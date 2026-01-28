Đào Hồng Hà sẵn sàng xuống phố

Năm 2004, ông Nguyễn Văn Quyết, 50 tuổi, là người đầu tiên đưa giống đào Nhật Tân về trồng tại địa phương. Ông từng học nghề mộc ở làng Phú Thượng nhưng không thành, sau đó chuyển sang gắn bó với nghề trồng đào. Vườn đào của gia đình rộng 7,2 ha, chủ yếu trồng từ hạt.

Tích lũy được nhiều kinh nghiệm, năm nay ông Quyết chủ động hãm đào từ sớm nên hoa nở đúng dự kiến. Năm ngoái, gia đình thu khoảng 400 triệu đồng, năm nay dự kiến cao hơn, ông cho biết.