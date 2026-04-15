Dàn nghệ sĩ biểu diễn tại Vietnam Game Awards 2026

ICD, Mỹ Mỹ, UPRIZE và Negav sẽ trình diễn tại lễ trao giải Vietnam Game Awards 2026 ngày 8/5, ở Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP HCM.

Negav, tên thật là Đặng Thành An, sinh năm 2001, là một trong những nghệ sĩ trẻ có sức ảnh hưởng trong dòng nhạc Rap, Hip-hop tại Việt Nam. Xuất phát điểm là thành viên nhỏ tuổi nhất của nhóm Gerdnang cùng Hieuthuhai và Hurrykng. Sự nghiệp của Negav ghi dấu ấn với loạt bản hit như: Ngủ một mình (2022, hát chung Hieuthuhai), Chăm sóc em (2023), Em khiến anh muốn trở thành người Hà Nội (2023). Nam nghệ sĩ là quán quân chương trình Anh trai say hi mùa hai sau khi vượt qua 29 thí sinh.

Rapper Negav đoạt quán quân 'Anh trai say hi' mùa hai. Ảnh: VieON

Nếu Negav đại diện cho lớp nghệ sĩ trẻ với phong cách hiện đại, thì rapper ICD, tên thật Phạm Ngọc Huy (sinh năm 1996), lại theo đuổi hướng đi thiên về chiều sâu nội dung. Tên tuổi của nam rapper gắn liền với tổ đội 704 và đặc biệt bùng nổ sau khi giành ngôi vị quán quân chương trình King of Rap 2020. Sau cột mốc quán quân, ICD tiếp tục duy trì hoạt động với loạt sản phẩm âm nhạc mang đậm dấu ấn cá nhân như: Tài sản của bố, Goodbye, Rapper số 1, Chân chạm đất hay các dự án kết hợp cùng nhiều nghệ sĩ tên tuổi.

Ở màu sắc nhẹ nhàng hơn, Mỹ Mỹ tên thật là Vũ Thị Ngân Mỹ, 29 tuổi mang đến hình ảnh nghệ sĩ đa năng với nền tảng vũ đạo chuyên nghiệp. Cô bắt đầu sự nghiệp nghệ thuật với vai trò dancer trong vũ đoàn nổi tiếng Bước Nhảy. Với nền tảng vũ đạo chuyên nghiệp, cô tỏa sáng ở show Em xinh say hi qua nhiều tiết mục triệu view như Đồng dao xinh gái, Không đau nữa rồi, Cách (yêu đúng) điệu.

Trước đó, cô từng phát hành các sản phẩm Say anh, Anh chẳng thoát được đâu, Em chỉ muốn được chill. Bản Không ai khác ngoài em của cô từng trở thành hiện tượng trên TikTok, đồng thời hút hơn 11 triệu lượt xem trên YouTube.

Rapper ICD. Ảnh: NVCC

Sự kiện còn có sự tham gia của nhóm nhạc tân binh Uprize. Nhóm gồm 7 thành viên: Cường Bạch, Phúc Nguyên, Lâm Anh, Đức Duy, Wonbi, Duy Lân và Long Hoàng. Bước ra từ chương trình thực tế Tân binh toàn năng (Show It All), nhóm được định hướng phát triển theo mô hình đào tạo nghệ sĩ chuyên nghiệp tương tự hệ thống K-Pop. Trong quá trình tham gia cuộc thi, nhóm đã thực hiện nhiều tiết mục đạt lượt xem lớn, tiêu biểu như: Mã đáo thành công, Beautiful Girl, Exposure và Real Talk.

Sau khi chính thức hoạt động với đội hình 7 người, Uprize đã phát hành các đĩa đơn nhằm định vị bản sắc riêng trên thị trường V-pop. Đáng chú ý có ca khúc Thunder (phát hành đầu năm 2026), được chọn làm bài hát chủ đề cho sự kiện concert "Đấu Trường Sấm". Bên cạnh đó, các sản phẩm như Mơ giữa ban ngày (trình diễn tại Gala Nhạc Việt) và Take U Home Tonight cũng ghi dấu ấn về sự đầu tư chỉn chu trong sản xuất âm thanh.

Lễ trao giải Vietnam Game Awards 2026 dự kiến tổ chức ngày 8/5 tại TP HCM, trong khuôn khổ Ngày hội Game Việt Nam - Vietnam GameVerse 2026. Diễn ra trong hai ngày 8-9/5, Vietnam GameVerse 2026 mang chủ đề "Do Local - Go Global", hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng nhân lực, chuyển giao công nghệ và quảng bá thương hiệu "Make in Vietnam" ra thị trường quốc tế.

Sự kiện mang đến nhiều hoạt động như diễn đàn đối thoại chuyên gia, không gian triển lãm Wonderland, thi hóa trang (cosplay) và các giải đấu Esports chuyên nghiệp. Năm nay, ban tổ chức dự kiến đón hơn 50.000 lượt người tham dự, đồng thời mở rộng quy mô khu vực dành cho khối doanh nghiệp (B2B) và nhà phát triển game độc lập.

Chương trình do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, báo VnExpress và Liên minh Game Việt Nam phối hợp tổ chức.

Ánh Dương