Đà Nẵng hút hơn 333 triệu USD vốn FDI

Trung tâm dữ liệu AIDC DeCenter giai đoạn 1 có vốn đầu tư 20 triệu USD hay Fab-Lab vi mạch bán dẫn trị giá 80 triệu USD là những dự FDI tiêu biểu tại Đà Nẵng.

8 tháng đầu năm 2025, Đà Nẵng thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) 333,3 triệu USD, trong đó cấp mới cho 72 dự án với vốn đăng ký cấp mới đạt 225,9 triệu USD; 24 lượt dự án điều chỉnh tăng, giảm vốn với tổng vốn 86 triệu USD; phát sinh 29 lượt mua phần vốn góp trong tổ chức kinh tế với tổng giá trị 21,5 triệu USD.

So với năm 2024, năm 2025 đã chứng kiến sự phục hồi và tăng trưởng của FDI tại Đà Nẵng. Tổng vốn 8 tháng đầu 2025 đã vượt toàn bộ vốn FDI của năm 2024. Chuyển dịch nguồn vốn tốt. Năm 2024, vốn điều chỉnh chỉ ở mức 7,9 triệu USD. Trong khi đó, từ đầu năm 2025 đến 20/8, chỉ riêng phần điều chỉnh vốn đã lên tới 86 triệu USD - tăng gấp hơn 10 lần so với cùng kỳ năm 2024. Đặc biệt chỉ trong tháng 8, Đà Nẵng thu hút được 94,9 triệu USD, tăng hơn 9 lần so với cùng kỳ năm trước; trong đó có 10 dự án được cấp mới với tổng vốn đăng ký đạt 94,8 triệu USD.

Trong loạt dự án được đầu tư tại Đà Nẵng, đáng chú ý là các dự án công nghệ cao. Loạt dự án này cho thấy FDI năm 2025 tại Đà Nẵng có sự chuyển dịch rõ rệt từ bất động sản - du lịch sang công nghệ cao và bán dẫn.

Ngày 28/8, Tập đoàn Viễn thông và hạ tầng toàn cầu IPTP Networks khởi động dự án Trung tâm dữ liệu AIDC DeCenter tại Khu Công nghệ cao Đà Nẵng. Trung tâm dữ liệu AIDC DeCenter có tổng mức đăng ký đầu tư giai đoạn 1 là 20 triệu USD và dự kiến tổng mức đầu tư của toàn dự án khoảng 200 triệu USD.

Dự án dự kiến khởi công xây dựng nhà máy vào quý IV/2025 và vận hành từ quý IV/2027.

Lãnh đạo Bộ Khoa học Công nghệ và UBND TP Đà Nẵng nhấn nút khởi động dự án Fab-Lab, sáng 28/7. Ảnh: Nguyễn Đông

Trước đó, ngày 28/7, dự án Fab-Lab vi mạch bán dẫn trị giá 80 triệu USD (1.800 tỷ đồng) được khởi động. Nhà máy nằm trên khu đất hơn 5.700 m2, chia thành hai khu vực chính: khu vực phòng lab (Tập trung nghiên cứu và phát triển các công nghệ đóng gói mới như Fan-out Wafer Level Packaging (FOWLP), 2. 2.5D/3D IC, Silicon Interposer và Silicon-Bridge) và khu vực phòng Fab (thực hiện sản xuất thử nghiệm trên wafer thật, với các thiết bị tiên tiến như lithography (quang khắc), wafer bonding và hệ thống đo kiểm đạt chuẩn quốc tế). Khi đi vào hoạt động, Fab-Lab có công suất 10 triệu sản phẩm/năm, phục vụ thị trường trong và ngoài nước.

Dự án Nhà máy sản xuất ICT VINA III của Công ty TNHH Dentium (100% vốn Hàn Quốc) có tổng vốn đăng ký đầu tư là 177 triệu USD (hơn 4.458 tỷ đồng), được duyệt đăng ký đầu tư vào cuối 2024 và triển khai trong năm 2025. Dự án sau khi hoàn thành sẽ sản xuất pin nhiên liệu với sản lượng 280 tấm/năm và sản xuất răng nhân tạo 260 tấn/năm. Nhà máy sản xuất ICT VINA III là một trong những dự án trọng điểm thành phố Đà Nẵng thu hút trong giai đoạn 2020-2025 theo Đề án "Tổng thể phát triển Khu công nghệ cao Đà Nẵng đến năm 2030"...

Việc thu hút thành công dự án Trung tâm dữ liệu vào Khu công nghệ cao Đà Nẵng là minh chứng cho sức hút đầu tư tại Đà Nẵng, đồng thời hướng tới xây dựng thương hiệu Đà Nẵng trở thành trung tâm mới về tài chính quốc tế, đổi mới sáng tạo và công nghệ lõi tại Việt Nam và khu vực.

Một trong những động lực lớn thu hút đầu tư tại Đà Nẵng là dự án Khu Thương mại Tự do (Free Trade Zone - FTZ) vừa được phê duyệt vào tháng 6/2025 với quy mô gần 1.900 ha. FTZ sẽ áp dụng ưu đãi thuế đặc biệt, đơn giản hóa thủ tục hải quan và tích hợp chặt chẽ với Cảng Liên Chiểu và Khu Công nghệ cao. Từ đó hình thành hệ sinh thái cho sản xuất - xuất khẩu và logistics.

Một góc Khu công nghệ cao TP Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Đông

Song song đó, Trung tâm Tài chính Quốc tế (IFC) đang được xúc tiến triển khai theo ba giai đoạn, trong đó tòa tháp văn phòng đầu tiên (27.000 m2) dự kiến đi vào hoạt động cuối năm 2025. Điều này thể hiện nỗ lực nhằm xây dựng hệ sinh thái tài chính - công nghệ hiện đại, tạo nền tảng cho việc thu hút các định chế tài chính, dịch vụ tài sản số và các nhà đầu tư chiến lược. Trước đó, Đà Nẵng cấp phép cho Basal Pay - dự án ứng dụng công nghệ blockchain trong chuyển khoản nội địa dành cho khách du lịch nước ngoài. Đây là lần đầu Việt Nam cấp phép cho dự án thử nghiệm chuyển đổi tài sản mã hóa.

Đầu năm 2025, nghị quyết 136/2024/QH15 có hiệu lực, trao cho Đà Nẵng quyền áp dụng các cơ chế, chính sách đặc thù vượt khung chung để phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, thu hút đầu tư công nghệ cao là một trong những trụ cột quan trọng. Thành phố được phép triển khai các sandbox thử nghiệm cho công nghệ mới như blockchain, fintech, trí tuệ nhân tạo (AI), cũng như ban hành ưu đãi riêng về thuế, đất đai, tài chính.

