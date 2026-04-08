Đại tướng Phan Văn Giang giữ chức Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng

Đại tướng Phan Văn Giang được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng nhiệm kỳ 2026-2031.

Nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm các thành viên Chính phủ nhiệm kỳ mới được Quốc hội thông qua trong phiên làm việc sáng 8/4.

Phó thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang 66 tuổi, quê phường Hồng Quang, tỉnh Ninh Bình; tiến sĩ Khoa học quân sự. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng ba khóa liên tiếp từ 12 đến 14; Ủy viên Bộ Chính trị hai khóa 13, 14; đại biểu Quốc hội hai khóa 15, 16.

Ông từng giữ nhiều chức vụ như Tư lệnh Quân đoàn 1; Phó tổng Tham mưu trưởng; Thứ trưởng Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam. Tháng 4/2021, ông được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng. Tháng 10/2023, ông là thành viên Chính phủ có số phiếu tín nhiệm cao nhất trong đợt lấy phiếu tín nhiệm của Quốc hội.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng. Ảnh: Giang Huy

Trong nhiệm kỳ 2021-2026, đại tướng Phan Văn Giang chỉ đạo đẩy mạnh hiện đại hóa Quân đội, tinh gọn tổ chức, giảm đầu mối trung gian; cơ bản hoàn thành mục tiêu xây dựng Quân đội tinh gọn, hiện đại vào năm 2025. Đồng thời, ông thúc đẩy hiện đại hóa khí tài, trang bị, thông qua phát triển công nghiệp quốc phòng, nâng cao năng lực tự chủ sản xuất và tăng cường trang bị cho các lực lượng Hải quân, Không quân.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ Quân đội tháng 9/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm giao nhiệm vụ xây dựng Quân đội "cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại", trong đó yêu cầu hiện đại phải đặt trong tương quan với khu vực và thế giới chứ không chỉ so với "chính chúng ta những năm trước đây".

Để thực hiện mục tiêu này, Bộ Quốc phòng cần xác định phát triển công nghiệp quốc phòng tự chủ, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại; đẩy mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị.

Cùng với đó, ngành quốc phòng tiếp tục tăng cường hợp tác quốc phòng song phương và đa phương, xử lý hài hòa, linh hoạt quan hệ trong bối cảnh cạnh tranh giữa các nước lớn, giữ vững cân bằng chiến lược, góp phần bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Một nhiệm vụ trọng tâm khác đặt ra cho Bộ trong giai đoạn hiện nay là chủ động đánh giá xu thế, tham mưu kịp thời các đối sách chiến lược quân sự, quốc phòng nhằm ngăn ngừa nguy cơ chiến tranh, xung đột, giữ vững ổn định trong nước và môi trường đối ngoại.

Sơn Hà