Trong gần một thế kỷ, Gia dụng Toshiba đóng góp nhiều sáng tạo làm thay đổi thói quen sinh hoạt của hàng triệu gia đình trên toàn cầu, từ tủ lạnh, máy giặt đến nồi cơm điện. Theo đại diện thương hiệu, trong gần một thế kỷ, Toshiba hướng đến hình ảnh là biểu tượng của tinh thần Nhật Bản trong từng chi tiết, không đơn thuần là nhà sản xuất thiết bị điện gia dụng. Từ tủ lạnh, máy giặt đến nồi cơm điện, mỗi sản phẩm đều phản ánh triết lý "công nghệ phục vụ cuộc sống hài hòa". "Chúng tôi tin rằng công nghệ chỉ thực sự có ý nghĩa khi hòa vào đời sống con người. Mỗi cải tiến của Toshiba đều bắt đầu từ chi tiết nhỏ để tạo trải nghiệm khác biệt cho người dùng", đại diện thương hiệu nói.

Năm 1930, công ty Shibano Engineering Works (tiền thân của Tập đoàn Toshiba) lần đầu cho ra đời tủ lạnh và máy giặt chạy điện, mở ra bước tiến mới cho ngành gia dụng Nhật Bản. Một năm sau, hãng tiếp tục giới thiệu mẫu tủ lạnh điện và máy hút bụi đầu tiên "made in Japan", đặt nền móng cho thói quen tiêu dùng hiện đại của các gia đình xứ sở mặt trời mọc. Bước sang thập niên 1950, Toshiba tiếp tục nằm top đầu thị trường với loạt sản phẩm mang tính biểu tượng: nồi cơm điện đầu tiên (1955), lò vi sóng (1959) và điều hòa không khí kiểu dàn rời (1961). Những thiết bị này góp phần định hình chuẩn mực tiện nghi của người Nhật thời hậu chiến, thể hiện tinh thần sáng tạo và khắt khe trong chế tác - những giá trị dần trở thành di sản của thương hiệu. Trải qua nhiều giai đoạn phát triển, Toshiba vẫn duy trì triết lý "Details Matter - Tận tâm từng chi tiết" trong từng dòng sản phẩm. Các mẫu sản phẩm ngày nay không chỉ đáp ứng nhu cầu sử dụng mà còn phản ánh tinh thần tiện nghi, tối giản. Điển hình như với phong cách Japandi kết hợp giữa sự tinh tế của Nhật Bản (Japan) và tính tối giản Bắc Âu (Scandia), hướng đến sự hài hòa, bền vững và thẩm mỹ.

Năm 2025, thương hiệu kỷ niệm hành trình 95 năm, đánh dấu cột mốc này, Toshiba hợp tác 5 nghệ nhân dân gian Nhật Bản ra mắt hoạt động biến những thiết bị gia dụng quen thuộc thành "Kiệt tác Nhật Bản". Theo đại diện hãng, chiến dịch thể hiện sự hòa quyện giữa văn hóa bản địa và công nghệ hiện đại. Đầu tiên là Nghệ thuật gỗ - Japandi Refrigerator, nơi chiếc tủ lạnh hòa mình vào nội thất gỗ, thể hiện triết lý "ẩn mình trong không gian". Sự kết hợp giữa hình thức và công năng tạo nên vẻ đẹp tự nhiên, gần gũi, tối giản đặc trưng của người Nhật. Tiếp đến là nghệ thuật Ikebana (Origin Fresh Tech) lấy cảm hứng từ việc cắm hoa truyền thống, tôn vinh khả năng bảo quản tươi ngon, như đang "giữ lại vẻ đẹp của thiên nhiên". Phong cách này thể hiện qua thiết kế tủ lạnh kết hợp công nghệ bảo quản hiện đại và triết lý thẩm mỹ Nhật, giúp lưu giữ độ tươi ngon tự nhiên của thực phẩm như vừa hái.

Nếu Ikebana là sự mềm mại, thì thiền Karesansui (Original Taste) lại mang hơi thở tĩnh tại của vườn thiền Nhật Bản. Tinh thần này thể hiện qua sự kết hợp giữa nồi cơm điện và lò vi sóng gợi nên tinh thần "thiền vị trong từng món ăn". Bên cạnh đó, nghệ thuật Thủy tinh (Origin Pure) là biểu tượng của sự tinh khiết. Lấy cảm hứng từ nước trong lành, tác phẩm thể hiện triết lý sống minh triết, trong sạch như cách Toshiba theo đuổi công nghệ vì sức khỏe và sự an toàn của người dùng.

Cuối cùng, nghệ thuật Nhuộm vải (Origin Color) khép lại hành trình bằng sắc màu rực rỡ. Cảm hứng từ kỹ thuật nhuộm truyền thống kết hợp cùng công nghệ chăm sóc vải hiện đại, tạo nên bản hòa sắc giữa di sản và đổi mới. Không chỉ là những tác phẩm nghệ thuật, chiến dịch còn thể hiện định hướng phát triển bền vững của thương hiệu: mỗi sản phẩm Toshiba không đơn thuần phục vụ nhu cầu sử dụng, mà trở thành một phần của trải nghiệm thẩm mỹ trong đời sống hiện đại. Giữa thời đại tiêu dùng nhanh, Toshiba chọn hướng đi khác là chậm rãi, tinh tế, và kiên trì đầu tư vào những chi tiết tưởng nhỏ nhưng quyết định giá trị lớn.

Đại diện thương hiệu nhìn nhận, hành trình 95 năm là minh chứng cho triết lý "tinh hoa Nhật Bản trong từng chi tiết". Từ nhà máy đầu tiên ở Tokyo đến các thị trường quốc tế, Toshiba vẫn giữ tinh thần "craftsmanship", khắt khe trong chế tác, tôn trọng quy trình và khát vọng không ngừng hoàn thiện. Nhờ đó, sản phẩm của hãng không chỉ hiện diện trong các ngôi nhà châu Á mà còn chinh phục những thị trường khó tính bậc nhất thế giới.