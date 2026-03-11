Đặc khu Bạch Long Vĩ bỏ phiếu bầu cử sớm

Hải PhòngĐảo tiền tiêu Bạch Long Vĩ sẽ tổ chức bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2026-2031 vào 14/3, sớm hơn một ngày so với cả nước.

Sáng 11/3, đoàn công tác giám sát bầu cử của TP Hải Phòng ra đảo Bạch Long Vĩ kiểm tra công tác chuẩn bị và tổ chức bỏ phiếu sớm tại đặc khu này.

Chính quyền đặc khu bố trí hai khu vực bỏ phiếu, đặt tại Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công của đặc khu và trụ sở Tiểu đoàn phòng thủ đảo Bạch Long Vĩ.

Đặc khu Bạch Long Vĩ thuộc đơn vị bầu cử số 9, gồm các phường Đồ Sơn, Nam Đồ Sơn, Hải An, Đông Hải, Dương Kinh, Hưng Đạo và hai đặc khu Cát Hải, Bạch Long Vĩ. Tại đơn vị bầu cử này có 8 người ứng cử để bầu 5 đại biểu Hội đồng nhân dân TP Hải Phòng nhiệm kỳ 2026-2031.

Bạch Long Vĩ là đặc khu xa bờ, cách đất liền khoảng 120 hải lý, việc đi lại phụ thuộc nhiều vào điều kiện thời tiết. Vì vậy, trong các kỳ bầu cử trước, địa phương đều tổ chức bỏ phiếu sớm hơn so với ngày bầu cử chung của cả nước để chủ động, bảo đảm tiến độ chung của TP Hải Phòng. Năm nay, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã chấp thuận đề xuất này của Ủy ban Bầu cử thành phố.

Đặc khu Bạch Long Vỹ chuẩn bị công tác bầu cử. Ảnh: Thái Phan

Theo ông Đào Trọng Đức, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân TP Hải Phòng, toàn thành phố có 7 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, 18 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố và 718 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã với tổng cộng 2.577 khu vực bỏ phiếu.

Trong đó, 2.537 khu vực bỏ phiếu được tổ chức theo thôn, tổ dân phố và 40 khu vực bỏ phiếu riêng. Danh sách cử tri toàn thành phố được thống kê, niêm yết với hơn 3,18 triệu người và được lập trên hệ thống phần mềm chuyên dùng để cập nhật biến động dân cư.

Kỳ bầu cử này, Hải Phòng có 33 người ứng cử đại biểu Quốc hội, trong đó Trung ương giới thiệu 9 người, địa phương giới thiệu 24 người; tỷ lệ nữ chiếm 50%. Thành phố có 139 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố và 3.952 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã.

Cử tri Hải Phòng xem tiểu sử đại biểu Quốc hội tại điểm bầu cử xã Vĩnh Bảo. ảnh: Lê Tân

Để bảo đảm ngày bầu cử diễn ra thuận lợi, Hải Phòng đã thành lập 10 đoàn kiểm tra liên ngành giám sát công tác bầu cử qua 3 đợt tại toàn bộ 114 xã, phường, đặc khu. Công an thành phố và Bộ Chỉ huy quân sự thành phố cũng xây dựng phương án bảo vệ các mục tiêu trọng điểm, bảo đảm an ninh trật tự phục vụ bầu cử.

Ông Đỗ Huy Chính, Phó giám đốc Sở Nội vụ Hải Phòng, cho biết toàn bộ phiếu bầu, danh sách trích ngang, thẻ cử tri và 6 loại tài liệu hướng dẫn đã được in ấn, cấp phát đầy đủ tới các khu vực bỏ phiếu.

Lê Tân