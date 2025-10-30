Đặc phái viên Nga tin chiến sự Ukraine có thể kết thúc trong một năm

Đặc phái viên Dmitriev nói Nga đang trên lộ trình hướng đến hòa bình và tin chiến sự Ukraine có thể kết thúc trong vòng một năm.

"Chúng tôi chắc chắn đang trên con đường hướng đến hòa bình. Với vai trò là những người kiến tạo hòa bình, chúng tôi cần biến điều đó thành hiện thực", Kirill Dmitriev, đặc phái viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin về đầu tư và hợp tác quốc tế, phát biểu tại hội nghị ở Riyadh, Arab Saudi, ngày 29/10.

Khi được hỏi liệu hòa bình có thể đạt được trong vòng một năm hay không, ông Dmitriev trả lời "Tôi tin là có".

Dmitriev, người từng học tại Đại học Stanford và là cựu nhân viên ngân hàng đầu tư tại Goldman Sachs, là một trong những người am hiểu về Mỹ nhất trong giới tinh hoa Nga. Ông có quan hệ thân thiết với một số thành viên chủ chốt trong đội ngũ của Tổng thống Donald Trump và đã tham gia các cuộc đàm phán hòa bình hướng đến chấm dứt chiến sự Ukraine từ đầu năm nay.

Giám đốc RDIF Kirill Dmitriev trước cuộc gặp Mỹ - Nga tại Riyadh, Arab Saudi ngày 18/2. Ảnh: Reuters

Ông Dmitriev cuối tuần trước đến Mỹ gặp các quan chức chính quyền Tổng thống Trump, sau khi ông chủ Nhà Trắng thông báo hủy cuộc gặp thượng đỉnh với ông Putin ở Hungary. Ông cho rằng Moskva và Washington đã cận kề "một giải pháp ngoại giao" cho chiến sự Ukraine, đồng thời cáo buộc "một số bên" đang tìm cách cản trở đối thoại giữa Nga và Mỹ.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent gọi ông Dmitriev là "nhà tuyên truyền của Nga" vì khi trả lời truyền thông Mỹ, quan chức này nói Washington áp lệnh trừng phạt với các công ty dầu mỏ của Moskva sẽ dẫn đến giá xăng tại Mỹ cao hơn.

Ông Dmitriev ngày 29/10 tiếp tục nhắc lại quan điểm này, đồng thời cảnh báo nguy cơ ảnh hưởng đến kết quả bầu cử giữa kỳ của đảng Cộng hòa.

Như Tâm (Theo Reuters)