Đà Nẵng xây thêm dự án nhà ở xã hội hơn 2.000 tỷ đồng

Đà NẵngThành phố chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà ở xã hội Hòa Phước với quy mô hơn 1.300 căn hộ,.

Ngày 15/4, UBND TP Đà Nẵng cho biết dự án nhà ở xã hội Hòa Phước tại phường Hòa Xuân do Công ty cổ phần Xây lắp thương mại Trường Hải làm chủ đầu tư, với tổng vốn hơn 2.000 tỷ đồng.

Theo quy hoạch, dự án được xây dựng trên khu đất thuộc phân khu Đổi mới sáng tạo, gồm 4 khối chung cư nhà ở xã hội với khoảng 1.326 căn hộ. Ngoài ra, chủ đầu tư sẽ xây dựng 2 cụm nhà ở thương mại liền kề (khoảng 40 căn) và một công trình thương mại - dịch vụ cao 5 tầng.

Dự án nhà ở xã hội này được chủ đầu tư dự kiến đưa vào khai thác từng giai đoạn từ 2028 đến 2030.

Khu nhà ở xã hội tại khu vực Nại Hiên Đông, phường Sơn Trà, Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Đông

Trước đó, Đà Nẵng cũng phê duyệt chủ trương đầu tư hai dự án nhà ở xã hội khác tại khu vực Núi Thành (thuộc Khu kinh tế mở Chu Lai) với tổng vốn gần 1.600 tỷ đồng. Cụ thể, dự án khu nhà ở xã hội Núi Thành (lô A1, A2) do Tập đoàn Hà Mỹ Hưng đầu tư, hơn 885 tỷ đồng. Dự án khu nhà ở xã hội Vịnh An Hòa do Holdings Ngôi Sao Việt đầu tư có vốn dự kiến hơn 684 tỷ.

Đà Nẵng là địa phương dẫn đầu cả nước về phát triển nhà ở xã hội. Giai đoạn 2005-2024, thành phố hoàn thành và đưa vào sử dụng khoảng 18.500 căn. Trong đó, hơn 11.000 căn được đầu tư từ ngân sách thành phố với tổng kinh phí khoảng 3.500 tỷ đồng.

Sau khi sáp nhập với Quảng Nam từ 1/7/2025, chỉ tiêu hoàn thành nhà xã hội của thành phố mới là gần 29.000 căn đến 2030. Năm nay, Đà Nẵng dự kiến hoàn thành gần 5.000 căn, gấp đôi năm ngoái, tương đương 23% tổng nguồn cung hiện nay, nhằm giải quyết nhu cầu về chỗ ở cho người thu nhập thấp và công nhân lao động.

Nguyễn Đông