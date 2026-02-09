Đào cổ thụ tái xuất thị trường Tết Hải Phòng

Trước Tết khoảng 40 ngày, chủ vườn ở thôn Đồng Dụ sẽ tuốt lá cây đào để dồn chất dinh dưỡng cho hoa.

Thời gian tuốt lá có thể thay đổi tùy vào tình hình thời tiết những ngày cuối năm. Năm nay, thời tiết thuận lợi, đào ra hoa đẹp và đúng độ.