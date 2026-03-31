Đà Nẵng dự kiến di dời gần 400.000 ngôi mộ để tái thiết đô thị ven biển

Sở Xây dựng TP Đà Nẵng đề xuất di dời gần 400.000 ngôi mộ trong khu dân cư, tạo quỹ đất phát triển đô thị ven biển và triển khai các dự án hạ tầng trọng điểm.

Theo báo cáo gửi UBND TP Đà Nẵng, đến cuối tháng 2/2026, toàn thành phố có khoảng 394.470 ngôi mộ cần di dời. Trong đó, hơn 67.000 mộ thuộc kế hoạch triển khai từ tháng 8/2025, còn lại hơn 327.000 mộ được bổ sung sau đợt khảo sát mới tại khu vực từ quốc lộ 1 ra đến ven biển.

Kết quả khảo sát cho thấy khu vực phía đông thành phố (từ cao tốc đến biển) hiện có khoảng 256 nghĩa trang với hơn 1,4 triệu ngôi mộ, chiếm diện tích khoảng 1.420 ha. Phần lớn nghĩa trang phân bố rải rác, xen cài trong khu dân cư và các khu vực quy hoạch phát triển công nghiệp, dịch vụ.

Sở Xây dựng đánh giá việc tồn tại số lượng lớn mộ xen kẽ khu dân cư không đảm bảo khoảng cách cách ly môi trường theo quy chuẩn, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm nguồn nước ngầm và ảnh hưởng sức khỏe người dân. Quỹ đất nghĩa trang lớn cũng gây khó khăn trong quản lý không gian đô thị và thu hút đầu tư.

Một ngôi mộ trong khu dân cư ở Hòa Khánh, TP Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Đông

Việc di dời mồ mả được xem là bước cấp thiết nhằm tạo quỹ đất sạch để hình thành chuỗi đô thị ven biển theo hướng xanh, thông minh, hiện đại, đồng thời phục vụ triển khai các dự án hạ tầng trọng điểm, trong đó có tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam.

Để đáp ứng nhu cầu cải táng, cơ quan chức năng đề xuất quy hoạch 5 nghĩa trang tập trung mới tại các Đại Lộc (97 ha), Xuân Phú - Quế Sơn (110 ha), Chiên Đàn - Phú Ninh (125 ha), Tam Anh (55 ha) và Núi Thành (50 ha). Các khu này được đánh giá có khả năng mở rộng, đáp ứng nhu cầu chôn cất đến năm 2045.

Theo lộ trình, các địa phương sẽ lần lượt đóng cửa nghĩa trang nhỏ lẻ, di dời mộ theo thứ tự ưu tiên từ vùng đông sang tây; hoàn thành kế hoạch trong quý II/2026 và cơ bản hoàn tất vào năm 2030. Chính quyền cũng yêu cầu tăng cường quản lý, không để phát sinh các trường hợp chôn cất mới trái quy hoạch.

Nguyễn Đông