Danh hiệu MDRT có ý nghĩa thế nào với tư vấn viên bảo hiểm?

Linh hoạt ứng dụng công nghệ, không ngừng phát triển kỹ năng và kết nối giúp tư vấn viên bảo hiểm chinh phục mục tiêu sự nghiệp với danh hiệu MDRT.

MDRT (viết tắt của Million Dollar Round Table - Hiệp hội Bàn tròn Triệu đô) là hiệp hội được thành lập từ năm 1927 dành cho các chuyên gia tư vấn tài chính và bảo hiểm xuất sắc, được công nhận trên toàn cầu, xét duyệt trên các tiêu chí về kết quả kinh doanh và thu nhập cụ thể. Việc đạt và giữ vững danh hiệu MDRT là khát vọng, động lực của nhiều tư vấn viên, đồng thời khẳng định sự chuyên nghiệp và tâm huyết với nghề.

Theo thống kê của Hiệp hội MDRT toàn cầu, tính đến tháng 7/2021, Prudential Việt Nam được ghi nhận trong top 2 tại bảng xếp hạng Bàn tròn Triệu đô (MDRT) năm 2021 về số lượng thành viên MDRT tại Việt Nam và top 14 trên thế giới với 1.524 MDRT.

Năm 2021, Prudential tiếp tục đầu tư phát triển nhiều chương trình hỗ trợ, đào tạo, phát triển kiến thức, kỹ năng cho lực lượng đại lý nòng cốt và chuyên nghiệp, giúp đội ngũ chinh phục các danh hiệu thành viên MDRT, bất kể xuất phát điểm như thế nào.

Tư vấn viên Prudential không ngừng nỗ lực, tận dụng các công cụ hiện đại để phát triển công việc.

Ứng dụng công nghệ để rút ngắn hành trình đến MDRT

Trong bối cảnh chuyển đổi số ngày càng phát triển, với bất cứ ngành nghề nào, việc thành thạo công nghệ sẽ mang lại nhiều lợi ích cho sự nghiệp của mỗi người. Thế hệ millennials (sinh ra trong khoảng thời gian từ 1980 đến những năm đầu thập niên 2000) lớn lên cùng với sự bùng nổ của công nghệ lại càng nhanh nhạy trong việc nắm bắt và ứng dụng các thiết bị kỹ thuật số, mạng xã hội vào cả đời sống lẫn công việc.

Với ngành tư vấn bảo hiểm, công nghệ giúp tư vấn viên phục vụ khách hàng và chinh phục các mục tiêu kinh doanh một cách hiệu quả. Tại Prudential, lực lượng đại lý luôn được cung cấp các công cụ hỗ trợ trong kinh doanh và phục vụ khách hàng như ứng dụng quản lý kinh doanh PruDaily, cổng thông tin cho khách hàng PruOnline, hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe Pulse by Prudential. Trong công tác xây dựng thương hiệu cá nhân nói chung, tư vấn viên cũng được khuyến khích sử dụng những nền tảng hiện đại, phổ biến như Zoom, Zalo, hay các mạng xã hội như Facebook, Tiktok để có cách tiếp cận gần gũi, thân thiện với khách hàng.

Tại Prudential, các tư vấn viên được trang bị những công cụ hiện đại nhất nhằm hỗ trợ công việc tối ưu.

Vũ Thị Hương Giang (sinh năm 1997) là ví dụ điển hình cho thế hệ tư vấn viên hiện đại, năng động và am hiểu công nghệ tại Prudential. Là thành viên trẻ tuổi của PRU-Venture, đội ngũ tư vấn viên toàn thời gian tại các thành phố lớn, chị sớm đạt được những thành công nhất định với nghề và đang trên đúng lộ trình trở thành MDRT trong năm nay.

Hương Giang còn được biết đến với biệt danh "Cô Lươn tổng đài" và có lượng fan đông đảo trên Facebook, Instagram và TikTok. Qua những video ngẫu hứng và gần gũi, chị thường chia sẻ về cả công việc và những mẩu chuyện thú vị xoay quanh cuộc sống cá nhân. 9x tiết lộ, công việc chính là cảm hứng giúp chị tạo nên những video được nhiều người đón nhận.

Không thể phủ nhận, sự nổi tiếng trên mạng xã hội đã mang lại nhiều lợi ích cho công việc của Hương Giang. Việc ứng dụng mạng xã hội vào công việc không chỉ giúp chị tạo hình ảnh cá nhân nổi bật mà còn mở rộng cơ hội tiếp cận khách hàng, giúp mọi người hiểu có cái nhìn thiện cảm, gần gũi hơn về ngành bảo hiểm.

