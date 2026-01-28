Đào Hồng Hà sẵn sàng xuống phố

Làng Hồng Hà, xã Ô Diên (trước sáp nhập thuộc huyện Đan Phượng) hiện có khoảng 20 hộ trồng đào. Hơn 20 năm trước, người dân đưa giống đào Nhật Tân về gieo trồng. Đất giàu dinh dưỡng, phù hợp trồng cây đào có bông dày, đậm màu. Năm nay Tết tới muộn, nhiều vườn đào đã nở rộ.
Làng Hồng Hà, xã Ô Diên (trước sáp nhập thuộc huyện Đan Phượng) hiện có khoảng 20 hộ trồng đào. Hơn 20 năm trước, người dân đưa giống đào Nhật Tân về gieo trồng. Đất giàu dinh dưỡng, phù hợp trồng cây đào có bông dày, đậm màu. Năm nay Tết tới muộn, nhiều vườn đào đã nở rộ.
Do trồng từ hạt, hoa đào có cánh dày, màu đỏ thẫm.
Bên cạnh những vườn đào đã nở rộ, nhiều nhà vườn chủ động hãm đào từ tháng 7-8 Âm lịch bằng cách khoanh vỏ, ngừng tưới nước và bón phân hợp lý, giúp cây giữ nụ đến sát Tết.
Do trồng từ hạt, hoa đào có cánh dày, màu đỏ thẫm.
Bên cạnh những vườn đào đã nở rộ, nhiều nhà vườn chủ động hãm đào từ tháng 7-8 Âm lịch bằng cách khoanh vỏ, ngừng tưới nước và bón phân hợp lý, giúp cây giữ nụ đến sát Tết.
Thương lái từ khắp nơi đổ về các vườn đào lựa chọn. Ông Nguyễn Duy Tuấn (phải) cho biết cùng vợ từ Hải Phòng đi khắp miền Bắc, đã mua đào phai ở Hải Dương, về đây dự kiến chọn khoảng 3.000 gốc đào thắm.
Thương lái từ khắp nơi đổ về các vườn đào lựa chọn. Ông Nguyễn Duy Tuấn (phải) cho biết cùng vợ từ Hải Phòng đi khắp miền Bắc, đã mua đào phai ở Hải Dương, về đây dự kiến chọn khoảng 3.000 gốc đào thắm.
Nhà chị Phạm Thị Thanh Trang có khoảng 3,6 ha trồng đào. Khi khách đến đặt hàng, chị dùng máy cắt, đi quanh vườn chọn ra cành phù hợp.
Nhà chị Phạm Thị Thanh Trang có khoảng 3,6 ha trồng đào. Khi khách đến đặt hàng, chị dùng máy cắt, đi quanh vườn chọn ra cành phù hợp.
Sau khi chọn được những cành ưng ý, nông dân gom đào thành từng bó lớn, buộc chặt để chuẩn bị xuất bán. Trước khi xếp hàng lên xe, nhà vườn đặt đào vào nhiều thùng nước nhỏ nhằm giữ độ tươi.
Sau khi chọn được những cành ưng ý, nông dân gom đào thành từng bó lớn, buộc chặt để chuẩn bị xuất bán. Trước khi xếp hàng lên xe, nhà vườn đặt đào vào nhiều thùng nước nhỏ nhằm giữ độ tươi.
Ngày cao điểm, gia đình chị Trang thu hoạch 700-1.000 cành, cần tới 15 người làm công. Mỗi người trả 300-500 nghìn/ngày tùy công việc.
Ngày cao điểm, gia đình chị Trang thu hoạch 700-1.000 cành, cần tới 15 người làm công. Mỗi người trả 300-500 nghìn/ngày tùy công việc.
Ngoài bán các cành đào nhỏ, nhiều gia đình còn cung cấp dịch vụ cho thuê đào. Mỗi cây giá thuê từ 7 đến 10 triệu đồng. Các cây cho thuê được đánh bầu, bọc vải lưới; sau Tết sẽ được thu hồi, trồng lại để tiếp tục chăm sóc cho những mùa sau.
Ngoài bán các cành đào nhỏ, nhiều gia đình còn cung cấp dịch vụ cho thuê đào. Mỗi cây giá thuê từ 7 đến 10 triệu đồng. Các cây cho thuê được đánh bầu, bọc vải lưới; sau Tết sẽ được thu hồi, trồng lại để tiếp tục chăm sóc cho những mùa sau.
Trung bình mỗi cây có trọng lượng hơn 100 kg, cần 4-5 người khiêng để đảm bảo an toàn.
Trung bình mỗi cây có trọng lượng hơn 100 kg, cần 4-5 người khiêng để đảm bảo an toàn.
Với khách ở gần, trong bán kính khoảng 5-7 km, nhà vườn dùng xe máy kéo để vận chuyển, đến nơi mới khiêng cả bầu đặt vào chậu. Những khách ở xa hơn phải thuê xe cẩu hoặc xe tải đưa đào đi.
Với khách ở gần, trong bán kính khoảng 5-7 km, nhà vườn dùng xe máy kéo để vận chuyển, đến nơi mới khiêng cả bầu đặt vào chậu. Những khách ở xa hơn phải thuê xe cẩu hoặc xe tải đưa đào đi.
Hoàng Giang