Đà Nẵng sắp có thêm hai dự án nhà ở xã hội gần 1.600 tỷ đồng

Đà NẵngKhu nhà ở xã hội Vịnh An Hòa và Núi Thành thuộc khu kinh tế mở Chu Lai vừa được thành phố duyệt chủ trương đầu tư.

Theo quyết định của UBND TP Đà Nẵng, hai khu nhà ở xã hội Vịnh An Hòa và Núi Thành đều thuộc dự án nhà ở công nhân của khu kinh tế mở Chu Lai.

Cụ thể, khu nhà ở xã hội Vịnh An Hòa nằm ở vị trí A3, A4, do Công ty cổ phần Holdings Ngôi Sao Việt làm chủ đầu tư. Tổng diện tích dự án gần 19.000 m2, gồm 5 khối chung cư nhà ở xã hội cao 12 tầng và khu nhà ở thương mại liền kề. Ngoài ra, dự án còn bố trí các hạng mục phụ trợ như bãi đỗ xe, nhà sinh hoạt cộng đồng, nhà trẻ...

Khu nhà ở xã hội này có tổng mức đầu tư hơn 684 tỷ đồng, tiến độ triển khai từ 2026 đến 2028. Dự kiến cuối quý IV năm nay, hai khối nhà xã hội với 272 căn sẽ được đưa vào sử dụng.

Còn dự án khu nhà ở xã hội Núi Thành do Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Mỹ Hưng làm chủ đầu tư. Dự án này ở khu đất A1, A2, rộng khoảng 22.000 m2, tổng vốn đầu tư hơn 885 tỷ đồng và triển khai đến 2028.

Đà Nẵng hiện có hơn 17.500 căn hộ nhà ở xã hội để bán, cho thuê, chủ yếu tại khu vực trung tâm và vùng ven. Giá nhà ở xã hội tại đây dao động 16-20,8 triệu đồng một m2 (gồm VAT). Một số dự án mở bán căn diện tích nhỏ giá từ 518 triệu đồng mỗi căn.

Năm ngoái, thành phố hoàn thành 5 dự án với hơn 2.900 căn, vượt chỉ tiêu khoảng 8%. Sau khi sáp nhập với Quảng Nam từ 1/7/2025, chỉ tiêu hoàn thành nhà xã hội của thành phố mới là gần 29.000 căn đến 2030. Năm nay, Đà Nẵng dự kiến hoàn thành gần 5.000 căn, gấp đôi năm ngoái, tương đương 23% tổng nguồn cung hiện nay.

