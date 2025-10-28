Daikin trao tặng 13.600 phần quà với tổng giá trị 8 tỷ đồng

Daikin trao tặng hơn 13.600 phần quà cho khách hàng trúng thưởng, trong đó có 10 chuyến du lịch Nhật Bản, nhân dịp kỷ niệm 30 năm hoạt động tại Việt Nam.

Chương trình khuyến mãi "Chạm khí mát – Nhận quà lý tưởng" do Daikin Vietnam tổ chức, diễn ra từ ngày 20/3 đến 31/7, mang đến những phần quà khi mua điều hòa tại hệ thống đại lý và điện máy hợp tác với Daikin trên toàn quốc. Sau hơn 4 tháng triển khai, chương trình đã tìm được chủ nhân của các giải thưởng.

Theo đại diện Daikin Việt Nam, chương trình đã trao tổng cộng 13.629 giải thưởng với tổng giá trị lên đến hơn 8 tỷ đồng. 10 giải nhất là chuyến du lịch Nhật Bản dành cho hai người. 30 giải nhì là iPhone 16 (256GB). 200 giải ba với máy lọc không khí Daikin MC40. 600 giải tư là voucher mua sắm trị giá một triệu đồng. Ngoài ra, tất cả các giải đều kèm gói bảo trì toàn diện.

Nhiều khách hàng bày tỏ sự bất ngờ khi được thông báo trúng giải từ Daikin. Anh Nguyễn Thanh Vũ Luân (An Giang) là một trong các khách hàng nhận giải nhất với chuyến du lịch Nhật Bản. Anh cho biết chọn Daikin vì tin tưởng vào chất lượng sản phẩm và cảm thấy may mắn khi có cơ hội khám phá xứ sở hoa anh đào.

Một khách hàng may mắn khác là chị Mai Hoa (đến từ Hải Phòng) nhận phần quà là một điện thoại iPhone 16. Đây cũng là lần đầu tiên trong đời chị trúng thưởng một phần quà giá trị như vậy.

Các buổi trao thưởng được nhãn hàng kết hợp với các siêu thị, cửa hàng điện máy tổ chức và có sự góp mặt của đông đủ khách hàng trúng giải. Ảnh: Daikin Vietnam

Đại diện Daikin Vietnam chia sẻ, sự tham gia của hàng nghìn khách hàng cho thấy sự gắn bó của Daikin và người dùng Việt Nam. "Điều này càng tiếp thêm động lực cho chúng tôi không ngừng phát triển danh mục sản phẩm chất lượng và triển khai nhiều hoạt động ưu đãi thiết thực để đáp ứng tốt nhất mong đợi của khách hàng", đại diện nhãn hàng nói.

Daikin Vietnam mong muốn mang đến những sản phẩm chất lượng cao, phù hợp với nhu cầu người dùng cùng các chương trình ưu đãi thiết thực, giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận không khí mát lành và tiện nghi hơn trong cuộc sống.

Trước đó, Daikin từng triển khai nhiều chương trình khuyến mãi khác như "Mua ngay Daikin – nhận ngay tiền tỷ" hay "Mừng Daikin trăm năm quay trúng quà 100%", mang đến cho người tiêu dùng cơ hội nhận phần quà giá trị.

Trong thời gian tới, thương hiệu điều hòa đến từ Nhật Bản sẽ tiếp tục mang đến nhiều hoạt động tri ân dành cho cả khách hàng và đối tác trên toàn quốc.

Yên Chi