tuổi, Hà Nội) cho biết nhà chị không có truyền thống gói bánh chưng. Lần đầu được tự tay gói món ăn quen thuộc trong ngày Tết này, chị vừa thích thú vừa tự hào. "Với những người trẻ như chúng tôi, khi được tìm hiểu kỹ lưỡng về văn hóa truyền thống của dân tộc đã phát hiện ra nhiều điều hay và bổ ích. Khi được đến lễ hội này tôi mới biết được hóa ra tết xưa của cha ông chúng ta lại cầu kỳ và thú vị đến như vậy", Trang nói.

Các gian hàng truyền thống thu hút khách thăm quan. Ảnh: BTC

Đến du Xuân tại Lễ hội Ánh sáng phương Đông, du khách cũng không nên bỏ qua trải nghiệm Lì xì may mắn Hái lộc đầu Xuân với cơ hội bốc thăm trúng thưởng nhiều phần quà giá trị; gửi gắm mong ước cho năm mới bình an tại Con đường nguyện ước, cây Phù Tang; thưởng lãm show hoạt náo Đêm hội Phương Đông, trải nghiệm Cổ nhạc hoa đăng, thả đèn bên bờ sông, thư giãn trên bãi cát ngắm đèn lồng và đốt lửa sưởi ấm,... trong khuôn viên VinWonders Wave Park,...

Với du khách yêu thích lịch sử, lễ hội cổ trang diễn ra trong 3 ngày 7, 8, 9/3 là một sự kiện không thể bỏ qua. Đây là cơ hội để du khách tại Hà Nội thử khoác lên người những bộ trang phục truyền thống, chiêm ngưỡng lễ diễu hành của hàng nghìn người trong trang phục của các triều đại xưa. Lễ hội cũng có nhiều hoạt động như sân khấu nghệ thuật truyền thống, gian hàng ẩm thực dân gian hay các hoạt động như bắn cung, cưỡi ngựa, chơi cờ...

Lễ hội Ánh sáng phương Đông nằm trong chiến lược đưa Ocean City trở thành điểm đến văn hóa, du lịch quốc tế mới của chủ đầu tư Vinhomes. Trước đó, nơi này diễn ra hàng loạt sự kiện hoành tráng thu hút hàng triệu du khách trong và ngoài nước. Các sự kiện mừng giáng sinh, năm mới được tổ chức thường niên hay show diễn The Grand Voyage, các đêm nhạc quy mô lớn đã tạo dựng dấu ấn văn hóa Việt Nam tại Ocean City, tạo nét riêng trong việc phát triển du lịch của Thủ đô. Các sự kiện không chỉ mang đến trải nghiệm mới mẻ cho người dân và du khách, mà còn là cách giữ gìn những nét truyền thống lâu đời độc đáo của dân tộc.

Yên Chi