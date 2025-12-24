Dấu ấn qua 30 năm phát triển của Vietravel

Khởi đầu từ một văn phòng nhỏ với bảy nhân viên, Vietravel mở những tour nước ngoài đầu tiên, đến nay đạt hơn 10 triệu lượt khách, tạo dấu ấn trong ngành lữ hành.

Vietravel ra đời năm 1995, khi du lịch Việt Nam mới bắt đầu hội nhập. Trong bối cảnh này, quyết định thành lập một công ty lữ hành chuyên nghiệp được xem là bước đi đầy táo bạo.

Qua nhiều bước nhảy, từ một doanh nghiệp còn phải chắt chiu từng đồng để trả lương tháng đầu tiên, Vietravel nay chuyển mình theo mô hình "Doanh nghiệp Xanh - Số - Tuần hoàn kết nối sâu", sau 30 năm thành lập.

"Tháng đầu tiên, tôi không thể quên khoảnh khắc mọi người nhìn mình chờ lương. Khi đó trong lòng ai cũng có chút hoài nghi. Nhưng cả tập thể vẫn chọn kiên trì, bởi chúng tôi tin rằng du lịch là con đường lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam", ông Nguyễn Quốc Kỳ, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Du lịch Vietravel nhớ lại.

Từ chuyến xe xuyên Việt đến hành trình thế giới

Những ngày đầu thành lập, Vietravel chỉ có trong tay nguồn lực hạn chế. Công ty chọn cách đi từ những điều nhỏ nhất: khai thác các tuyến nội địa bằng đường bộ và đường sắt, đưa khách xuyên Việt qua TP HCM - Hà Nội - Nha Trang - Đà Lạt. Theo ông, đây là những tour thương mại đầu tiên do một doanh nghiệp tư nhân tổ chức, minh chứng cho tư duy "làm du lịch phải tạo ra những hành trình kết nối đất nước bằng trải nghiệm thực sự".

Đến năm 2002, bước ngoặt lớn đến với Vietravel khi chính thức nhận giấy phép lữ hành quốc tế. Quyết định này mở cánh cửa cho doanh nghiệp bước ra thế giới. Các thị trường Mỹ, Pháp, Australia, Thái Lan, Campuchia và Ấn Độ lần lượt được khai phá, đưa cái tên Vietravel vượt khỏi biên giới Việt Nam.

Cũng trong thời điểm ấy, ngành du lịch toàn cầu liên tiếp đối mặt với dịch cúm gia cầm H5N1, đại dịch SARS, thảm họa động đất - sóng thần. "Có những lúc tưởng như mọi thứ sẽ dừng lại. Nhưng nếu sợ hãi, chúng ta sẽ không bao giờ đi xa được", ông Nguyễn Quốc Kỳ chia sẻ. Chính sự bình tĩnh, kiên định và tầm nhìn dài hơi ấy đã giúp Vietravel đứng vững, thậm chí trưởng thành hơn sau mỗi biến cố.

Đi qua một thập niên, đến 2007, công ty bắt đầu mở rộng với sự ra đời của mạng bán tour trực tuyến đầu tiên tại Việt Nam. Chiến lược giúp công ty tăng trưởng liên tục. Năm 2010, Vietravel gia nhập "câu lạc bộ 1.000 tỷ" với tổng doanh thu 1.480 tỷ đồng. Từ 2013 đến 2015, công ty mở rộng mạng lưới quốc tế và chuyển đổi sang mô hình công ty cổ phần.

Năm 2015, Vietravel bước vào giai đoạn mới: chuyển sang mô hình tập đoàn, hoàn thiện chuỗi giá trị du lịch - dịch vụ. 4 năm sau, đơn vị thành lập Vietravel Airlines. Hiện tại, Vietravel bước vào thời kỳ tái định vị thương hiệu với tầm nhìn 10 năm, đặt mục tiêu xanh hóa mô hình.

Tại sự kiện kỷ niệm 30 năm thành lập vào ngày 20/12, ông Nguyễn Quốc Kỳ, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Du lịch Vietravel nói, 30 năm qua công ty không ít lần trải qua thách thức, gắn với biến cố toàn cầu. Những biến cố ấy trải dài, từ khủng hoảng tài chính châu Á 1997, dịch SARS 2002, suy thoái toàn cầu 2008-2012, cho đến đại dịch Covid-19.

