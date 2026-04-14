Dàn cầu thủ học sinh TP HCM ghi hình trước giải bóng rổ trẻ

Hoạt động mang tên Media Day, diễn ra trong hai ngày 4-5/4, lần đầu được tổ chức tại khu vực TP HCM. Đây là sự kiện hâm nóng không khí trước Giải bóng rổ trẻ VnExpress - Cup Ziaja sẽ khởi tranh cuối tháng Tư.
Trong ảnh, đội nữ Vinschool Central Park thể hiện sự hào hứng trong lần đầu tham dự giải.
Ngoài ảnh tập thể, các cầu thủ còn chú trọng sáng tạo những bức ảnh độc đáo, mang màu sắc riêng. Theo đại diện đội, Media Day giúp tập thể gắn kết, lên tinh thần trước ngày đấu.
Đội nam TP HCM Nguyễn Khuyến thể hiện sự máu lửa trước giải. Năm nay, đội dự giải lần đầu nhưng đặt mục tiêu tiến sâu, thậm chí hướng đến chung kết.
Tường Khang, đội trưởng, đánh giá Media Day là hoạt động thú vị. Quy trình chụp ảnh diễn ra nhanh, được hướng dẫn chi tiết nên các đội không mất nhiều thời gian để làm quen. "Hoạt động giúp cả đội xây dựng hình ảnh như những đội bóng chuyên nghiệp nên em rất hào hứng", Khang nói.
Đội nam Lê Quý Đôn được đánh giá cao ở thể lực, sức mạnh với những cầu thủ giàu cơ bắp.
Ảnh tập thể của đội nữ Nguyễn Khuyến trong lần đầu dự giải.
Đội nữ Fortis Nguyễn Thượng Hiền đăng ký nhiều thành viên trong lần đầu dự giải. Đội đặt mục tiêu vượt qua vòng bảng.
Giải bóng rổ trẻ VnExpress - Cup Ziaja 2026, khu vực TP HCM diễn ra cuối tháng 4, đầu tháng 5. Các trận đấu chủ yếu diễn ra vào cuối tuần.
Ở nội dung nam, 16 đội chia thành 4 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt để chọn hai đội đứng đầu mỗi bảng vào tứ kết. Nội dung nữ gồm 8 đội chia thành 2 bảng, lấy hai đội mỗi bảng vào bán kết. Hai nhà vô địch nam và nữ khu vực TP HCM sẽ tranh Siêu Cup với các đội Hà Nội, gồm nhà vô địch nam Vinschool The Harmony và nhà vô địch nữ Phan Đình Phùng.
Hoài Phương