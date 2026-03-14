'Đại biểu Quốc hội phải dám theo đuổi vấn đề đến cùng'

Theo các ứng viên nhiều nhiệm kỳ, người đại biểu không chỉ phát biểu tại nghị trường mà phải kiên trì theo đuổi kiến nghị, gắn bó với đời sống cử tri và có lập luận đủ sức thuyết phục để biến ý kiến của dân thành chính sách.

Trong danh sách 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16 có nhiều gương mặt đã trải qua 3, 4 nhiệm kỳ, thậm chí có người đã có 6 khóa liên tiếp làm đại biểu dân cử. Từ kinh nghiệm nhiều năm hoạt động nghị trường, họ cho rằng yêu cầu cốt lõi của người đại biểu là bản lĩnh theo đuổi vấn đề đến cùng và thực sự đại diện cho tiếng nói của nhân dân.

Đại biểu Quốc hội TP HCM Trần Hoàng Ngân, người ứng cử nhiệm kỳ thứ 4 sau ba khóa 13, 14 và 15, cho rằng công việc của đại biểu không dừng ở việc phát biểu tại nghị trường. Đại biểu cần gửi văn bản chất vấn, theo dõi quá trình tiếp thu và kiên trì theo đuổi vấn đề cho đến khi có kết quả.

Đại biểu Trần Hoàng Ngân. Ảnh: Hoàng Phong

Ông dẫn chứng việc nhiều lần kiến nghị điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh khi cho rằng ngưỡng hiện hành không còn phù hợp với đời sống. Trong quá trình thảo luận chính sách thuế đối với hộ kinh doanh, ông đã lắng nghe phản ánh từ thực tế, phân tích các yếu tố ngân sách và sức chịu đựng của nền kinh tế. Sau khi giải trình trước các bộ ngành và Quốc hội, ngưỡng chịu thuế của hộ kinh doanh đã được nâng từ 100 triệu lên 500 triệu đồng.

Theo ông Ngân, chìa khóa để kiến nghị được chấp nhận là lập luận khoa học và cách diễn đạt thuyết phục. Khi bảo vệ các cơ chế đặc thù cho TP HCM như Nghị quyết 54 và Nghị quyết 98, ông luôn đặt lợi ích địa phương trong tổng thể lợi ích quốc gia. Thành phố phát triển và tăng thu ngân sách sẽ đóng góp nhiều hơn cho cả nước, vì vậy các đề xuất phải được nhìn trong bức tranh chung.

Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Tạ Văn Hạ cũng cho rằng đại biểu muốn phản ánh đúng ý kiến cử tri phải gắn bó với đời sống thực tế. Nếu chỉ tiếp cận thông tin qua báo cáo thì khó phản ánh đầy đủ những vấn đề đang diễn ra trong xã hội.

Vì vậy, ông lựa chọn cách đi thực tế nhiều, lắng nghe người dân, doanh nghiệp và tham vấn ý kiến chuyên gia để có cái nhìn toàn diện. Theo ông, quá trình theo đuổi một vấn đề có thể bắt đầu từ thảo luận tổ, đưa ra hội trường, thực hiện chất vấn và tiếp tục giám sát việc thực hiện chính sách.

Ông Hạ cho rằng thách thức lớn nhất của đại biểu là làm sao chuyển hóa "hơi thở cuộc sống" vào nghị trường, biến kiến nghị của cử tri thành chính sách pháp luật cụ thể. "Đại biểu không chỉ cần nói hay mà quan trọng hơn là có chính kiến rõ ràng và theo đuổi vấn đề đến cùng", ông nhấn mạnh.

Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Tạ Văn Hạ. Ảnh: Hoàng Phong

Tập trung vào các vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến người dân

Không ít ứng viên trong danh sách năm nay là những gương mặt quen thuộc của nghị trường. Phó chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga đã có 6 khóa làm đại biểu Quốc hội, từ khóa 10 đến khóa 15, với gần 30 năm hoạt động nghị trường.

Trong quá trình công tác, bà từng giữ nhiều vị trí tại Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, từ Ủy viên Thường trực, Phó chủ nhiệm đến Chủ nhiệm Ủy ban. Bà cũng từng làm Phó chánh án Tòa án nhân dân Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa và Phó Vụ trưởng Vụ pháp luật - Văn phòng Chủ tịch nước.

Ứng cử tại tỉnh Ninh Bình trong cuộc bầu cử lần này, bà cho biết sẽ tập trung vào những vấn đề được cử tri quan tâm như an toàn thực phẩm và tai nạn giao thông. Theo bà, thực phẩm không bảo đảm an toàn đang ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân, cần có giải pháp căn cơ và hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, bà coi tai nạn giao thông là vấn đề cấp bách cần được đưa vào chương trình nghị sự lớn của Quốc hội.

Phó chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga. Ảnh: Hoàng Phong

Đại biểu Quốc hội Đàng Thị Mỹ Hương, người đã có 4 khóa từ khóa 12 đến khóa 15 và tiếp tục ứng cử tại tỉnh Khánh Hòa, cho biết sẽ tập trung vào các vấn đề thiết thân như giáo dục và việc làm. Bà cam kết tiếp tục theo đuổi những kiến nghị đã nêu nhưng chưa được giải quyết triệt để, đồng thời giám sát việc thực hiện các chính sách đã được Quốc hội khóa 15 thông qua.

Theo bà, đại biểu Quốc hội phải duy trì mối liên hệ thường xuyên với cử tri, thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân để phản ánh kịp thời đến Quốc hội và các cơ quan chức năng.

Ngoài những đại biểu trên, danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16 còn nhiều đại biểu đã có từ 3 nhiệm kỳ trở lên như Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh; Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh; Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải; Phó chủ tịch UBND TP HCM Trần Thị Diệu Thúy; Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP HCM Phạm Khánh Phong Lan, Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động TP HCM Phạm Trọng Nhân...

Sơn Hà