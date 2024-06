Dấu ấn thời trang tại Euro 2024

Trong các buổi tập và hai trận đầu vòng bảng, tiền đạo Memphis Depay (Hà Lan) liên tục xuất hiện với mái tóc tết cầu kỳ, thấy rõ từng nếp tóc và tạo hình hoa. Nhiều khán giả chỉ trích chân sút 30 tuổi mất quá nhiều thời gian chải chuốt thay vì tập trung chuyên môn.

Theo The Sun, Depay phớt lờ mọi điều tiếng và thể hiện thái độ khi đeo băng đô in thông điệp "Who cares", ám chỉ anh không quan tâm cách nhìn của người khác.

"Chẳng có lý do gì tôi không dùng phụ kiện này, nó rất hữu dụng, dễ dàng cản mồ hôi. Tôi có thể không ghi bàn, thi đấu không tốt nhưng chiếc băng đô không ảnh hưởng gì. Tôi vẫn sẽ dùng nó như điểm nhấn tại Euro 2024", anh nói trên trang chủ Hà Lan. Ảnh: OnsOranje