Dân công sở đổ tới phủ Tây Hồ, chùa Quán Sứ

Hà Nội hôm nay mưa phùn, người dân vẫn tấp nập vào phủ Tây Hồ (phường Tây Hồ) làm lễ. Lượng khách tăng cao vào buổi trưa, thời điểm cơ quan nghỉ giữa giờ. Nhiều nhân viên tranh thủ đi lễ đầu năm, cầu sức khỏe, bình an cho bản thân và gia đình.
Đường Xuân Diệu, cách phủ khoảng 1,5 km, đông nghịt phương tiện đổ về dâng hương. Tại các nút giao với phố Quảng An, Đặng Thai Mai, lực lượng chức năng dựng rào chắn, phân luồng, cấm phương tiện qua khu vực cổng phủ để đảm bảo an ninh trật tự.
Hà Nội hôm nay mưa phùn, người dân vẫn tấp nập vào phủ Tây Hồ (phường Tây Hồ) làm lễ. Lượng khách tăng cao vào buổi trưa, thời điểm cơ quan nghỉ giữa giờ. Nhiều nhân viên tranh thủ đi lễ đầu năm, cầu sức khỏe, bình an cho bản thân và gia đình.
Đường Xuân Diệu, cách phủ khoảng 1,5 km, đông nghịt phương tiện đổ về dâng hương. Tại các nút giao với phố Quảng An, Đặng Thai Mai, lực lượng chức năng dựng rào chắn, phân luồng, cấm phương tiện qua khu vực cổng phủ để đảm bảo an ninh trật tự.
Khu vực nhà sắp lễ kín chỗ, ban quản lý bố trí thêm bàn tại sân để phục vụ người dân.
Mỗi mâm lễ giá dao động 200.000-300.000 đồng, thường gồm tiền vàng, hoa tươi và các loại quả. Do lượng người đông, người vào dâng lễ phải sắp xếp đồ cẩn thận, bê mâm cao quá đầu để tránh va chạm, rơi đổ khi di chuyển trong đám đông.
Khu vực nhà sắp lễ kín chỗ, ban quản lý bố trí thêm bàn tại sân để phục vụ người dân.
Mỗi mâm lễ giá dao động 200.000-300.000 đồng, thường gồm tiền vàng, hoa tươi và các loại quả. Do lượng người đông, người vào dâng lễ phải sắp xếp đồ cẩn thận, bê mâm cao quá đầu để tránh va chạm, rơi đổ khi di chuyển trong đám đông.
Khu viết sớ của các ông đồ kín khách dịp đầu năm. Sớ được in sẵn nội dung, ông đồ viết thêm họ tên, tuổi của người xin bằng chữ Nho theo yêu cầu.
Khu viết sớ của các ông đồ kín khách dịp đầu năm. Sớ được in sẵn nội dung, ông đồ viết thêm họ tên, tuổi của người xin bằng chữ Nho theo yêu cầu.
Do quá tải, nhiều người không thể vào bên trong, phải đặt lễ trên các kệ sắt phía ngoài.
Do quá tải, nhiều người không thể vào bên trong, phải đặt lễ trên các kệ sắt phía ngoài.
Khoảng 10h50, dòng người đổ về khu vực phủ Tây Hồ - đền Kim Ngưu, các lối đi chật kín.
Khoảng 10h50, dòng người đổ về khu vực phủ Tây Hồ - đền Kim Ngưu, các lối đi chật kín.
Phạm Đình Nam (23 tuổi, xã Đan Phượng) cho biết công ty tổ chức tân niên từ sáng, mỗi ban cử đại diện đi thắp hương, dâng lễ cầu tài lộc, sức khỏe. Đây là năm đầu tiên Nam đi lễ chùa cùng công ty. Ngoài Quán Sứ, đoàn của công ty anh còn ghé thêm hai đền, chùa khác ở Hà Nội.
Phạm Đình Nam (23 tuổi, xã Đan Phượng) cho biết công ty tổ chức tân niên từ sáng, mỗi ban cử đại diện đi thắp hương, dâng lễ cầu tài lộc, sức khỏe. Đây là năm đầu tiên Nam đi lễ chùa cùng công ty. Ngoài Quán Sứ, đoàn của công ty anh còn ghé thêm hai đền, chùa khác ở Hà Nội.
Cách đó khoảng 7 km, chùa Hà (phường Cầu Giấy) là điểm đến quen thuộc của nhiều người, đặc biệt là bạn trẻ đến cầu duyên. Nhiều người chuẩn bị bài văn khấn in sẵn nội dung, chỉ điền thêm họ tên, tuổi, địa chỉ trước khi dâng lễ.
Cách đó khoảng 7 km, chùa Hà (phường Cầu Giấy) là điểm đến quen thuộc của nhiều người, đặc biệt là bạn trẻ đến cầu duyên. Nhiều người chuẩn bị bài văn khấn in sẵn nội dung, chỉ điền thêm họ tên, tuổi, địa chỉ trước khi dâng lễ.
Mai Anh (giữa), ở phường Mễ Trì, cho biết buổi khai xuân của công ty chủ yếu là chúc Tết, chưa bắt tay vào công việc. Sau đó, cô cùng sếp và đồng nghiệp đi lễ chùa, trong đó có chùa Hà.
"Quẻ năm nay cho tôi biết mình sẽ có tin tốt trong chuyện tình duyên", Mai Anh nói.
Mai Anh (giữa), ở phường Mễ Trì, cho biết buổi khai xuân của công ty chủ yếu là chúc Tết, chưa bắt tay vào công việc. Sau đó, cô cùng sếp và đồng nghiệp đi lễ chùa, trong đó có chùa Hà.
"Quẻ năm nay cho tôi biết mình sẽ có tin tốt trong chuyện tình duyên", Mai Anh nói.
Người dân xếp hàng dài, chờ tới lượt vào gian nhà bốc quẻ, lấy lộc đầu năm.
Người dân xếp hàng dài, chờ tới lượt vào gian nhà bốc quẻ, lấy lộc đầu năm.
Khu đốt tiền vàng trong khuôn viên chùa Hà luôn kín chỗ, nhà chùa liên tục bỏ bớt phần tro tàn để người dân thuận tiện hóa vàng, cầu may.
Khu đốt tiền vàng trong khuôn viên chùa Hà luôn kín chỗ, nhà chùa liên tục bỏ bớt phần tro tàn để người dân thuận tiện hóa vàng, cầu may.
Hoàng Giang