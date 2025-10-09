Xuất hiện tại Việt Nam từ năm 1995, Daikin đã tìm hiểu đặc điểm khí hậu để phát triển các dòng điều hòa phù hợp. Trong điều kiện thời tiết diễn ra phức tạp quanh năm tại Việt Nam - khi nắng nóng, khi nồm ẩm, yếu tố độ ẩm đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì bầu không khí dễ chịu trong nhà. Đây là cơ sở để hãng theo đuổi chiến lược kiểm soát độ ẩm trong hành trình hiện thực hóa triết lý "không khí lý tưởng". Ngay từ những ngày đầu gia nhập thị trường, không chỉ phương pháp làm lạnh, mà bài toán độ ẩm đã được các chuyên gia Nhật Bản nghiên cứu và đưa ra loạt giải pháp công nghệ. Tính năng Dry Mode được tích hợp trên hầu hết các dòng máy điều hòa Daikin, cả inverter và không inverter. Người dùng có thể kích hoạt thông qua nút "Dry" trên điều khiển. Khi bật tính năng này, hệ thống sẽ hoạt động để loại bỏ hơi nước dư thừa trong không khí, giúp không gian luôn khô thoáng, đồng thời hạn chế sự phát triển của nấm mốc và vi khuẩn.

Năm 2018, Daikin đã giới thiệu dòng điều hòa dân dụng đầu tiên sử dụng công nghệ Hybrid Cooling cân bằng độ ẩm ở Việt Nam. Công nghệ này được trang bị cảm biến ẩm và dàn trao đổi nhiệt tích hợp trong máy để điều chỉnh đồng thời nhiệt độ và độ ẩm, đảm bảo duy trì độ ẩm phòng ở mức 55-65%, hạn chế tình trạng khô da, đau họng, đồng thời tạo cảm giác mát dễ chịu. Giải pháp này còn góp phần bảo vệ nội thất và tăng tuổi thọ thiết bị. Hiện tính năng được tích hợp trên các dòng cao cấp FTKZ và FTXM.

Từ năm 2022, Daikin tiếp tục bổ trợ khả năng làm lạnh với cảm biến thông minh Humidity Sensor. Với công nghệ này, điều hòa có thể duy trì công suất làm lạnh cao hơn 125%, ngay cả trong môi trường có độ ẩm cao thường xuyên vượt ngưỡng 70-80% nên thường xuyên gây oi bức như điều kiện khí hậu Việt Nam. Tính năng không chỉ tăng cường khả năng khử ẩm mà còn làm mát nhanh, nâng cao trải nghiệm người dùng. Một số dòng máy được trang bị gồm FTKY và ATHF/FTHF (cho cả loại 1HP và 1.5HP).

Năm 2025, Daikin ra mắt tính năng Humi Comfort trên các dòng điều hòa treo tường mới. Tên gọi là sự kết hợp giữa "humidity" (độ ẩm) và "comfort" (sự thoải mái), thể hiện định hướng công nghệ nhấn mạnh đến sự dễ chịu toàn diện cho người dùng. Khác với tính năng độ ẩm thông thường vốn điều chỉnh tự động, Humi Comfort cho phép tùy chỉnh, điều khiển linh hoạt theo nhu cầu. Tính năng này hoạt động song song với chức năng làm lạnh, giúp giữ độ ẩm ổn định ở mức mục tiêu 65%. Giá trị này có thể thay đổi tùy vào yếu tố môi trường và điều kiện vận hành thực tế. Sau khi đạt được nhiệt độ mong muốn, máy sẽ tự động điều chỉnh tốc độ để duy trì độ ẩm cần thiết ở mức mục tiêu. Nhờ đó, không gian duy trì sự mát mẻ mà vẫn dễ chịu cho da, mắt, cổ họng. Hai yếu tố nhiệt độ và độ ẩm được kết hợp để tạo nên điều kiện sinh hoạt lý tưởng, qua đó phù hợp dành cho người dùng ở trong môi trường máy lạnh trong thời gian dài. Theo đại diện Daikin, loạt cải tiến công nghệ hướng đến đảm bảo tiêu chí tiết kiệm năng lượng, đáp ứng chuẩn TCVN 7830:2015 mới, qua đó mang đến trải nghiệm sử dụng tiện nghi. Các dòng điều hòa treo tường của hãng luôn duy trì hiệu suất vận hành trong khi vẫn tối ưu hóa mức tiêu thụ điện. "Chúng tôi mong muốn mỗi gia đình Việt có thể tận hưởng không khí trong lành, thoải mái mà vẫn yên tâm về chi phí. Sự thoải mái không chỉ đến từ chất lượng không khí, mà còn là sự an tâm về kinh tế", đại diện hãng chia sẻ. "Daikin đáp ứng nhu cầu về độ ẩm, qua đó cam kết về triết lý ‘không khí lý tưởng’ và hướng đến sức khỏe của người dùng".