Đà Nẵng thu hơn 1.400 tỷ đồng từ tháo gỡ vướng mắc dự án, đất đai

Thông tin được ông Nguyễn Trường Sơn, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đà Nẵng cho biết tại họp báo quý I, chiều 7/4. Đây là kết quả thực hiện Kết luận 77 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 170 của Quốc hội về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc dự án tại các bản án, kết luận thanh tra.

Theo ông Sơn, ngay sau khi các nghị quyết được ban hành, Đà Nẵng đã thành lập 3 tổ chuyên trách để trực tiếp xử lý các tồn tại kéo dài. Tính đến nay, địa phương tháo gỡ được hơn 1.981 dự án, cơ sở nhà đất (tương đương trên 97%).

Việc xử lý các kết luận thanh tra cũng mang lại nguồn thu lớn cho ngân sách địa phương. Theo số liệu của cơ quan thuế và Sở Tài chính, thành phố thu được 1.435 tỷ đồng, chiếm 64% số phải thu theo các kết luận của cơ quan thanh, kiểm tra.

Một góc khu đô thị lấn biển Đa Phước - dự án được thành phố thực hiện tháo gỡ vướng mắc. Ảnh: Nguyễn Đông

Về các trường hợp cụ thể, thành phố đã thông báo điều chỉnh giấy chứng nhận cho 581 trường hợp có sai sót trong cấp đất thương mại, dịch vụ thời hạn lâu dài trước đây. Sau điều chỉnh, các nhà đầu tư đã hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

"Thời gian xử lý thủ tục được rút ngắn xuống còn 1-2 ngày", ông Sơn cho biết.

Bên cạnh đó, 122 nhà đầu tư thứ cấp được rà soát để hoàn thiện thủ tục, đưa dự án vào triển khai. Thành phố cũng kiểm tra tiến độ sử dụng đất với 655 trường hợp, qua đó xem xét gia hạn kèm cam kết cụ thể từ phía doanh nghiệp.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường nhận định các kết quả đạt được mới là bước đầu. Thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục rà soát các trường hợp tương tự nằm ngoài phạm vi Nghị quyết 170 để xử lý dứt điểm.

Hồi tháng 5/2024, Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 77 nhằm tháo gỡ khó khăn cho các dự án tại một số tỉnh, thành phố. Sáu tháng sau, Quốc hội thông qua Nghị quyết số 170 về cơ chế đặc thù xử lý các vướng mắc tại TP HCM, Đà Nẵng và Khánh Hòa.

Nguyễn Đông