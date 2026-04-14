Dàn cosplayer quốc tế làm giám khảo chung kết Cosplay Contest

Bốn gương mặt đình đám của cộng đồng cosplay châu Á sẽ trực tiếp đánh giá 10 màn hóa trang xuất sắc tại chung kết ngày 9/5 ở TP HCM.

Cosplay Contest là cuộc thi hóa trang dành cho cộng đồng yêu game, truyện tranh và anime, nằm trong khuôn khổ Vietnam GameVerse 2026. Ban giám khảo năm nay quy tụ nhiều gương mặt có ảnh hưởng trong cộng đồng cosplay châu Á như Mikki (Malaysia), Taotan (Thái Lan), Hattie (Hàn Quốc) cùng đại diện Việt Nam là Hasu Ka.

Vòng bình chọn bắt đầu từ ngày 9/4, quy tụ 49 bài dự thi nhằm tìm ra 10 ứng viên vào chung kết. Sau ngày 28/4, ban tổ chức chọn 10 bài xuất sắc gồm một bài được độc giả yêu thích nhất và 9 bài có điểm cao nhất (trong đó điểm số được tính theo tỷ lệ 70% từ hội đồng giám khảo và 30% từ bình chọn).

Mikki là cosplayer và họa sĩ minh họa nổi bật, được biết đến với khả năng hóa thân các nhân vật nam (crossplay) giàu cảm xúc. Cô từng làm khách mời và giám khảo tại nhiều sự kiện ở Việt Nam, Singapore, Thái Lan, Indonesia và Malaysia, đồng thời hợp tác với nhiều thương hiệu và tựa game lớn. Tài khoản Instagram của Mikki hiện có khoảng 165.000 người theo dõi.

Taotan là cosplayer đến từ Thái Lan, gây chú ý với phong cách dễ thương và hình tượng "waifu". Cô từng tham gia nhiều sự kiện cosplay quốc tế như Anime Festival Asia và Animangaki, sở hữu lượng fan quốc tế. Trang Instagram của Taotan có khoảng 113.000 người theo dõi.

Hattie là cosplayer và streamer đến từ Hàn Quốc. Cô sở hữu lượng fan hùng hậu với khoảng 312.000 người theo dõi trên Instagram. Nữ cosplayer cũng được cộng đồng fan Việt chú ý nhờ phong cách trong trẻo.

Đại diện giám khảo trong nước, Hasu Ka được biết đến với kỹ năng tạo kiểu wig và phong cách hóa trang tỉ mỉ. Cô từng làm khách mời, giám khảo tại nhiều cuộc thi cosplay lớn, đồng thời chia sẻ kỹ thuật tạo hình nhân vật trong cộng đồng. Hasu Ka đồng thời là giám khảo vòng sơ loại Cosplay Contest 2026.

Cả 4 giám khảo sẽ chấm điểm, đánh giá màn trình diễn của 10 thí sinh xuất sắc tại chung kết diễn ra ngày 9/5 tại TP HCM.

Điểm mới của cuộc thi năm nay là ban tổ chức chia thí sinh thành hai bảng cá nhân và tập thể. Ở bảng cá nhân, mỗi thí sinh biểu diễn chính có thể có tối đa hai người hỗ trợ hậu cần trên sân khấu nhưng không tham gia trình diễn. Bảng tập thể dành cho nhóm 2-8 thành viên chính thức. Mỗi thí sinh chỉ được tham gia một bài dự thi trong toàn bộ cuộc thi.

Top 5 mỗi bảng sẽ bước lên sân khấu Wonderland thuộc khuôn khổ Vietnam GameVerse 2026 để tranh tài trực tiếp. Các đội thi có thể tự do sáng tạo hình thức trình diễn như ca hát, nhảy múa hoặc diễn kịch, miễn bám sát hình tượng nhân vật cosplay. Hội đồng giám khảo sẽ chấm điểm trực tiếp để chọn ra các giải Nhất, Nhì và Ba.

Cơ cấu giải thưởng được chia đều cho hai bảng đấu. Ở bảng cá nhân, nhà vô địch nhận 10 triệu đồng tiền mặt, giải Nhì 7 triệu đồng và giải Ba 5 triệu đồng. Với bảng tập thể, đội vô địch nhận 15 triệu đồng, giải Nhì 10 triệu đồng và giải Ba 5 triệu đồng. Các thí sinh còn lại trong top 10 nhận một triệu đồng cùng nhiều phần quà công nghệ từ nhà tài trợ.

Tiêu chí chấm điểm tập trung vào độ chính xác với nhân vật, biểu cảm sân khấu và nội dung trình diễn. Trang phục, phụ kiện, đạo cụ cùng hiệu ứng sân khấu cũng là yếu tố quyết định kết quả.

Cuộc thi Cosplay Contest là một trong những hoạt động thuộc Vietnam GameVerse 2026. Sự kiện năm nay mang chủ đề "Do Local - Go Global", dự kiến thu hút hơn 50.000 người tham dự. Chương trình do Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, Báo VnExpress và Liên minh Game Việt Nam phối hợp tổ chức.

Thái Anh