Vũ Thị Hương Giang đang phấn đấu đạt MDRT theo đúng lộ trình.

Chia sẻ về quan điểm và định hướng phát triển nghề nghiệp, Hương Giang cho biết, bản thân có thể gắn bó và thăng tiến hơn nữa cùng nghề trong tương lai. "Việc là một TikToker nhiều người biết đến là một thế mạnh lớn. Đây là nền tảng thuận lợi để tôi phát triển bền vững với công việc tư vấn bảo hiểm và sớm đạt được danh hiệu MDRT. Qua mạng xã hội, tôi mong muốn nhiều người nhìn nhận đúng đắn hơn về sản phẩm bảo hiểm để tôi cũng như đội ngũ tư vấn viên có thể mang những giá trị bảo vệ đến nhiều khách hàng hơn", 9x chia sẻ.

MDRT không ngừng phát triển kỹ năng để chinh phục tầm cao mới

Trở thành thành viên MDRT không chỉ là đích đến mà còn giúp tư vấn viên có môi trường học hỏi và phát triển nhiều hơn. Gia nhập hàng ngũ MDRT, tư vấn viên được tham gia các hội thảo, hội nghị quy mô công ty và quốc tế. Đây không chỉ là những dịp để MDRT tiếp tục củng cố kiến thức chuyên môn mà còn tiếp xúc và học hỏi, hướng dẫn từ các tư vấn viên và chuyên gia tầm cỡ quốc tế giàu kinh nghiệm. Sau MDRT, tư vấn viên có thể bứt phá đến các danh hiệu như COT (Court of the Table - điều kiện để đạt được cao hơn gấp 3 lần MDRT) và TOT (Top of the Table - điều kiện để đạt được cao hơn gấp 6 lần MDRT).

Chị Nguyễn Thị Yến Trinh (sinh năm 1980) đã có 8 năm gắn bó với Prudential và gặt hái nhiều danh hiệu trong nghề tư vấn bảo hiểm. Từ người nội trợ và kinh doanh nhỏ tại nhà, chị Trinh gia nhập Prudential vào năm 2013 với mong muốn phát triển bền vững ở lĩnh vực mới và đảm bảo thu nhập ổn định.

Suốt quá trình làm nghề, chị Trinh đã trải qua nhiều thăng trầm khi đối diện với những khách hàng khó tính hay hoài nghi từ gia đình. Tuy vậy, với cách tiếp cận chân thành và gần gũi, chị đã mang giải pháp bảo vệ đến nhiều gia đình và ngày càng gắn bó hơn với nghề.

"Người tư vấn viên phải có sự đồng cảm. Chỉ khi thực sự thấu hiểu những lo toan, trăn trở của khách hàng mình mới có thể thuyết phục và đồng hành cùng một cách phù hợp và ý nghĩa", chị Trinh nói.

Theo chị, chinh phục được khách hàng khó tính cũng là chinh phục chính bản thân mình. Những chương trình hỗ trợ, giải thưởng, hay trải nghiệm du lịch và học hỏi của công ty cũng tiếp thêm động lực để chị không ngừng phấn đấu và thêm tâm huyết với nghề.

Chị Nguyễn Thị Yến Trinh đã có những trải nghiệm MDRT tầm cỡ quốc tế.

Trong nhiều năm qua, chị Trinh liên tục đạt danh hiệu MDRT và cũng là thành viên Star Club - Câu lạc bộ Ngôi sao dành cho các tư vấn viên xuất sắc của Prudential. Qua nhiều chuyến đi, chị Trinh đã học hỏi được nhiều điều bổ ích từ đồng nghiệp và các bậc tiền bối. "Đồng nghiệp là những người truyền cảm hứng để tôi có động lực lan tỏa giá trị nhân văn của ngành bảo hiểm đến nhiều người hơn", chị nói.

Dù có tuổi nghề còn non trẻ như Hương Giang hay là người dày dặn kinh nghiệm như chị Yến Trinh, danh hiệu MDRT vẫn là thước đo cho sự chuyên nghiệp và thành công của tư vấn viên. Danh hiệu MDRT không chỉ bảo chứng cho trình độ, đạo đức làm nghề, mà còn thể hiện chất lượng dịch vụ, giúp tư vấn viên trở thành người đồng hành đắc lực với khách hàng.

Prudential hướng đến việc xây dựng đội ngũ đại lý tinh nhuệ và tận tâm với khách hàng, đứng đầu là đội ngũ MDRT lớn mạnh, với phương châm bất kỳ ai cũng có trở thành tư vấn viên chuyên nghiệp, phát triển sự nghiệp và lan toả những giá trị nhân văn của bảo hiểm nhân thọ cho nhiều người.

Tuệ Minh