Đãi ngộ xứng đáng để thu hút nhân tài vào khu vực công

Để thu hút nguồn lực, trí tuệ và chất xám vào khu vực công, tôi cho rằng Việt Nam nên làm giống Singapore.



Theo tôi, để xây dựng một bộ máy hành chính hiệu quả, Việt Nam cần mạnh dạn cải cách chính sách tiền lương công vụ theo hướng xứng đáng, minh bạch và gắn với hiệu quả thực thi nhiệm vụ, giống như cách Singapore đã làm.

Nguyên Thủ tướng Lý Quang Diệu từng nói: "Không thể mong một công chức phục vụ đất nước với liêm chính nếu anh ta phải sống bằng đồng lương chết đói". Singapore đã hành động đúng tinh thần đó: lương công vụ được thiết kế tiệm cận, thậm chí có thể cao hơn khu vực tư nhân, giúp người tài sống tốt bằng nghề và yên tâm phụng sự. Cùng với đó là kỷ luật công vụ nghiêm minh, cơ chế chống tham nhũng quyết liệt và thưởng phạt rõ ràng theo kết quả công việc.



Tôi kiến nghị Việt Nam cần:



Bảo đảm lương đủ sống cho cán bộ, công chức, viên chức, nhất là trong lĩnh vực khoa học và đổi mới sáng tạo.



Xây dựng hệ thống KPI cụ thể, đo lường bằng kết quả thực tế và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp.



Áp dụng cơ chế thưởng hoa hồng cao, tương xứng với kết quả và đóng góp, để khuyến khích tinh thần cống hiến, sáng tạo và trách nhiệm trong công vụ.



Khi người làm công vụ được đãi ngộ xứng đáng và có môi trường phát triển, sẽ thu hút được nguồn lực tinh hoa xã hội tìm đến.

Hoàng Trung Đức