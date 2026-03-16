Daikin Vietnam hợp tác 46 trường nghề đào tạo nhân lực điện lạnh

Doanh nghiệp hỗ trợ sinh viên tiếp cận công nghệ tiên tiến, nâng cao kỹ năng thực hành, đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao của ngành điện lạnh Việt Nam.

Việt Nam hiện là thị trường tiêu thụ điều hòa không khí lớn thứ 5 của khu vực châu Á. Theo số liệu gần nhất của TechSci Research, thị trường điều hòa Việt Nam đạt 1,02 tỷ USD vào năm 2024 và dự kiến chạm mốc 2,89 tỷ USD vào năm 2030, với tốc độ tăng trưởng hàng năm (CAGR) khoảng 7,98%. Tuy nhiên, sự phát triển của thị trường đang đặt ra đòi hỏi về chất lượng nguồn nhân lực. Ngành RHVAC (kỹ thuật Nhiệt - Lạnh và Điều hòa không khí) đòi hỏi kỹ thuật viên phải liên tục cập nhật các công nghệ thông minh, môi chất lạnh thế hệ mới và kỹ năng xử lý phức tạp.

Các sinh viên ngành kỹ thuật cần được trải nghiệm nhiều hơn tại những môi trường học tập gắn với thực tiễn, giúp các em tiếp cận sớm với thiết bị, công nghệ và chuẩn nghề nghiệp của doanh nghiệp. Việc rút ngắn khoảng cách giữa đào tạo và nhu cầu của thị trường lao động trở thành bài toán chung của cả nhà trường và doanh nghiệp.

Daikin Vietnam bàn giao thiết bị điều hòa không khí VRV cho Khoa Công nghệ Nhiệt lạnh của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng trong dự án Molisa. Ảnh: Daikin Vietnam

Để đạt được mục tiêu đó, Daikin thiết lập mạng lưới hợp tác chiến lược với hơn 46 trường cao đẳng nghề trên cả nước, trong đó có Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội, trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng thông qua chương trình Molisa. Chương trình này được thiết lập như một nguồn tham khảo chính quy trong giáo án của các trường liên kết, đồng thời giúp các cơ sở đào tạo cập nhật các sản phẩm và công nghệ mới hàng năm.

Molisa còn mở rộng cho các kỹ thuật viên có nhu cầu nâng cao tay nghề theo tiêu chuẩn Daikin, góp phần mở rộng hệ sinh thái đào tạo phù hợp với nhu cầu thực tế của thị trường.

Từ năm 2025, Daikin Vietnam triển khai thêm dự án Daikin NextGen nhằm thu hút và bồi dưỡng tài năng trẻ từ các trường đại học, như Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc Gia TP HCM, Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng, Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP HCM (Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM cũ)... Đây là những cơ sở đào tạo có quy mô tuyển sinh lớn, đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp nguồn nhân lực kỹ thuật cho thị trường lao động.

Ngoài ra, bằng việc tài trợ trang thiết bị hiện đại như hệ thống điều hòa trung tâm VRV và hệ thống điều hòa thương mại SkyAir và máy điều hòa treo tường để sinh viên được trực tiếp thực hành, các dự án đào tạo của Daikin giúp sinh viên được tiếp cận với các công nghệ tiên tiến nhất, gia tăng cơ hội phát triển sự nghiệp trong ngành điện lạnh.

Doanh nghiệp còn trao tặng hàng nghìn voucher với tổng giá trị hàng trăm triệu đồng đến với các trường đào tạo ngành điện lạnh cho sinh viên tham gia chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn Daikin.

Những sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, đạt chuẩn bài kiểm tra của chương trình Molisa sẽ được hãng giới thiệu tới hệ thống đại lý các cấp trên toàn quốc. Các trường có số lượng sinh viên đạt kết quả cao sau khi tham gia chương trình chuẩn Daikin cũng được doanh nghiệp hỗ trợ thêm sản phẩm để phục vụ giảng dạy.

Dự án Molisa giữa Daikin và các trường cao đẳng nghề trên toàn quốc đã được thực hiện từ 2019. Ảnh: Daikin Vietnam

Bên cạnh đó, Daikin còn tổ chức các buổi hội thảo chuyên đề về sản phẩm và công nghệ mới tại nhiều địa phương. Chuỗi sự kiện được tổ chức tại Hưng Yên, Đà Nẵng và TP HCM, trong đó các hoạt động diễn ra vào tháng 3/2025 dành riêng cho giảng viên. Song song đó, các chương trình dành cho sinh viên được triển khai xuyên suốt năm, tạo diễn đàn trao đổi kiến thức, cập nhật xu hướng công nghệ và thực hành nghề nghiệp trong ngành điện lạnh.

Ông Trần Quốc Trụ, Trưởng phòng Đào tạo Daikin Vietnam, cho biết, sự phát triển bền vững của ngành điện lạnh phụ thuộc vào đội ngũ kỹ thuật viên, bên cạnh chất lượng sản phẩm. Ngoài vai trò lắp đặt, sửa chữa, bảo hành và đảm bảo hiệu suất vận hành của thiết bị, họ còn đóng vai trò là người đại diện thương hiệu chuyên trực tiếp lắng nghe, chăm sóc và thấu hiểu nhu cầu và hành vi sử dụng điều hòa của khách hàng. "Việc trang bị kiến thức và nâng cao tay nghề cho các kỹ thuật viên không chỉ là trách nhiệm của Daikin mà còn là hướng đi chung để các doanh nghiệp cùng xây dựng một tương lai vững mạnh cho ngành", ông Trụ nói.

Năm 2026, Daikin Vietnam dự kiến đào tạo 50 kỹ thuật viên trên thị trường kỹ thuật thu hồi Môi chất lạnh chuẩn Daikin (sử dụng quỹ của Bộ Môi trường Nhật Bản hỗ trợ các hoạt động giảm thiểu chất gây hiệu ứng nhà kính và phá hủy tầng Ozon tại Việt Nam).

Đầu tư cho con người được Daikin xác định là phần cốt yếu trong chiến lược phát triển. Kỹ thuật viên được đào tạo sẽ góp phần nuôi dưỡng sự hài lòng của khách hàng, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của ngành điện lạnh Việt Nam.

Yên Chi