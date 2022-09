Đảm bảo nhà vệ sinh học đường giúp phòng bệnh tiêu chảy cho trẻ

Xây dựng, vận hành, đảm bảo nhà vệ sinh trường học hoạt động tốt không chỉ phòng lây nhiễm bệnh cho trẻ mà còn góp phần tăng hiệu quả học tập.

Theo Thạc sĩ - Bác sĩ Nguyễn Trần Nam, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP HCM), tiêu chảy là bệnh dễ lây nhiễm cho trẻ nhất từ nhà vệ sinh trường học bẩn và không an toàn. Môi trường nhà vệ sinh bẩn, bị ô nhiễm khi hệ thống cấp thoát nước không có hoặc không đảm bảo; nước bẩn và rác hay chất thải ứ đọng; hoặc không có hệ thống hầm tự hoại; không có nước cho rửa tay, rửa trôi, nước cho bồn cầu hoặc nguồn nước bị bẩn... Những yếu tố này đều thuận lợi cho vi khuẩn E.Coli gây bệnh tiêu chảy phát triển. Nhà vệ sinh không có đủ xà phòng, thiếu giấy... cũng khiến cho việc vệ sinh không đảm bảo, trẻ không có điều kiện thực hành rửa tay phòng dịch, dễ bị lây bệnh khi sử dụng.

"Học sinh đi tiêu, đi tiểu, tiếp xúc vật dụng ở nhà vệ sinh xong nhưng lại không có nguồn nước để rửa tay, rồi sau đó ăn uống, đưa tay lên miệng thì dễ mắc bệnh liên quan đường tiêu hóa như tiêu chảy, kiết lỵ và bệnh khác do nhiễm vi khuẩn, siêu vi", bác sĩ Nam nói.

Sử dụng nhà vệ sinh trường học không an toàn, học sinh có thể bị lây nhiễm bệnh tiêu chảy và nhiều bệnh truyền nhiễm khác. Ảnh: Quỹ Hy Vọng

Bác sĩ Nam cho biết, nhà vệ sinh an toàn đóng một vai trò quan trọng trong bảo vệ sức khỏe trẻ, học sinh. Loại bỏ được nhà vệ sinh bẩn, xuống cấp có thể loại bỏ được nguy cơ lây nhiễm bệnh. Nhà vệ sinh trường học đảm bảo sẽ là "chìa khóa" trong phòng bệnh tiêu hóa cho học sinh. Tuy nhiên, thực trạng nhà vệ sinh không an toàn thường rơi vào nơi công cộng, trường học nông thôn và miền núi do thiếu kinh phí, điều kiện kinh tế còn khó khăn cho cả xây dựng và vận hành.

Bác sĩ Nam cho rằng, nhà vệ sinh trường học, nhà vệ sinh công cộng nói chung phải được quan tâm, đầu tư xây dựng. Không chỉ xây mới, việc vận hành và chăm sóc nhà vệ sinh học đường cũng cần được thực hiện hàng ngày để đảm bảo sạch sẽ, không tạo điều kiện cho mầm bệnh phát triển.

"Vấn đề bảo quản, đảm bảo cơ sở vật chất và trang bị đồ dùng, dọn dẹp chăm sóc thường xuyên ở các nhà vệ sinh là vô cùng quan trọng trong bảo vệ sức khỏe trẻ em, học sinh. Thuốc men, xà phòng rửa tay, rửa nhà vệ sinh phải đảm bảo, những điều này không được quan tâm đến nơi đến chốn sẽ làm tăng nguy cơ lây nhiễm bệnh", bác sĩ Nam nhấn mạnh.

Nhiều trường học miền núi có nhà vệ sinh cho trẻ nhưng chưa đảm bảo vận hành tốt. Ảnh: Quỹ Hy Vọng

Duy trì vận hành, đảm bảo hoạt động tốt các nhà vệ sinh học đường cần thực hiện mỗi ngày, theo các tiêu chuẩn: không để tắc, vệ sinh thường xuyên với các thuốc kháng khuẩn, diệt khuẩn, thông thoáng. Việc này không chỉ phòng lây nhiễm bệnh mà còn tạo tâm lý an toàn, thoải mái cho học sinh khi sử dụng. Đi vệ sinh là nhu cầu tất yếu hàng ngày của mỗi người. Xóa đi nỗi ám ảnh mang tên "nhà vệ sinh" ở trường học không chỉ giúp trẻ phòng bệnh mà còn tạo hứng thú cho học sinh đến trường, tăng hiệu quả học tập.

Hope cùng nhãn hàng men ống vi sinh Enterogermina xây nhà vệ sinh tại trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Khoa, xã Chiềng Khoa, huyện Vân Hồ, Sơn La. Ảnh: Quỹ Hy Vọng

Quỹ Hy Vọng (Hope Foundation) và nhãn hàng men ống vi sinh Enterogermina hiện đang triển khai xây dựng nhà vệ sinh học đường cho trẻ em miền núi. Điều này góp phần giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm bệnh từ nhà vệ sinh bẩn, chăm lo sức khỏe và tinh thần cho học sinh tốt hơn.

Đảm bảo nhà vệ sinh học đường, phòng bệnh tiêu chảy cho trẻ Thực trạng nhà vệ sinh tại một số trường học ở huyện Vân Hồ, Sơn La. Thực hiện: Quỹ Hy Vọng

Quỹ Hy Vọng cùng với sự đồng hành của nhãn hàng men ống vi sinh Enterogermina phát động dự án "Vệ sinh học đường". Dự án mong muốn xây mới ít nhất 20 nhà vệ sinh trường học đạt chuẩn tại huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Thông qua đó giúp cải tạo, nâng cấp hệ thống nhà vệ sinh học đường, trẻ em vùng cao sẽ được hưởng điều kiện vệ sinh tốt hơn, góp phần đảm bảo sức khỏe và nâng cao hiệu quả học tập. Để chung tay cùng Hope, độc giả có thể tìm hiểu tại đây.

Mai Cát