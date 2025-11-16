Đà Nẵng tiếp diễn nguy cơ sạt trượt, đội cứu hộ nhiều lần phải rút lui

Nguy cơ sạt trượt tái diễn tại thôn Pứt, xã Hùng Sơn, khiến đội cứu hộ tìm ba người mất tích nhiều lần phải tạm dừng và rút khỏi hiện trường để bảo đảm an toàn.

Sáng 16/11, Quân khu 5 huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ phối hợp công an, biên phòng và dân quân tiếp cận khu vực sạt lở tại xã Hùng Sơn để tìm ba người mất tích. Các mũi được triển khai dọc hai vị trí nghi có nạn nhân bị chôn vùi, dùng flycam khảo sát từ trên cao và chó nghiệp vụ tiếp cận những khu vực phương tiện cơ giới không vào được. Lương thực, nước uống và thiết bị y tế được tiếp tế liên tục cho lực lượng làm nhiệm vụ.

Từ đêm 15/11, mưa lớn khiến mặt đất thấm nước, nhiều điểm thụt xuống; rạng sáng 16/11, sương mù dày đặc giảm tầm nhìn. Sau gần một giờ tìm kiếm, Sở chỉ huy tiền phương yêu cầu toàn bộ lực lượng rút ra vì xuất hiện thêm dấu hiệu sạt trượt, trước khi tổ chức lại phương án. Việc tiếp tục tìm kiếm phụ thuộc diễn biến thực địa, khi nguy cơ mất an toàn vẫn rất lớn.

Khó khăn tìm kiếm 3 nạn nhân nghi bị vùi lấp sau sạt lở đất đá Cảnh khuyển tham gia tìm kiếm ba nạn nhân đang mất tích sau vụ sạt lở. Video: Hà Trúc

Hiện trường là mảng núi lớn đổ xuống thôn Pứt với hơn một triệu mét khối đất đá, chặn dòng suối và tạo lớp bùn nhão dày khiến mỗi bước tiến của lực lượng cứu hộ đều lún sâu. Ở hai lán trại nghi có nạn nhân, đất đá phủ cao 7-15 m; nhiều đoạn còn xuất hiện dòng bùn chảy, trượt thành từng mảng lớn.

Ngay bên trái hiện trường, một sườn núi khác xuất hiện vết nứt rộng, có nguy cơ đổ xuống bất cứ lúc nào. Chỉ huy lực lượng phải liên tục theo dõi địa hình và sẵn sàng yêu cầu rút quân khi có biến động. Đại tá Đỗ Xuân Hùng, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5, đánh giá địa hình "rất phức tạp", bùn nhão dày khiến cơ giới chưa thể tiếp cận.

Biên phòng Đà Nẵng duy trì 80 cán bộ, chiến sĩ cùng cảnh khuyển túc trực tại hiện trường. Điều kiện tầm nhìn hạn chế, bùn sâu và đất đá tiếp tục trượt là thách thức lớn đối với lực lượng cứu hộ.

Lực lượng quân đội tìm kiếm các nạn nhân tại hiện trường vụ sạt lở. Ảnh: Hà Trúc

Giáo sư Đỗ Minh Đức, chuyên gia địa kỹ thuật, cho rằng tìm kiếm trong sạt lở quy mô lớn thường kéo dài vì dòng trượt có thể cuốn nạn nhân đi xa, vùi sâu dưới lớp đất đá; chó nghiệp vụ chỉ phát hiện được khi nạn nhân ở vị trí nông. Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng kiểm tra hiện trường cho biết mức độ tàn phá "rất kinh khủng", yêu cầu các đơn vị tập trung tối đa nhưng đặt an toàn lên hàng đầu trong bối cảnh đất đá còn trượt xuống.

Vụ sạt lở xảy ra lúc 9h30 ngày 14/11, giữa trời nắng, khiến ba người mất tích. Chính quyền đã di dời khẩn cấp 171 hộ với gần 700 người khỏi vùng nguy hiểm. Hùng Sơn là xã giáp Lào, trước thuộc huyện Tây Giang (Quảng Nam cũ), nằm trong khu vực địa hình dốc, nền đất yếu, được xem là vùng có nguy cơ sạt lở cao nhất miền Trung. Cuối tháng 10 và đầu tháng 11, khu vực ghi nhận hàng chục điểm sạt lở, nhiều tuyến giao thông bị chia cắt.

Nguyễn Đông