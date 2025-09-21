Dấu ấn 29 năm của ngân hàng VIB

VIB thành lập năm 1996 với 23 nhân sự, đến nay mở rộng mạng lưới lên 202 chi nhánh với đội ngũ hơn 10.000 người, vốn điều lệ 34.040 tỷ đồng.

Ngày 18/9/1996, VIB thành lập với vốn điều lệ 50 tỷ đồng và 23 nhân sự, hoạt động chủ yếu tại Hà Nội. Ngân hàng tập trung phục vụ doanh nghiệp nhỏ và vừa, vận hành thận trọng trong bối cảnh hệ thống ngân hàng Việt Nam đang ở giai đoạn sơ khai. Giai đoạn 2006-2008, VIB đẩy mạnh mở rộng chi nhánh, tăng vốn lên 2.000 tỷ đồng, chuẩn hóa quản trị, công nghệ và rủi ro nhằm tạo nền tảng phát triển dài hạn.

Bước ngoặt đến vào năm 2009 khi VIB trở thành đối tác chiến lược của Commonwealth Bank of Australia (CBA), một trong những ngân hàng lớn nhất Australia. CBA nắm giữ 15% cổ phần VIB, đồng thời hỗ trợ chuyển giao công nghệ, quy trình quản trị và đào tạo nhân sự. Sự hợp tác này giúp đơn vị định hình mô hình ngân hàng hiện đại, tạo tiền đề cho quá trình chuyển đổi số, đẩy mạnh bán lẻ trong giai đoạn tiếp theo.

Bà Tường Nguyễn, Phó tổng giám đốc VIB. Ảnh: NVCC

Sau 29 năm hoạt động, đơn vị duy trì tốc độ phát triển ổn định với quy mô ngày càng mở rộng. Tính đến nay, vốn điều lệ ngân hàng đạt 34.040 tỷ đồng, tổng tài sản vượt mốc nửa triệu tỷ. Đội ngũ nhân sự hơn 10.000 người tại 202 chi nhánh và phòng giao dịch ở 25 tỉnh, thành trọng điểm trên cả nước. Ngân hàng tiếp tục kiên định chiến lược chuyển đổi số, tập trung vào tăng trưởng tín dụng hiệu quả và mở rộng nền tảng khách hàng.

Tính trong 6 tháng đầu năm, VIB đạt tổng thu nhập hoạt động hơn 9.700 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế trên 5.000 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ. Thu nhập lãi thuần ở mức 7.700 tỷ đồng, tiếp tục là nguồn đóng góp chủ lực. NIM duy trì ở mức 3,4%. Thu nhập ngoài lãi chiếm khoảng 21% tổng thu nhập, chủ yếu từ phí dịch vụ và thẻ tín dụng.

Gần 30 năm gắn với tầm nhìn ngân hàng bán lẻ hàng đầu

Ngày 18/9, nhà băng kỷ niệm 29 năm thành lập, đánh dấu hành trình gần ba thập niên phát triển. Ngân hàng theo đuổi định hướng xây dựng các giải pháp tài chính thông minh, dựa trên sự thấu hiểu nhu cầu người dùng nhằm nâng cao trải nghiệm tài chính cho khách hàng Việt.

Bà Tường Nguyễn, Phó tổng giám đốc VIB cho biết, trong bối cảnh ngành ngân hàng chuyển dịch mạnh mẽ, nhà băng ghi dấu nhờ đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ và cá nhân hóa trong sản phẩm, dịch vụ. Ngân hàng phục vụ hàng triệu khách hàng cá nhân, doanh nghiệp và định chế tài chính, với sự đồng hành của hơn 10.000 cán bộ nhân viên. VIB nhiều năm liên tiếp có mặt trong Top 50 công ty kinh doanh hiệu quả tại Việt Nam và Top 500 thương hiệu giá trị toàn cầu.

"Sự thấu hiểu khách hàng là nền tảng giúp chúng tôi xây dựng hệ sinh thái bán lẻ vững chắc. Từ đó, VIB có thể mở ra những chuẩn mực mới cho trải nghiệm tài chính, đồng thời theo đuổi mục tiêu trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu", bà Tường Nguyễn nói.

Bà Tường Nguyễn cho biết thêm, năm nay, nhà băng đã áp dụng công nghệ vào các sản phẩm tài chính quen thuộc, mang lại trải nghiệm linh hoạt và tối ưu lợi ích cho người dùng. Trong đó, tài khoản Siêu lợi suất ra đời, cho phép dòng tiền nhàn rỗi sinh lời lên đến 4,3% một năm, đồng thời khách hàng vẫn có thể chi tiêu mọi lúc mà không mất phần lợi tức đã tích lũy. Giải pháp iDepo cung cấp lãi suất lên đến 6,2% mỗi năm và vẫn bảo toàn lợi nhuận trong trường hợp rút vốn trước hạn.

