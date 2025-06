Dân quân thân Iran yêu cầu lính Mỹ rút khỏi Iraq

Các nhóm dân quân thân Iran tại Iraq yêu cầu quân đội Mỹ rút khỏi nước này, cảnh báo nguy cơ bùng phát các cuộc chiến tranh khác trong khu vực.

Kataeb Hezbollah, nhóm vũ trang thân Iran có ảnh hưởng chính trị lớn ở Iraq, ngày 13/6 cáo buộc Mỹ hỗ trợ Israel trong chiến dịch "Sư tử Trỗi dậy" không kích Iran. "Lực lượng Mỹ tại Iraq đã tạo điều kiện cho hành động này bằng cách mở không phận Iraq cho máy bay của Israel", tuyên bố của nhóm có đoạn.

Để ngăn Iraq trở thành "chiến trường", Kataeb Hezbollah nói chính quyền ở Baghdad "phải khẩn trương loại bỏ lực lượng nước ngoài thù địch khỏi đất nước để tránh các cuộc chiến tranh tiếp theo trong khu vực".

Akram al-Kaabi, thủ lĩnh nhóm vũ trang Al-Nujaba tại Iraq, cũng lên án việc Mỹ "phối hợp" với Israel trong chiến dịch không kích Iran, đồng thời yêu cầu lực lượng Mỹ tại nước này "rút quân hoàn toàn".

Lính Mỹ ở căn cứ không quân Al Asad, Iraq hồi tháng 7/2023. Ảnh: Quân đội Mỹ

Các nhóm dân quân dòng Shiite thân Iran là một bộ phận quan trọng trong cuộc chiến của Iraq chống phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Sau khi IS bị đánh bại, các nhóm này tiếp tục hoạt động, trở thành một phần trong "Trục Kháng chiến" do Tehran hậu thuẫn và được tích hợp vào quân đội Iraq, có ảnh hưởng ngày càng lớn trong nền chính trị nước này.

Mỹ cũng đang duy trì khoảng 2.500 quân đồn trú ở Iraq, với lý do ngăn IS tiếp tục trỗi dậy. Tuy nhiên, các nhóm dân quân thân Iran thường xuyên mâu thuẫn với lực lượng Mỹ ở Iraq.

Sau khi xung đột giữa Israel và Hamas nổ ra ở Gaza từ tháng 10/2023, các nhóm vũ trang trong "Trục Kháng chiến" Iran trong khu vực đã tiến hành nhiều cuộc tấn công bằng rocket và máy bay không người lái vào các căn cứ quân sự có binh sĩ Mỹ.

Căng thẳng Trung Đông bất ngờ leo thang khi Lực lượng Phòng vệ Israel rạng sáng 13/6 phát động chiến dịch "Sư tử Trỗi dậy", huy động hơn 200 chiến đấu cơ tập kích loạt cơ sở hạt nhân, nhà máy sản xuất tên lửa đạn đạo, cùng nhiều chỉ huy quân sự và nhà khoa học hạt nhân của Iran.

Iran đêm 13/6, rạng sáng 14/6 phóng lượng lớn tên lửa đạn đạo nhằm vào hàng chục mục tiêu, trong đó có các trung tâm quân sự và căn cứ không quân của Israel, trong chiến dịch trả đũa mang tên "Lời hứa Đích thực 3".

Thùy Lâm (Theo AFP)