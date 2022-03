Dân công sở du lịch Phú Quốc kết hợp làm việc từ xa

Thời tiết nắng ấm quanh năm, chi phí sinh hoạt vừa phải khiến Phú Quốc trở thành điểm đến ưa thích của dân công sở trong thời kỳ "bình thường mới".

Sự lên ngôi của du lịch kết hợp làm việc từ xa

Workation (work và vacation) - hình thức du lịch kết hợp làm việc từ xa đang được nhiều người ưa chuộng thời gian gần đây khi nhiều công sở bố trí cho nhân viên làm ở nhà để tránh nguy cơ lây nhiễm Covid-19. Khi các nhân viên văn phòng nhận thấy, họ không cần đến công ty mà vẫn có thể chấm công, nhiều người lựa chọn địa điểm làm việc là những vùng đất mới. Nhiều chuyên gia nhận định, xu hướng này sẽ tiếp tục tồn tại ngay cả khi dịch bệnh qua đi.

"Thị trấn Địa Trung Hải" tại Phú Quốc. Ảnh: Sun Group

Theo chỉ số việc làm của Holidu năm 2021, có 150 thành phố đã được xếp hạng là phù hợp cho workation, dựa trên các yếu tố như: giá thuê căn hộ một phòng ngủ hàng tháng, chi phí đồ uống sau giờ làm việc, số giờ nắng trung bình, tốc độ wi-fi. Những điểm đến thơ mộng, có hạ tầng Internet đảm bảo, giao thông thuận tiện, chi phí cuộc sống hợp lý cũng như cơ sở lưu trú phù hợp đang được nhiều người lựa chọn.

Năm nay, Thái Lan góp mặt trong top 10 với hai đại diện: Bangkok và Phuket. Các điểm đến Thái Lan được yêu thích nhờ chi phí sinh hoạt phải chăng, người bản địa thông thạo tiếng Anh cùng điểm tham quan thú vị. Ở đây cũng có nhiều văn phòng của các công ty đa quốc gia, theo Holidu.

Siddle, Giám đốc Marketing và quan hệ công chúng của Holidu nói, tất cả thành phố xếp vị trí hàng đầu đều do chi phí sinh hoạt phải chăng với giá nhà ở, đồ ăn và thức uống hấp dẫn. "Trên hết, những thành phố này là những nơi có văn hoá bản địa với các hoạt động giải trí nhiều màu sắc", Siddle nói.

Dân công sở dịch chuyển ra đảo làm việc

Tại Việt Nam, bên cạnh những trung tâm kinh tế lớn như Hà Nội và Sài Gòn, các điểm đến ven biển như Đà Nẵng, Nha Trang, đặc biệt là Phú Quốc đang được lòng dân công sở. Một số start-up có xu hướng chuyển công ty ra những địa điểm như đảo ngọc để làm việc trong khi chờ Covid-19 được kiểm soát. Bởi ở đó, họ có thể tận hưởng thời tiết nắng ấm quanh năm, không gian sống đẹp. Thêm vào đó, dù là điểm du lịch hấp dẫn, nhưng chi phí sinh hoạt tại Phú Quốc ở mức vừa phải, phù hợp những kỳ workation dài ngày.

Một góc đảo ngọc Phú Quốc, nơi được giới công sở ưa chuộng làm địa điểm du lịch kết hợp làm việc từ xa. Ảnh: Sun Group

Phương Linh, một nhân viên quan hệ công chúng đã chuyển ra Phú Quốc workation ngay khi kỳ nghỉ Tết kết thúc. Cô thấy may mắn khi "thoát" được mùa nồm Hà Nội, tận hưởng môi trường làm việc với nắng ấm chan hoà bên biển xanh.

"Tôi tìm thấy mọi thứ mình cần ở Phú Quốc: một nơi xinh xắn với giá thuê chỉ bằng một nửa tại Hà Nội, cảm hứng sống và làm việc ngập tràn, những người bạn mới thú vị và sức khoẻ cả thể chất lẫn tinh thần. Tôi sẽ sống thử ít nhất 3 tháng tại đây trước khi quyết định có định cư lâu dài hay không", Linh chia sẻ.

Giống Phương Linh, Minh Quân (26 tuổi, nhân viên công nghệ thông tin) cũng chọn Phú Quốc là nơi để vừa làm việc vừa thư giãn, nghỉ ngơi. Vật bất ly thân của anh là chiếc máy tính xách tay và điện thoại di động. Sau một thời gian đến Phú Quốc, lê la mọi quán cà phê và các khu nghỉ dưỡng, anh nhận ra mình làm việc hiệu quả vào buổi tối bên bãi biển.

"White noise (tiếng ồn trắng) từ sóng biển giúp tôi tập trung hơn khi làm việc ở không gian yên tĩnh", anh nói. Theo dự định ban đầu, kỳ nghỉ của Quân sẽ kết thúc ngay sau kỳ nghỉ Tết, nhưng anh đã tiếp tục gia hạn cho mình, cũng để có thời gian tìm kiếm một second home tại đây.

Minh Quang - một nhân viên kinh doanh bất động sản tại Phú Quốc cho biết, sau đợt giãn cách xã hội kéo dài năm 2021, anh nhận lượng lớn đơn hàng tìm second home tại Phú Quốc.

"Covid-19 không chỉ thay đổi cách làm việc của nhiều công ty mà cả tư duy người mua nhà cũng thay đổi. Nhiều người muốn tìm về những nơi đem lại giá trị sức khoẻ cho cả thế chất và tâm hồn, mà Phú Quốc hiện là một trong những lựa chọn đầu tư được ưa chuộng hiện nay", anh Quang cho biết.

Công trình cáp treo nối Phú Quốc ra đảo Hòn Thơm. Ảnh: Sun Group

Hoài Phong