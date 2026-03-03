Đại tướng Phan Văn Giang: Xây dựng nền quốc phòng vững mạnh, hiện đại

Cam kết trước cử tri tỉnh Thái Nguyên, Bộ trưởng Quốc phòng cho biết sẽ tiếp tục xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, làm nòng cốt trong sự nghiệp quốc phòng.

Ngày 3/3, đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử tại tỉnh Thái Nguyên.

Trình bày chương trình hành động, đại tướng Phan Văn Giang khẳng định sẽ phát huy kinh nghiệm công tác để cùng các đại biểu Quốc hội nghiên cứu, hoàn thiện hệ thống pháp luật, nhất là trong lĩnh vực quốc phòng. Ông cho biết sẽ tăng cường giám sát, kiểm tra việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết của Quốc hội và những vấn đề cử tri quan tâm.

Với vai trò thành viên Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng cho biết sẽ tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại; nâng cao khả năng ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống.

Phó bí thư Quân ủy Trung ương cũng cam kết xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, làm nòng cốt trong sự nghiệp quốc phòng; xây dựng nền quốc phòng vững mạnh, hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới; thực hiện tốt chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị Quân đội sẽ phối hợp chặt chẽ với địa phương tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh; phòng, chống thiên tai, dịch bệnh; cứu hộ, cứu nạn.

Bộ trưởng Phan Văn Giang cho biết nếu được bầu, ông sẽ cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa cử tri với Quốc hội, Chính phủ; kịp thời phản ánh, giải quyết vướng mắc của địa phương, góp phần xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm kinh tế, công nghiệp hiện đại của khu vực.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử tại tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Hoàng Phong

Tại hội nghị, cử tri đánh giá cao phẩm chất chính trị, năng lực công tác, đạo đức, lối sống và chương trình hành động của đại tướng Phan Văn Giang; đồng thời bày tỏ kỳ vọng ông tiếp tục phát huy năng lực, phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri.

Đơn vị bầu cử số 1 có 4 người ứng cử để bầu 2 đại biểu Quốc hội, gồm đại tướng Phan Văn Giang; Giám đốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên Nguyễn Công Hoàng; Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Nam Hòa Hoàng Văn Tám và bác sĩ Nông Thị Thương, Khoa Tâm thần, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.

Đại tướng Phan Văn Giang 66 tuổi, quê phường Hồng Quang, tỉnh Ninh Bình; Tiến sĩ Khoa học Quân sự; Ủy viên Bộ Chính trị hai khóa 13, 14, Ủy viên Trung ương Đảng 3 khóa 12, 13, 14; Đại biểu Quốc hội khóa 15.

Ông từng giữ nhiều chức vụ trong Quân đội như Tư lệnh Quân đoàn 1; Phó tổng Tham mưu trưởng; Thứ trưởng Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng. Tháng 4/2021, ông được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng. Tháng 10/2023, ông là thành viên Chính phủ có số phiếu tín nhiệm cao nhất trong đợt lấy phiếu tín nhiệm của Quốc hội.

Sơn Hà