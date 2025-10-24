Daikin ra mắt điều hòa viền cong làm mới không gian sống

Dòng điều hòa với thiết kế đường cong, mang lại cảm giác hài hòa và hiện đại cho không gian sống, thể hiện sự kết hợp giữa thẩm mỹ và công nghệ của Daikin.

Theo tạp chí Forbes, thiết kế đường cong mềm mại trong nội thất là một trong những xu hướng nổi bật của năm 2025. Các đường cong không chỉ tạo nên vẻ đẹp mà còn tác động tích cực đến tâm lý, giúp mang lại cảm giác dễ chịu và an toàn.

Thiết kế đường cong trang nhã cùng màu sắc sang trọng tôn lên vẻ đẹp kiến trúc ngôi nhà. Ảnh: Daikin Vietnam

Từ thuở xa xưa, con người đã đưa hơi thở thiên nhiên vào không gian sống qua hình ảnh đồi cây, mặt hồ hay những đường nét mềm mại, tròn đầy - biểu tượng của sự an yên và gắn kết. Ngày nay, tinh thần ấy vẫn tiếp tục được duy trì trong thiết kế nội thất, nơi các đường cong và bo tròn không chỉ mang lại cảm giác thư thái mà còn dễ dàng hòa hợp với nhiều phong cách khác nhau, từ văn hóa Baroque cổ điển đến thiết kế bàn trà Noguchi hiện đại.

Daikin Vietnam đã ứng dụng xu hướng này vào dòng điều hòa mới nhất của mình. Sản phẩm được thiết kế với cạnh bên bo tròn mềm mại và bề mặt phủ lớp sơn trắng mờ (matte), tạo nên vẻ sang trọng và hiện đại. Cạnh hông của dòng FTKF nổi bật với sắc xám hiện đại, trong khi dòng FTKB lại gây ấn tượng với màu trắng tinh tế, lịch lãm. Miệng gió nhấn màu xám ghi tạo điểm nhấn nổi bật.

Ngoài ra, Daikin còn chú trọng giảm thiểu các chi tiết giúp thiết kế trở nên liền mạch, tinh tế và bắt mắt hơn. Nhờ vậy, sản phẩm dễ dàng vệ sinh, bảo trì và đặc biệt phù hợp với khí hậu nhiệt đới ẩm của khu vực Đông Nam Á.

Không gian thư giãn thêm lý tưởng nhờ vào vẻ ngoài duy mỹ của thiết kế đường cong ở điều hòa treo tường Daikin 2025. Ảnh: Daikin Vietnam

Bên cạnh yếu tố thiết kế, Daikin còn tích hợp công nghệ tiên tiến nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng, kiến tạo không gian sống hài hòa. Tiêu biểu là tính năng Humi Comfort kiểm soát ẩm ở mức mục tiêu 65% nhằm chăm sóc làn da và hệ hô hấp. Mắt thần thông minh (Intelligent Eye) có khả năng phát hiện chuyển động, từ đó tự động điều chỉnh chế độ làm lạnh hợp lý, tối ưu hiệu suất và tiết kiệm năng lượng.

Nhờ kế thừa triết lý thiết kế tối giản - từng được vinh danh tại Good Design Award 2020 - với ngôn ngữ thiết kế gọn gàng, liền mạch và tinh tế, dòng điều hòa mới nhất của Daikin Vietnam ra mắt trong năm 2025 không chỉ sở hữu hiệu năng vượt trội mà còn là món nội thất đẳng cấp, góp phần nâng tầm không gian sống hiện đại.

Văn Hà