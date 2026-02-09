Đào cổ thụ tái xuất thị trường Tết Hải Phòng

Sát Tết Nguyên đán, không khí tại các vùng trồng đào nổi tiếng ở khu vực phường An Dương (Hải Phòng) đang nóng lên từng ngày.
Sát Tết Nguyên đán, không khí tại các vùng trồng đào nổi tiếng ở khu vực phường An Dương (Hải Phòng) đang nóng lên từng ngày.
Trước Tết khoảng 40 ngày, chủ vườn ở thôn Đồng Dụ sẽ tuốt lá cây đào để dồn chất dinh dưỡng cho hoa.
Thời gian tuốt lá có thể thay đổi tùy vào tình hình thời tiết những ngày cuối năm. Năm nay, thời tiết thuận lợi, đào ra hoa đẹp và đúng độ.
Trước Tết khoảng 40 ngày, chủ vườn ở thôn Đồng Dụ sẽ tuốt lá cây đào để dồn chất dinh dưỡng cho hoa.
Thời gian tuốt lá có thể thay đổi tùy vào tình hình thời tiết những ngày cuối năm. Năm nay, thời tiết thuận lợi, đào ra hoa đẹp và đúng độ.
Chủ vườn đánh vun gốc đào lớn đã có người thuê với giá 3 triệu đồng để chờ xe đến chở đi.
Theo người dân nơi đây, cây đào có sức sống mãnh liệt nên khi được những người nông dân có kinh nghiệm chăm sóc đã hồi phục mạnh mẽ, ra hoa đều, đẹp, hứa hẹn một vụ Tết bội thu.
Chủ vườn đánh vun gốc đào lớn đã có người thuê với giá 3 triệu đồng để chờ xe đến chở đi.
Theo người dân nơi đây, cây đào có sức sống mãnh liệt nên khi được những người nông dân có kinh nghiệm chăm sóc đã hồi phục mạnh mẽ, ra hoa đều, đẹp, hứa hẹn một vụ Tết bội thu.
Bà Quản Thị Yến tỉa tót lại cây đào vừa được đánh về từ vườn trên Mộc Châu.
Những năm gần đây, do đất canh tác bị thu hẹp, người dân An Dương đã lên Mộc Châu, Sơn La để thuê vườn trồng đào cổ thụ ghép cành trên đó. Vụ Tết 2025, 300 gốc đào nhà bà Yến ở An Dương bị mất trắng vì bão Yagi tàn phá, chỉ còn 200 gốc ở Mộc Châu làm vốn gây dựng lại.
Theo thống kê của chính quyền, mỗi năm tổng thu nhập của 1.000 hộ trồng hoa, cây cảnh trong xã 80-100 tỷ đồng, tập trung vào vụ cuối năm. Nhưng sau bão Yagi, 80% diện tích trồng đào ở An Dương (khu vực xã Đặng Cương cũ) bị mất trắng do chết úng.
Bà Quản Thị Yến tỉa tót lại cây đào vừa được đánh về từ vườn trên Mộc Châu.
Những năm gần đây, do đất canh tác bị thu hẹp, người dân An Dương đã lên Mộc Châu, Sơn La để thuê vườn trồng đào cổ thụ ghép cành trên đó. Vụ Tết 2025, 300 gốc đào nhà bà Yến ở An Dương bị mất trắng vì bão Yagi tàn phá, chỉ còn 200 gốc ở Mộc Châu làm vốn gây dựng lại.
Theo thống kê của chính quyền, mỗi năm tổng thu nhập của 1.000 hộ trồng hoa, cây cảnh trong xã 80-100 tỷ đồng, tập trung vào vụ cuối năm. Nhưng sau bão Yagi, 80% diện tích trồng đào ở An Dương (khu vực xã Đặng Cương cũ) bị mất trắng do chết úng.
Anh Vũ Dũng, chủ vườn đào ở thôn Đồng Dụ, gọi video call để khách kiểm tra hoa, nụ, sức khỏe cây đào đã đặt hàng.
Theo anh Dũng, hơn 50% số đào cảnh cho thuê hàng năm là từ khách quen. Có cây hợp thế nhà, được người dân thuê lại nhiều năm liên tục nếu vẫn đảm bảo chất lượng hoa.
Anh Vũ Dũng, chủ vườn đào ở thôn Đồng Dụ, gọi video call để khách kiểm tra hoa, nụ, sức khỏe cây đào đã đặt hàng.
Theo anh Dũng, hơn 50% số đào cảnh cho thuê hàng năm là từ khách quen. Có cây hợp thế nhà, được người dân thuê lại nhiều năm liên tục nếu vẫn đảm bảo chất lượng hoa.
Một cây đào chi chít nụ to, mập đã được người chơi đặt trước Tết hàng chục ngày.
Hội Nông dân phường An Dương cho biết, khoảng 70% số đào, quất ở phường đã được khách hàng trong và ngoài thành phố mua, thuê. Giá đào Tết 25-30 triệu đồng mỗi gốc cây lớn, 7-10 triệu đồng cho gốc trung bình và 1,5-5 triệu đồng mỗi gốc đào nhỏ.
Một cây đào chi chít nụ to, mập đã được người chơi đặt trước Tết hàng chục ngày.
Hội Nông dân phường An Dương cho biết, khoảng 70% số đào, quất ở phường đã được khách hàng trong và ngoài thành phố mua, thuê. Giá đào Tết 25-30 triệu đồng mỗi gốc cây lớn, 7-10 triệu đồng cho gốc trung bình và 1,5-5 triệu đồng mỗi gốc đào nhỏ.
Lê Tân