"Năm 2021, nguồn thu của công ty gần như bằng 0 suốt mấy tháng liền, đó là ký ức không ai muốn lặp lại. Nhưng chính trong những thời điểm tăm tối nhất, tôi lại thấy được sức mạnh đoàn kết của tập thể Vietravel - những con người quyết tâm giữ lửa, giữ nghề, giữ niềm tin", ông chia sẻ.

Để vượt qua những lần "thử lửa" đó, Chủ tịch Vietravel nói rằng sức mạnh lớn nhất của doanh nghiệp nằm ở con người. Nhiều nhân viên vào Vietravel khi còn là sinh viên, rồi trưởng thành, trở thành lãnh đạo. Có người gắn bó đến ngày nghỉ hưu, có người đã không còn nữa. "Họ là những lớp người đã dựng nên nền móng Vietravel", ông chia sẻ đầy xúc động.

Đến nay, tập đoàn 13 năm liên tiếp được vinh danh tại Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards), 7 lần đạt danh hiệu Thương hiệu Quốc gia do Bộ Công Thương trao tặng cùng nhiều Huân chương Lao động.

Bên cạnh phát triển kinh doanh, Vietravel nhiều lần được các bộ, ngành, hiệp hội giao trọng trách tổ chức các chương trình xúc tiến điểm đến và sự kiện ngoại giao văn hóa quy mô lớn như Hội nghị Cấp cao APEC, Đại lễ Vesak, Đại hội Thể thao Bãi biển châu Á hay "Những ngày Việt Nam tại Pháp".

Đổi mới sau 30 năm

Bước sang tuổi 30, Vietravel công bố nhận diện thương hiệu mới, đánh dấu cột mốc chuyển mình mang ý nghĩa chiến lược. Theo đơn vị, sự kiện thể hiện bước trưởng thành bền vững, quyết tâm đổi mới, tinh thần đi trước đón đầu và sự chuẩn bị toàn diện để bước vào giai đoạn phát triển tiếp theo với tư duy hiện đại, linh hoạt, hướng đến phát triển bền vững.

Ông Kỳ nói, việc tái nhận diện thương hiệu không dừng lại ở thay đổi yếu tố hình ảnh, mà là quá trình tái định vị toàn diện, nhằm nâng cao năng lực thích ứng của Vietravel trước những biến động nhanh của thị trường, sự thay đổi trong hành vi du khách và các tiêu chuẩn ngày càng cao về chất lượng trải nghiệm trong kỷ nguyên số. Đây là bước chuyển quan trọng giúp Vietravel củng cố nền tảng cho giai đoạn tăng trưởng mới, phù hợp với tầm nhìn dài hạn của doanh nghiệp.

Trong diện mạo mới, thương hiệu Vietravel sử dụng sắc xanh hiện đại, thể hiện tinh thần đổi mới, sức trẻ và sự bền vững. Biểu tượng "Mặt Trời đỏ" được kế thừa, tinh giản và hoàn thiện từ dấu ấn quen thuộc qua nhiều năm, với bố cục chuyển động hài hòa, thể hiện năng lượng tích cực, khát vọng vươn xa và tinh thần đổi mới liên tục.

Song hành cùng hình ảnh mới, tuyên ngôn thương hiệu "Your Journey - Your Value" khẳng định định hướng của doanh nghiệp trong giai đoạn mới: đặt khách hàng ở vị trí trung tâm, không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ.

Lý giải nguyên nhân cho sự thay đổi này, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Du lịch Vietravel, cho biết 2025 là dấu mốc hội tụ hai yếu tố của Vietravel: sự trưởng thành nội lực và thay đổi thị trường.

Theo đó, hậu đại dịch, Vietravel cần giai đoạn phục hồi. Đến nay hành vi khách hàng, công nghệ, chuỗi cung ứng đã thay đổi mạnh; 30 năm là thời điểm chín muồi để khởi động chu kỳ tăng trưởng 2025-2035 bền vững hơn.

