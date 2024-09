Dấu ấn sáng tạo vì người dùng của VIB

VIB liên tục sáng tạo các sản phẩm, dịch vụ tài chính ngân hàng mang tính cá nhân hóa và dùng công nghệ để tối ưu trải nghiệm người dùng, suốt 28 năm phát triển

Đổi mới sáng tạo trên thẻ được ngân hàng nối dài trong năm 2023 với VIB Super Card. Đây là sản phẩm thẻ tín dụng cho phép người dùng tự lựa chọn tính năng hoàn tiền hoặc tích điểm, chọn số đuôi và hình ảnh in trên thẻ, ngày sao kê và số tiền thanh toán tối thiểu. Cùng mức hoàn tiền đến 15%, sản phẩm hợp tác với American Express ghi nhận tốc độ phát hành nhanh nhất từ trước đến nay, đạt hơn 5.000 thẻ sau 3 tháng ra mắt.

Ngân hàng này cũng là tiên phong trong tích hợp thẻ tín dụng và thẻ thanh toán tại khu vực Đông Nam Á với sản phẩm Online Plus 2in1. Đổi mới này giúp đơn vị nhận giải thưởng "Ngân hàng dẫn đầu về đổi mới và sáng tạo 2021" từ Mastercard. Trong khi đó, Family Link cũng được Mastercard bình chọn là "Dòng thẻ mới tốt nhất 2022".

Nhà băng còn mang đến cho thị trường thanh toán không tiền mặt Việt Nam các khái niệm mới như "thẻ ảo", "tổng đài ảo", "chuyên gia tài chính ảo"... Trong đó, Chuyên gia tài chính ảo Vie của VIB đã được Meta vinh danh "Best in Creatives 2023", dành cho giải pháp khai phá sức mạnh của tiếp thị hội thoại sáng tạo. Ra mắt từ năm 2022, Vie xuất hiện trên các nền tảng tiếp thị số để đưa ra những lời khuyên tài chính, thúc đẩy "mô hình ảo tương tác thật" trở thành xu hướng tương lai của ngành dịch vụ tài chính.

Liên tục nhiều năm qua, VIB ghi dấu trong cách thức làm truyền thông. Nhà băng liên tiếp đồng hành cùng các show âm nhạc thực tế trên sóng truyền hình. Chiến lược này giúp đơn vị hai lần thắng giải thưởng tiếp thị sáng tạo "MMA Smarties Vietnam" với show The Masked Singer Vietnam 2022-2023. Chương trình Anh Trai Say Hi với đồng hành từ VIB hút chục tỷ lượt view trên các nền tảng.

Đồng hành cùng VIB qua nhiều chương trình, MC Trấn Thành cho biết cảm nhận được sự đổi mới, năng lượng, tinh thần của ngân hàng muốn truyền tải. Nam MC cũng nghiên cứu các sản phẩm và trở thành khách hàng gửi tiết kiệm, mở thẻ tín dụng. "Có thể nói, gặp nhau là cái duyên, song đi với VIB được lâu dài là nhờ chất lượng và uy tín, quyền lợi ngân hàng trao cho người dùng", Trấn Thành khẳng định.

Khách hàng là trọng tâm đổi mới

Mang đến trải nghiệm tốt nhất cho mọi khách hàng là nền tảng trong chiến lược kinh doanh của VIB. Gần ba thập kỷ, nhà băng nỗ lực trong cuộc đua sáng tạo, đưa những giải pháp hiện đại vào đời sống tài chính của hàng triệu người. Ở hướng ngược lại, nhu cầu, câu chuyện của từng người dùng trở thành chất liệu để đơn vị may đo, thiết kế loạt sản phẩm.

"Sự trân trọng, quan tâm đến khách hàng đã thành bộ quy tắc nhất quán và chuẩn mực về dịch vụ và con người của chúng tôi", đại diện nhà băng khẳng định. Tinh thần này được thể hiện qua tư vấn tận tình, phù hợp nhu cầu tài chính và sẵn sàng xử lý các vấn đề phát sinh từ phía người dùng.

Xuyên suốt quy trình bán hàng và hậu bán hàng, VIB chú trọng đến hai yếu tố: kịp thời và trọn vẹn. Ngân hàng nỗ lực rút ngắn thời gian chờ đợi qua ba kênh tổng đài, trợ lý ảo và chatbot. Các kênh này tiếp nhận nhu cầu và xử lý tức thời thông qua việc áp dụng các công nghệ hiện đại, đơn cử như xác thực giọng nói triển khai từ tháng 4/2023. Riêng kênh tổng đài, hơn 90% khách hàng phản hồi hài lòng.

Đơn vị cũng triển khai nhiều chương trình hỗ trợ và ưu đãi. Mới đây nhất là gói vay mua nhà phố và vay mua căn hộ chung cư với lãi suất cố định 5,9%, 6,9%, 7,9% mỗi năm cho các kỳ hạn 6 tháng, 12 tháng và 24 tháng, miễn trả gốc đến 4-5 năm. Các gói vay của nhà băng giúp khách hàng cá nhân dễ dàng tiếp cận nguồn vốn với các gói lãi suất phù hợp.

VIB triển khai nhiều gói vay mua nhà. Ảnh: VIB

Đối với chủ thẻ tín dụng, VIB Daily Deals cung cấp nhiều ưu đãi về ăn uống, vui chơi, di chuyển trong phố, du lịch nội địa và quốc tế...

Là chủ thẻ tín dụng VIB suốt 7 năm qua, anh Đinh Văn Hùng, Hà Nội, đánh giá cao những ưu đãi thẻ cùng nhiều dịch vụ cộng thêm. Anh Hùng cho biết VIB ngày càng hoàn thiện hơn về chất lượng dịch vụ, ưu đãi, tính năng cùng khả năng hoàn tiền. "Tôi ấn tượng với cách đơn vị liên tục nâng cấp dịch vụ, lắng nghe và quan tâm tới nhu cầu của khách hàng", anh Hùng cho hay.

Sau 28 năm phát triển, VIB cam kết tiếp tục chiến lược đổi mới, sáng tạo các giải pháp, sản phẩm để giúp đời sống tài chính người Việt ngày càng thông minh, tiện dụng hơn.