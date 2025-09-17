Đại hội Đảng bộ cơ quan Trung ương lần đầu dùng Face ID

Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ lần đầu áp dụng nhận diện khuôn mặt Face ID để kiểm soát đại biểu tham dự.

Tại họp báo sáng 17/9, ông Nguyễn Đăng Tiến, Phó chánh Văn phòng thường trực Đảng ủy Các cơ quan Đảng Trung ương, cho biết việc ứng dụng công nghệ số được triển khai từ khâu xây dựng văn kiện đến đảm bảo an ninh đại hội. Mỗi đại biểu, khách mời sẽ được cấp máy tính bảng tích hợp dự thảo văn kiện và tài liệu nghiên cứu thay cho giấy tờ.

Đại hội diễn ra ngày 23-24/9 tại Hà Nội, với 299 đại biểu và 100 khách mời. Nội dung gồm tổng kết nhiệm kỳ 2020-2025, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025-2030 và thảo luận, đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội 14 của Đảng.

Chủ đề đại hội là "Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy và hành động, nâng tầm công tác tham mưu chiến lược; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra", với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Nêu gương - Đột phá - Phát triển.

Ông Nguyễn Đăng Tiến. Ảnh: Nguyên Phong

Theo ông Vũ Đức Tú, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, dự thảo Báo cáo chính trị trình đại hội đã đánh giá toàn diện kết quả nhiệm kỳ qua, chỉ rõ hạn chế, rút ra bài học, đồng thời xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá cho giai đoạn tới.

Mục tiêu là xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, tương xứng với vai trò tham mưu chiến lược của các cơ quan Đảng, Nhà nước, tư pháp tối cao, Văn phòng Chủ tịch nước và các cơ quan báo chí, xuất bản. Báo cáo cũng đề ra yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ bản lĩnh, kỷ luật, gương mẫu, có năng lực tham mưu chiến lược và thích ứng môi trường số.

Vũ Tuân