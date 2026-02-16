Đàn Kính Thiên - nơi vua Đinh Tiên Hoàng tế trời hơn 1.000 năm trước

Cụm công trình di tích lịch sử Đàn Kính Thiên gắn với nghi lễ tế trời dưới thời các triều đại nhà Đinh, Tiền Lê và nhà Lý được tỉnh Ninh Bình triển khai phục dựng từ năm 2018. Dự án đã cơ bản hoàn thành, chuẩn bị mở cửa phục vụ người dân và du khách tham quan dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Đài Kính Thiên nằm gọn trong thung lũng Mộc Hoàn (còn gọi là Thung Ui) rộng 270 ha, thuộc vùng lõi di sản Tràng An ở phường Tây Hoa Lư, cách chùa Bái Đính khoảng 3 km.