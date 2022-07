Đặc biệt, Đà Nẵng đang phối hợp với Tập đoàn Sun Group tổ chức Lễ hội Tận hưởng mùa hè Đà Nẵng 2022 với chuỗi sự kiện nghệ thuật, giải trí như Carnival Đường phố Sunfest, Đại nhạc hội Take me to the Sun quy tụ những tên tuổi nghệ sĩ nổi tiếng, Lễ hội Âm nhạc điện tử Danang Electronic Carnival với sự tham dự của nhiều DJ quốc tế…

Không chỉ Lào Cai, Đà Nẵng, du lịch Việt Nam trong hơn một thập kỷ qua đã và đang chứng kiến những cuộc chuyển mình của nhiều vùng đất khác như Phú Quốc, Quảng Ninh, Tây Ninh, Thanh Hóa… Sự vào cuộc của những nhà đầu tư như Tập đoàn Sun Group, Vingroup… đã đem đến một diện mạo mới mẻ, đóng góp nguồn thu cho ngành du lịch tại những điểm đến vốn giàu tiềm năng này, thông qua những công trình như cáp treo Fansipan (Sa Pa), Cầu Vàng tại Sun World Ba Na Hills (Đà Nẵng), cáp treo vượt biển tại Hòn Thơm (Phú Quốc)…