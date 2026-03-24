Dân công sở 'detox tinh thần' bằng thiên nhiên

Thay vì ngủ nướng cuối tuần, Minh Anh, 29 tuổi, dậy từ 5h, lái xe rời trung tâm TP HCM đến Cần Giờ, ngồi cà phê ven biển, tự "chữa lành" sau một tuần căng thẳng.

Rời thành phố để kết nối với thiên nhiên là cách Minh Anh phản ứng với những áp lực công việc và ngột ngạt trong đô thị. Mỗi tháng, nữ nhân viên marketing sẽ chọn một địa điểm khác nhau, nhưng điểm chung là gần thành phố, có thể tự lái xe. Cần Giờ là điểm đến thường xuyên nhất vì gần, có thể đi trong hơn 1 tiếng.

Minh Anh cho biết suốt tuần luôn quanh quẩn trong văn phòng, căn phòng cho thuê 25 m2. Hầu như về nhà nữ nhân viên phải mở laptop để tiếp tục xử lý công việc. Cảm giác ngột ngạt, bí bách luôn bao trùm lên tâm trí cô gái trẻ. Không ít lần Minh Anh bộc phát thành những cơn nóng giận. Để chữa lành, cô chọn cách tìm về thiên nhiên.

"Cuối tuần tôi chỉ muốn ra chỗ nào có cây, có gió để thở dễ hơn. Đến đây, dù có mở laptop tiếp tục làm việc thì tâm trạng cũng khá hơn", Minh Anh nói.

Người trẻ check-in với cung đường xanh tại Cần Giờ. Ảnh: Kha Thiên Lộc

Không riêng Minh Anh, nhiều người trẻ tại các đô thị lớn đang "rời thành phố ngắn hạn". Họ không đi du lịch dài ngày, mà chọn những chuyến đi trong bán kính 50-100 km, đủ để thay đổi không gian sống trong một hoặc hai ngày.

Hoàng Nam (32 tuổi, kỹ sư công nghệ) cho biết trước đây anh thường dành cuối tuần để nghỉ ngơi trong nhà. Nhưng khoảng hai năm trở lại đây, anh bắt đầu đi nhiều hơn, chủ yếu là các địa điểm có thiên nhiên như rừng, biển hoặc khu vực ven sông. Những chuyến đi ngắn, không có nhiều hoạt động. Phần lớn thời gian anh dành để ngắm nhìn thiên nhiên, suy ngẫm và tận hưởng thời gian yên bình.

"Không cần đi xa, chỉ cần ra khỏi thành phố, có không gian mở là thấy tinh thần tốt hơn, nhiều năng lượng hơn", anh nói.

Theo các chuyên gia, những lựa chọn này phản ánh một thay đổi trong lối sống đô thị. Khi mật độ xây dựng ngày càng cao, không gian sống trở nên khép kín hơn, nhu cầu tiếp cận thiên nhiên cũng tăng lên. Thay vì chỉ tìm kiếm tiện ích, nhiều người bắt đầu quan tâm đến việc họ có thể "sống ngoài trời" bao nhiêu trong một ngày.

Trên các cộng đồng chạy bộ, đạp xe hay du lịch ngắn ngày, những cụm từ như "chạy giữa rừng", "đi biển cuối tuần", "camping gần thành phố" xuất hiện ngày càng nhiều. Các hoạt động này không đòi hỏi nhiều thời gian hay chi phí, nhưng mang lại cảm giác khác biệt so với nhịp sống thường ngày.

Những cây cầu bắc qua hệ thống sông ngòi tại Cần Giờ. Ảnh: Thanh Tùng

Một số nghiên cứu cho thấy con người có xu hướng tìm đến không gian tự nhiên để giảm căng thẳng và cân bằng lại trạng thái tinh thần. Không gian có cây xanh, mặt nước hoặc ít tiếng ồn thường giúp cải thiện cảm giác thư giãn và tăng sự tập trung.

Đơn cử, báo cáo của Viện Nghiên cứu Y tế và Chăm sóc quốc gia Xứ Wales thu thập dữ liệu của hơn 2 triệu người trong vòng 11 năm cho thấy cứ tăng 10% không gian xanh và mặt nước thì nguy cơ lo âu, trầm cảm giảm khoảng 7%.

Thiên nhiên cũng giống như nút "reset" cho não bộ khi nhiều nghiên cứu khẳng định gần gũi tự nhiên giúp não bộ hoạt động tốt hơn, tăng khả năng tập trung, cải thiện giấc ngủ.

Điều này cũng lý giải vì sao tại nhiều thành phố lớn trên thế giới, các công viên, khu rừng đô thị hay bờ sông luôn là những không gian được sử dụng nhiều nhất. Người dân không chỉ đến đó để tập thể dục mà còn để tạm rời khỏi nhịp sống nhanh của đô thị.

Với Minh Anh, mỗi lần lái xe đến Cần Giờ là một lần "thả hồn vào gió". Cô thường dừng xe trên những cây cầu. Từ đây có thể phóng tầm mắt ra mảng xanh rộng lớn của rừng ngập mặn, ngắm dòng sông uốn lượn hay ghe tàu chậm rãi trôi.

"Nhịp sống bình lặng, lãng đãng đến mức có lúc tôi tưởng như rời khỏi thực tại", cô nói.

Với nhiều người như Minh Anh, Hoàng Nam, trải nghiệm tại Cần Giờ không nằm ở một điểm tham quan cụ thể mà ở cảm giác. Hiếm nơi nào gần TP HCM có được cảm giác "ẩn mình" như vùng đất này. Mỗi lần đến, những người trẻ lại có cách tận hưởng khác nhau. Có khi là chạy bộ trên đường Rừng Sác, có hôm thử cảm giác để chiếc thuyền kayak tự trôi trên những con rạch, len lỏi giữa những tán rừng.

"Đi Cần Giờ không có quá nhiều thứ để check-in, nhưng lại dễ chịu. Không khí khác hẳn trong thành phố", Hoàng Nam nói.

Theo quy hoạch, TP HCM sẽ giữ nguyên gần 35.000 ha rừng ngập mặn tại Cần Giờ, tiếp tục bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên của khu vực. Điều này đồng nghĩa với việc nơi này vẫn duy trì vai trò là không gian xanh lớn nhất của thành phố trong tương lai.

Song song, một phần khác của địa phương đang hình thành đô thị biển hiện đại theo hướng sinh thái, gần gũi với thiên nhiên. Trong tương lai, khi các dự án hạ tầng và dịch vụ được phát triển, Cần Giờ có thể mang đến nhiều lựa chọn hơn cho người dân thành phố - từ nghỉ ngơi, vận động đến trải nghiệm thiên nhiên. Tuy nhiên, điểm cốt lõi vẫn nằm ở việc giữ được những giá trị sẵn có - rừng, biển và không gian sinh thái rộng lớn.

Với nhiều người sống ở đô thị, thiên nhiên không còn là một khái niệm xa xỉ. Đó là điều họ tìm kiếm mỗi cuối tuần, trong những chuyến đi ngắn, để cân bằng lại nhịp sống phố thị.

Hoài Phương

