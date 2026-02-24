Dân công sở đổ tới phủ Tây Hồ, chùa Quán Sứ

Hà Nội hôm nay mưa phùn, người dân vẫn tấp nập vào phủ Tây Hồ (phường Tây Hồ) làm lễ. Lượng khách tăng cao vào buổi trưa, thời điểm cơ quan nghỉ giữa giờ. Nhiều nhân viên tranh thủ đi lễ đầu năm, cầu sức khỏe, bình an cho bản thân và gia đình.

Đường Xuân Diệu, cách phủ khoảng 1,5 km, đông nghịt phương tiện đổ về dâng hương. Tại các nút giao với phố Quảng An, Đặng Thai Mai, lực lượng chức năng dựng rào chắn, phân luồng, cấm phương tiện qua khu vực cổng phủ để đảm bảo an ninh trật tự.