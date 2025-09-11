Dân Ba Lan ngỡ ngàng khi thấy 'UAV Nga' trên nóc nhà

Một người dân ở miền đông Ba Lan bất ngờ khi phát hiện UAV nghi của Nga nằm trên chuồng thỏ nhà mình.

Máy bay không người lái (UAV) được phát hiện hôm 10/9 trong trạng thái nguyên vẹn tại làng Bychawka Trzecia, cách thành phố Lublin, thủ phủ tỉnh cùng tên ở miền đông Ba Lan, khoảng 24 km về phía nam. Chủ nhà ngỡ ngàng nhìn thấy phi cơ nằm trên nóc chuồng thỏ khi vừa đi làm về và đã báo cảnh sát.

Đài truyền hình TVP của Ba Lan mô tả thân UAV có những vết sửa chữa tạm bợ, một số bộ phận được cố định bằng băng dính. Chủ nhà cho rằng máy bay có thể đã va vào đường dây điện trước khi đáp xuống.

Cảnh sát, lực lượng cứu hỏa và quân cảnh đã phong tỏa hiện trường, lập vành đai an ninh quanh khu vực. "UAV còn nguyên vẹn, không bị vỡ thành từng mảnh. Hiện trường đang được kiểm tra", người phát ngôn Văn phòng Công tố tỉnh Lublin Beata Syk-Jankowska cho biết.

UAV nằm trên chuồng thỏ một căn nhà tại Bychawka Trzecia, tỉnh Lublin, ngày 10/9. Ảnh: TVP

Giới chức Ba Lan cho biết 19 UAV đã xâm nhập không phận nước này khi Nga tiến hành cuộc tập kích hiệp đồng vào miền tây Ukraine rạng sáng 10/9. Phần lớn UAV rơi ở tỉnh miền đông Lubelskie, song hai chiếc bay tới địa điểm cách biên giới hơn 300 km. Ít nhất ba phi cơ bị tiêm kích Ba Lan và đồng minh NATO bắn hạ.

Trung tâm An ninh Chính phủ Ba Lan đã phát cảnh báo ở 7 tỉnh, yêu cầu người dân lập tức thông báo khi phát hiện UAV bị rơi hoặc mảnh vỡ. Giới chức Ba Lan thêm rằng không UAV nào rơi xuống nước này có chứa thuốc nổ, cho thấy nhiều khả năng chúng là phi cơ mồi bẫy.

Bộ tư lệnh không quân Ukraine cho biết Nga đã phóng 415 UAV tự sát và phi cơ mồi bẫy, 42 tên lửa hành trình Kh-101, Kalibr và Kh-59/69, cùng một tên lửa đạn đạo Iskander-M trong đòn tập kích rạng sáng 10/9.

"Các đơn vị phòng không đã bắn hạ, gây nhiễu 386 UAV và 27 tên lửa hành trình. 16 tên lửa và 21 UAV còn lại đánh trúng 17 địa điểm, trong khi ít nhất 8 UAV bay qua biên giới Ukraine và tiến vào không phận Ba Lan", cơ quan này cho hay.

Bộ Quốc phòng Nga sau đó tuyên bố tiến hành đợt tập kích hiệp đồng quy mô lớn với vũ khí chính xác cao và UAV tầm xa nhằm vào doanh nghiệp quốc phòng Ukraine ở tỉnh Ivano-Frankivsk, Khmelnitsky, Zhytomyr, cùng các thành phố Vinnytsia và Lviv.

"Nga không có ý định tấn công mục tiêu nào trong lãnh thổ Ba Lan. Tầm bay của các UAV, được cho là đã bay vào không phận Ba Lan, không vượt quá 700 km. Chúng tôi sẵn sàng tham vấn với Bộ Quốc phòng Ba Lan về vấn đề này", Bộ Quốc phòng Nga cho hay.

Thanh Danh (Theo TVP, TASS)