Sau vài tháng ra mắt, tài khoản Siêu lợi suất đã thu hút hơn 500.000 người dùng và được ba tổ chức quốc tế vinh danh. Cùng lúc, nền tảng ngân hàng số MyVIB tiếp tục giữ vai trò trung tâm, khi tích hợp AI thế hệ mới. MyVIB được International Finance Awards trao giải "Ứng dụng AI đột phá nhất trong Ngân hàng số năm 2025". Từ năm 2017 đến nay, số người dùng MyVIB đã tăng gấp 30 lần. Riêng nửa đầu năm nay, giao dịch QR tăng 86%, thanh toán hóa đơn tăng 60%, và lượng khách hàng mới qua MyVIB tăng 84% so với cùng kỳ.

Nhà băng cũng là một trong những đơn vị đầu tiên triển khai Big Data, AI và GenAI vào các dịch vụ khách hàng. Ngân hàng ứng dụng dữ liệu hành vi số trong nhiều quy trình như eKYC, xác thực giọng nói và phê duyệt tín dụng, giúp nâng cao độ chính xác và rút ngắn thời gian xử lý. Đơn cử, với các khoản vay mua nhà, VIB có thể định giá tài sản trong vòng một phút nhờ cơ sở dữ liệu hơn 800.000 căn hộ tại các đô thị lớn, đồng thời rút ngắn quy trình phê duyệt vay còn 4-8 giờ.

Nhà băng đồng hành chương trình "Anh trai say hi". Ảnh: VIB

Ba trụ cột trong chiến lược thẻ

Trong mảng thẻ, VIB phát triển dựa trên ba trụ cột: thấu hiểu khách hàng, ứng dụng công nghệ và cá nhân hóa trải nghiệm. Những định hướng này tạo ra sản phẩm "thiết kế theo nhu cầu", cho phép khách hàng cá nhân hóa từ hình thức đến chức năng chi tiêu, góp phần nâng cao trải nghiệm tài chính theo hướng linh hoạt và cá nhân hóa.

Tháng 8, đơn vị cán mốc một triệu thẻ tín dụng, tăng gấp 10 lần so với năm 2018 (92.000 thẻ) và gia nhập nhóm ngân hàng có quy mô phát hành lớn trên thị trường. Hiện ngân hàng chiếm gần 7% thị phần về số lượng thẻ lưu hành và thẻ mở mới; nằm trong top 3 ngân hàng có tổng chi tiêu thẻ cao nhất, dẫn đầu thị trường Việt Nam về chi tiêu thẻ Mastercard, với mức chi tiêu bình quân trên mỗi thẻ cao hơn 50% so với trung bình ngành.

Bên cạnh quy mô, đơn vị còn xây dựng hệ sinh thái thẻ Visa, Mastercard và American Express với khả năng cá nhân hóa linh hoạt. Những nỗ lực này đem về nhiều giải thưởng quốc tế như: Ngân hàng cung cấp thẻ tín dụng tốt nhất năm 2025 (Global Business Outlook), Đổi mới trong lĩnh vực thẻ tín dụng (Global Brands Magazine) và Đột phá cá nhân hóa trải nghiệm thẻ với AI (Visa).

Đại diện VIB cho biết ngân hàng không chỉ tập trung mở rộng số lượng, mà còn chú trọng tạo trải nghiệm tài chính khác biệt. "Chính trải nghiệm này góp phần xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng và tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững", đại diện nói.

Song song đó, đơn vị cũng triển khai chiến lược truyền thông gắn liền với đời sống văn hóa nhằm định hình hình ảnh thương hiệu trẻ trung, gần gũi. Ngân hàng đồng hành nhiều chương trình như The Masked Singer Vietnam, chuỗi concert Anh trai say hi và các sự kiện quốc gia.

Ngân hàng nhận nhiều giải thưởng từ MMA Smarties Vietnam nhờ cách tiếp cận truyền thông sáng tạo và chiến lược thương hiệu khác biệt. Bà Tường Nguyễn cho biết đơn vị kỳ vọng tạo ra trải nghiệm đáng nhớ thay vì chỉ tập trung vào nhận diện thị giác. Trong quá trình này, VIB đặt khách hàng làm trung tâm và sử dụng công nghệ để hiện thực hóa mục tiêu ngân hàng cá nhân hóa tại Việt Nam.

Hoàng Đan