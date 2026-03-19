Daikin Vietnam nhận hai giải thưởng về công nghệ và năng lượng năm 2025

Năm 2025 Daikin nhận hai giải thưởng gồm sản phẩm "Hiệu suất năng lượng cao nhất" của Bộ Công Thương và "Máy lạnh tốt nhất" tại sự kiện Tinh tế Bình chọn.

Trong khuôn khổ chương trình "Gian hàng Xanh: Tiêu dùng đúng cách - Tiết kiệm điện năng" thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 do Bộ Công Thương tổ chức (12/2025), Daikin Vietnam được trao chứng nhận "Sản phẩm hiệu suất năng lượng cao nhất" cho 20 mẫu điều hòa không khí. Đây là năm thứ 6 liên tiếp thương hiệu đạt thành tích này.

Để được ghi nhận, thương hiệu vượt qua quy trình đánh giá từ các chuyên gia của Bộ Công Thương và Hội Khoa học và Công nghệ. Các sản phẩm phải trải qua các bài kiểm tra tại những trung tâm kiểm định như Quatest 3 đảm bảo các chỉ số được đo lường.

Đại diện Daikin Vietnam (thứ 6 từ trái sang) cùng các doanh nghiệp được trao chứng nhận tham gia Gian hàng Xanh lần thứ I, năm 2025 của Bộ Công Thương. Ảnh: Daikin Vietnam

Bên cạnh đó, các sản phẩm điều hòa của Daikin Vietnam còn đạt nhãn năng lượng 5 sao, mức cao nhất cho khả năng tiết kiệm điện. Theo tiêu chuẩn hiện hành, để đạt được nhãn 5 sao, chỉ số hiệu suất năng lượng theo mùa (CSPF) của điều hòa phải đạt tối thiểu 5.2, cao hơn đáng kể so với mức 4.2 của chuẩn cũ. Toàn bộ sản phẩm của Daikin Vietnam đều vượt tiêu chuẩn này, với chỉ số CSPF trải dài từ 5.8 đến 7.6.

Theo các chuyên gia, Daikin FTKF 2025 được đánh giá cao với khả năng tiêu thụ chỉ 0.82 Kwh trong 8 tiếng vận hành liên tục. Dải công suất 9.000–24.000 BTU/h cũng giúp dòng máy này đáp ứng nhiều không gian sinh hoạt khác nhau của gia đình Việt.

FTKF còn được Daikin phát triển tập trung vào ba nâng cấp nổi bật trong phân khúc Inverter tiêu chuẩn: Humi Comfort, luồng gió thoải mái và chế độ Powerful thế hệ mới. Trong đó, Humi Comfort kiểm soát độ ẩm mục tiêu khoảng 65%, giúp duy trì cảm giác dễ chịu mà không cần hạ nhiệt độ quá thấp, tối ưu điện năng trong điều kiện khí hậu nóng ẩm tại Việt Nam.

Daikin trang bị hệ thống luồng gió với 2 chế độ Comfort và 3D. Ở chế độ Comfort, máy sẽ tự động thiết lập luồng gió hướng lên trên ở chế độ làm lạnh và hướng xuống dưới ở chế độ sưởi ấm, ngăn thổi gió trực tiếp vào người gây khó chịu. Trong khi đó chế độ luồng gió 3D làm mát đều khắp phòng, ngay cả các góc của không gian lớn nhờ kết hợp cánh đảo gió tự động theo chiều dọc và chiều ngang. Đặc biệt phù hợp khi phòng có nhiều người.

Chế độ Powerful thế hệ mới cho phép máy nén và quạt dàn lạnh hoạt động ở công suất tối đa cung cấp khả năng làm lạnh nhanh chóng. Đặc biệt tiện lợi khi bạn muốn nhiệt độ trong phòng nhanh chóng đạt nhiệt độ cài đặt. Sau 20 phút, máy sẽ tự động trở về chế độ cài đặt trước đó để đảm bảo vận hành ổn định và tiết kiệm điện.

Bên cạnh đó, FTKF vẫn được trang bị đầy đủ các công nghệ vốn là thế mạnh của Daikin như Streamer lọc khí, chống ẩm mốc dàn lạnh và kết nối Wi-Fi qua D-Mobile. So với nhiều sản phẩm cùng phân khúc trên thị trường, FTKF có mức chỉ số hiệu suất năng lượng CSPF cao (lên đến 5.40), sở hữu nhiều tính năng trong tầm giá, mang lại hiệu quả tiết kiệm điện và trải nghiệm sử dụng.

Cũng trong tháng 12/2025, sản phẩm máy điều hòa FTKF của Daikin được các chuyên gia công nghệ chọn là "Máy lạnh tốt nhất" tại sự kiện Tinh tế Bình chọn 2025. Tinh tế là một cộng đồng công nghệ lớn tại Việt Nam, nơi quy tụ hàng triệu người dùng quan tâm đến thiết bị số, gia dụng thông minh và công nghệ đời sống. Đây là lần thứ 10 sự kiện diễn ra. Hạng mục bình chọn giải thưởng "Máy lạnh tốt nhất" do đội ngũ chuyên môn trực tiếp đánh giá dựa trên các tiêu chí về công nghệ lõi, tính năng thực tế và khả năng đáp ứng nhu cầu người dùng Việt Nam.

Điều hòa Daikin KF-Z 2025 nhận giải "Máy lạnh tốt nhất" tại sự kiện Tinh tế Bình chọn 2025. Ảnh: Daikin Vietnam

Đại diện thương hiệu cho biết, hai giải thưởng trong năm 2025 ghi nhận hiệu suất của sản phẩm, đồng thời phản ánh hai trụ cột chiến lược mà Daikin kiên định theo đuổi. Chứng nhận Hiệu suất năng lượng cao nhất từ Bộ Công Thương là minh chứng cho giá trị xanh và định hướng phát triển bền vững của thương hiệu, khi liên tục nâng chuẩn tiết kiệm điện và tối ưu hiệu quả vận hành. Trong khi đó, sự vinh danh từ giới chuyên môn công nghệ của Tinh Tế cho thấy năng lực trong đổi mới tính năng, hiện đại hóa công nghệ và thấu hiểu nhu cầu người dùng tại thị trường Việt.

"Sự song hành giữa hiệu suất năng lượng và trải nghiệm công nghệ là cách chúng tôi cam kết kiến tạo không khí lý tưởng mọi không gian, hướng tới mục tiêu Net Zero và tương lai không khí sạch, hiệu quả, bền vững cho Việt Nam", đại diện Daikin nhấn mạnh.

Yên Chi