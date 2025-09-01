Dàn nghệ sĩ tập hát cho Lễ Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Mỹ Tâm sẽ cùng các bé thiếu nhi thể hiện nhạc phẩm Giai điệu tự hào (Phạm Hồng Biển sáng tác) trong Lễ Kỷ niệm diễu binh, diễu hành 80 năm Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025).
Dự kiến, chương trình có liên khúc kéo dài 15 phút. Đây sẽ là phần biểu diễn khép lại lễ kỷ niệm tại Quảng trường Ba Đình.
Mỹ Tâm tổng duyệt tiết mục văn nghệ trong lễ Quốc khánh. Video: Nhân vật cung cấp
Ca sĩ nói: "Tôi thấy vinh hạnh và may mắn khi góp mặt trong cột mốc ý nghĩa và cảm xúc của đất nước".
Ngoài ra, cô còn cùng các ca sĩ khác hòa giọng trong tiết mục Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời (Bùi Trường Linh sáng tác), Việt Nam ơi, cùng bước tới vinh quang (Lê Tự Minh sáng tác).
Dương Hoàng Yến và Hoàng Bách (phải) ghi lại khoảnh khắc cùng tập hát.
Dương Hoàng Yến và Hoàng Bách ráp sân khấu. Video: Nhân vật cung cấp
Hoàng Bách cho biết anh háo hức cùng các đồng nghiệp chuẩn bị cho ngày Đại lễ của dân tộc. "Cảm ơn vì cho tôi được sống trong những ngày này", anh nói.
Phương Mỹ Chi diện áo dài truyền thống cho buổi tập tại sân vận động Mỹ Đình. Cô sẽ góp mặt trong tiết mục Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời.
Phần văn nghệ còn có các gương mặt tham gia như: Hòa Minzy, Đức Phúc, Tùng Dương, Trúc Nhân, nhóm Oplus, Hoàng Hiệp, Phạm Khánh Ngọc.
Hoàng Dung
Ảnh: Nhân vật cung cấp