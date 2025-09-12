Đà Nẵng không nhận hoa chúc mừng Đại hội Đảng bộ

Đà NẵngThành phố Đà Nẵng không nhận hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ nhất nhằm thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí.

Sáng 12/9, Thành ủy Đà Nẵng họp báo thông tin về Đại hội đại biểu lần thứ nhất, Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025-2030. Ông Nguyễn Đình Vĩnh, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội và bà Huỳnh Thị Thùy Dung, Trưởng Ban Tuyên giáo - Dân vận Thành ủy đồng chủ trì.

Theo ông Nguyễn Đức Hoàng, Phó chánh Văn phòng Thành ủy, Đại hội sẽ diễn ra trong 3 ngày (16-18/9). Trong đó, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã thống nhất không nhận hoa chúc mừng đại hội.

Quyết định này được đưa ra dựa trên tinh thần Chỉ thị 45 của Bộ Chính trị, trong đó yêu cầu các địa phương tổ chức đại hội phải đảm bảo an toàn, thiết thực, hiệu quả, không phô trương hình thức và chống lãng phí.

Mặc dù chưa có quy định chỉ đạo thống nhất từ Trung ương, nhưng tại cuộc họp ngày 9/9, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã thảo luận và thống nhất không nhận hoa chúc mừng.

"Số lượng đại biểu, các cơ quan Trung ương và khách mời khá đông, nếu nhận hoa thì số lượng nhiều sẽ không phù hợp với tinh thần chống lãng phí và không phô trương của Chỉ thị 45", ông nói.

Ông Nguyễn Đức Hoàng, Phó chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng, thông tin việc không nhận hoa chúc mừng đại hội, tại họp báo sáng 12/9. Ảnh: Nguyễn Đông

Đại hội đại biểu lần thứ nhất Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030 có chủ đề: "Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống cách mạng, sức mạnh đại đoàn kết và khát vọng phát triển; xây dựng TP Đà Nẵng văn minh, hiện đại, chất lượng cuộc sống cao, trở thành cực tăng trưởng của Việt Nam, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc". Phương châm hành động là "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển".

Tính đến ngày 31/8, Đảng bộ TP Đà Nẵng có 97 đảng bộ trực thuộc Thành ủy và chi bộ đặc khu Hoàng Sa (thuộc Đảng bộ Sở Nội vụ, UBND thành phố), với tổng số 139.534 đảng viên.

Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến có 75 người, trong đó 73 tái cử và 2 tham gia lần đầu (Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự TP, Chánh án TAND thành phố). Ban Thường vụ Thành ủy gồm 23 người.

Số lượng lãnh đạo chủ chốt gồm Bí thư và 5 Phó bí thư Thành ủy (trước mắt là 4 Phó bí thư); 14 ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; 4 Phó chủ tịch HĐND TP; 8 Phó chủ tịch UBND TP; một Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng khóa 16 nhiệm kỳ 2026-2031.

Nguyễn Đông