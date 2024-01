Dàn xe đổ bộ Triển lãm Xe điện hoá Việt Nam

Sân khấu trưng bày của Wuling đang trong quá trình hoàn thiện, chiều 12/1. Ngoài dàn xe trưng bày, hãng xe điện hoá này cũng tổ chức cho khách tham quan lái thử và trải nghiệm sản phẩm, tại khu vực riêng bên ngoài triển lãm.

Triển lãm mở cửa tự do cho khách tham quan. Trong triển lãm sẽ có chương trình bốc thăm con số may mắn với những quà tặng trị giá hàng triệu đồng. Vì vậy, độc giả có thể đăng ký online để nhận mã số may mắn.