Đại học hợp tác doanh nghiệp đào tạo nhân lực ngành game

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) và Appota ký hợp tác hợp tác đào tạo và phát triển nhân lực ngành game.

Theo biên bản ghi nhớ giữa PTIT và Appota, sinh viên của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông sẽ được tiếp nhận, tham quan, thực tập tại doanh nghiệp. Trong khi đó, doanh nghiệp sẽ cử chuyên gia tư vấn, đánh giá, xây dựng nội dung, giảng dạy các chương trình đào tạo game của trường.

Bên cạnh đó, Appota sẽ phối hợp PTIT tổ chức các chương trình hội thảo, tọa đàm hàng năm về chủ đề liên quan tới game nhằm giúp sinh viên nắm bắt xu thế mới và cấp học bổng cho sinh viên tài năng, phát hành và tư vấn sản phẩm tiềm năng của sinh viên. Những sinh viên có kết quả học tập tốt sẽ được doanh nghiệp ưu tiên tuyển dụng làm việc.

Lễ ký kết hợp tác giữa PTIT và Appota hôm 19/7. Nguồn: MIC

Tiến sĩ Cao Minh Thắng, Phó Viện trưởng Công nghệ thông tin và Truyền thông – CDIT (thuộc PTIT), chia sẻ: "Với vị thế là 1 trong 10 trường đại học công nghệ lớn nhất Việt Nam, PTIT đã xây dựng chương trình đào tạo bài bản và chuyên nghiệp với mục tiêu cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành game Việt Nam và thế giới. Chúng tôi tự hào là trường đại học công lập đầu tiên của cả nước triển khai chương trình đào tạo chính quy về thiết kế và phát triển game".

Trong khi đó, bà Vũ Thị Trang, đại diện Appota, cho biết việc hợp tác giữa doanh nghiệp và nhà trường sẽ mang lại nhiều cơ hội và giá trị cho sinh viên. "Chúng tôi sẵn sàng tiếp nhận sinh viên PTIT đến tham gia thực tập và cung cấp các chuyên gia từ Gamota để phối hợp với giảng viên của trường trong việc tư vấn, đánh giá, xây dựng nội dung đào tạo, tham gia giảng dạy. Đồng thời, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ phát hành và tư vấn sản phẩm tiềm năng của sinh viên", bà Trang nói.

Trước đó, theo thông tin từ PTIT, trong năm đầu mở ngành, học viện sẽ tuyển 160 sinh viên ngành Thiết kế và Phát triển Game. Tổ hợp xét tuyển gồm khối A, A01, D01. Dự kiến điểm chuẩn của ngành trong khoảng 25-26 điểm.

Theo tiến sĩ Cao Minh Thắng, ngành này không tuyển sinh viên vào để chơi game. Thay vào đó sẽ đào tạo kiến thức, tư duy sáng tạo nội dung game cũng như sử dụng được các công nghệ, ứng dụng đa phương tiện. Mục tiêu của chuyên ngành là cung cấp nguồn nhân lực thiết kế game, có thể tham gia thị trường công nghệ game của thế giới.

Chương trình học được thiết kế trong bốn năm, tám học kỳ với 135 tín chỉ. Trong đó bảy học kỳ tích lũy kiến thức tại học viện và một học kỳ thực tập chuyên sâu, thực tế tại cơ sở. Sinh viên khi tốt nghiệp sẽ nhận bằng Cử nhân ngành Công nghệ Đa phương tiện (Thiết kế và phát triển Game) trình độ đại học hệ chính quy.

Sinh viên được đào tạo theo chương trình chuẩn quốc tế, giáo trình tham khảo từ các đại học hàng đầu thế giới như New York University, University of Southern California hay Digipen Institute of Technology.

Từ năm hai đại học, sinh viên được tạo điều kiện để tham gia dự án game tại doanh nghiệp và có nhiều cơ hội được tuyển dụng, có thu nhập trong quá trình học. Ngoài ra, sinh viên ngành Thiết kế và Phát triển Game còn có cơ hội nhận học bổng từ các quỹ, công ty trong nghành, cơ hội tham quan học tập cũng như tìm kiếm việc làm tại những quốc gia có nền công nghiệp game phát triển như Mỹ, Hàn Quốc.

Khương Nha