Đan Mạch nói sân bay thủ đô 'bị tấn công' bằng drone

Thủ tướng Đan Mạch gọi vụ drone xâm nhập sân bay Copenhagen là "cuộc tấn công nghiêm trọng", bày tỏ nghi ngờ Nga đứng sau sự việc.

Thủ tướng Mette Frederiksen ngày 23/9 cho biết Đan Mạch đã hứng chịu "cuộc tấn công nghiêm trọng nhất nhằm vào hạ tầng trọng yếu từ trước tới nay", đề cập vụ thiết bị bay không người lái (drone) xâm nhập sân bay Copenhagen và khiến cơ sở này bị tê liệt suốt nhiều giờ trước đó một ngày.

Thủ tướng Frederiksen cho biết các cơ quan an ninh đang điều tra thủ phạm, không loại trừ khả năng Nga có liên quan và đang tìm cách "thách thức giới hạn" của Đan Mạch. "Chúng ta đã chứng kiến các vụ xâm nhập không phận Ba Lan, Romania và Estonia. Nhiều sân bay châu Âu bị tin tặc tấn công cuối tuần qua. Giờ đây, drone đã xâm nhập vào cả vùng trời Đan Mạch và Na Uy", bà nói.

Cảnh sát Đan Mạch triển khai đến sân bay Copenhagen vào đêm 22/9. Ảnh: AFP

Theo cảnh sát Copenhagen, 2-3 drone cỡ lớn đã xuất hiện gần sân bay vào đêm 22/9, nhiều lần bật tắt đèn, quần thảo trong nhiều giờ rồi biến mất. Giới chức Đan Mạch nhận định các thiết bị được điều khiển bởi "thực thể chuyên nghiệp", dường như có mục đích "phô diễn khả năng và gây rối loạn".

Quân đội Đan Mạch quyết định không bắn hạ drone để đảm bảo an toàn tại sân bay. Khoảng 30.000 hành khách bị ảnh hưởng do hàng chục chuyến bay phải hoãn lịch trình hoặc chuyển hướng.

Flemming Drejer, lãnh đạo tại Cơ quan Tình báo An ninh Đan Mạch, cho rằng lực lượng đứng sau vụ xâm nhập đang muốn gây căng thẳng và thăm dò phản ứng của nước này. Một trong các giả thuyết được xem xét là drone xuất phát từ tàu chở hàng trên biển Baltic.

Cũng trong đêm 22/9, sân bay Oslo của Na Uy phải đóng cửa khoảng 3 giờ vì phát hiện hai drone chưa rõ nguồn gốc. Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store không đề cập bên chịu trách nhiệm trong sự việc, nhưng nói rằng nước này đã 3 lần ghi nhận máy bay Nga vi phạm không phận trong năm nay, lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov bác bỏ mọi cáo buộc và chỉ trích phát biểu từ Thủ tướng Frederiksen là "vô căn cứ".

Giới chức NATO cùng Liên minh châu Âu (EU) cũng cho rằng còn quá sớm để kết luận bên đứng sau các vụ drone xâm nhập tại Đan Mạch và Na Uy.

Thủ tướng Frederiksen tại sân bay thủ đô Copenhagen hôm 23/9. Ảnh: AFP

Jacob Kaarsbo, cựu chuyên gia Cơ quan Tình báo Quốc phòng Đan Mạch, nhận định drone xuất hiện trong vùng trời sân bay Copenhagen có sải cánh khoảng 2,5 m, thuộc loại cánh bằng và cần cơ chế phóng đặc biệt. Ông cho rằng đây là thủ thuật mà các đội tàu "bóng ma" của Nga từng áp dụng để do thám và gây rối, trong đó có một vụ tương tự ngoài khơi nước Đức.

Vụ drone xâm nhập xảy ra chỉ một tuần sau khi Đan Mạch tuyên bố mua sắm vũ khí tầm xa để đối phó "mối đe dọa từ Nga" trong nhiều năm tới. Đại sứ Nga tại Đan Mạch chỉ trích động thái này là "điên rồ", cảnh báo rằng Moskva có thể đánh giá lại quan hệ song phương.

Thanh Danh (Theo AFP, Guardian)