Ngoài ra, có ba thách thức chính hiện nay mà Vietravel cần phải thực sự chuyển đổi để bắt kịp với xu hướng thị trường: sự khác biệt và làm mới sản phẩm, chuyển đổi số, và thay đổi mạnh của chuỗi cung ứng cũng như nhu cầu thị trường

Một doanh nghiệp bền vững không chỉ được đo bằng chỉ số phát triển mà còn nằm ở độ thích ứng - xoay chuyển để đúng nhịp thị trường.

"30 năm là thời điểm chín muồi để Vietravel khởi động chu kỳ tăng trưởng mới, khi nội lực đã đủ mạnh, thị trường thay đổi và tầm nhìn phát triển đã rõ ràng", ông nhấn mạnh.

Lúc này, chiến lược 10 năm (2025-2035) của doanh nghiệp được xây dựng trên ba trụ cột: Doanh nghiệp Xanh, Doanh nghiệp Số và Doanh nghiệp Tuần hoàn - Kết nối sâu.

Doanh nghiệp Xanh khẳng định cam kết của Vietravel đối với môi trường và cộng đồng, thúc đẩy du lịch có trách nhiệm, lan tỏa lối sống bền vững và gắn kết văn hóa địa phương. Doanh nghiệp Số cho thấy bước tiến mạnh mẽ trong chuyển đổi số - ứng dụng dữ liệu và công nghệ hiện đại nhằm cá nhân hóa trải nghiệm, tối ưu hiệu quả vận hành và xây dựng hệ sinh thái thông minh. Doanh nghiệp Tuần hoàn - Kết nối sâu hiện thực hóa triết lý phát triển dựa trên sự đồng hành và gắn bó lâu dài với khách hàng, các đối tác chiến lược và cộng đồng - sẻ chia giá trị, thúc đẩy kinh tế địa phương, hướng tới phát triển du lịch bền vững.

Từ đó, các sản phẩm du lịch của Vietravel được tái thiết kế theo chủ đề như nghệ thuật, thể thao, du lịch chăm sóc sức khỏe (wellness), đồng thời cá nhân hóa trải nghiệm nhờ dữ liệu và công nghệ, mang đến dịch vụ linh hoạt 24/7.

Doanh nghiệp cũng định hướng năm nhóm sản phẩm chiến lược gồm du lịch xanh - bền vững, du lịch wellness, du lịch sự kiện - giải trí, du lịch cao cấp và du lịch dành cho gia đình trẻ, thế hệ Gen Z.

Các tour "Di sản miền Trung", "Hành trình xanh Tây Bắc", "Về nguồn - kết nối văn hóa Việt" tiếp tục được mở rộng, hướng đến khách quốc tế. Song song, doanh nghiệp đầu tư hệ thống dữ liệu, CRM và AI để dự đoán nhu cầu, tối ưu hóa hành trình, chăm sóc khách hàng toàn diện.

Vietravel cũng lan tỏa tinh thần du lịch bền vững qua các dự án "Du lịch cùng học sinh vùng cao", "Chung tay giữ màu xanh Việt Nam", "Vietravel đồng hành cùng di sản".

Vietravel nhận định năm 2025, ngành du lịch Việt Nam phục hồi mạnh, trở thành thời cơ vàng để đổi mới sản phẩm, nâng cấp trải nghiệm và đẩy mạnh xúc tiến văn hóa. Vì vậy, đơn vị đặt mục tiêu tham vọng là doanh thu thuần hơn 9.500 tỷ đồng, hướng tới vị thế tập đoàn du lịch hàng đầu châu Á. Việc thoái vốn khỏi Vietravel Airlines trong năm nay được xem là bước "quay lại giá trị cốt lõi", tập trung nguồn lực cho lĩnh vực lữ hành và dịch vụ.

"Suốt 30 năm, chúng tôi theo đuổi sứ mệnh mang lại giá trị sống bền vững. Mỗi chuyến đi mở ra một điểm đến, khơi dậy cảm xúc, niềm tin và khát vọng sống tích cực trong mỗi con người", ông Nguyễn Quốc Kỳ nói thêm.

