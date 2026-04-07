Đà Nẵng định hướng thành siêu đô thị 6 triệu dân vào năm 2050

Quy hoạch chung đến năm 2050 đặt mục tiêu Đà Nẵng trở thành cực tăng trưởng quan trọng của quốc gia, dân số 6 triệu và phát triển các mô hình đô thị lấn biển.

Ngày 6/4, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà thay mặt Thủ tướng ký quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung Đà Nẵng đến năm 2050, tầm nhìn đến 2075. Theo đó, thành phố sẽ được xây dựng thành cực tăng trưởng quan trọng của quốc gia, đóng vai trò trung tâm về logistics, kinh tế biển và thương mại tự do.

Sau sáp nhập với Quảng Nam từ ngày 1/7/2025, Đà Nẵng có 23 phường, 70 xã và một đặc khu Hoàng Sa, diện tích hơn 11.859 km2, dân số trên 3 triệu, là đô thị trực thuộc Trung ương có diện tích lớn nhất cả nước.

Theo quy hoạch lần này, đến năm 2050, dân số của thành phố trung tâm kinh tế - xã hội của miền Trung - Tây Nguyên dự kiến đạt khoảng 6 triệu, trong đó dân số đô thị chiếm khoảng 4 triệu. Quy mô đất dân dụng toàn đô thị sẽ tăng lên 28.000 đến 44.000 ha để đáp ứng nhu cầu phát triển mới.

Phát triển đô thị lấn biển và không gian ngầm

Để giải quyết bài toán quỹ đất, quy hoạch định hướng Đà Nẵng áp dụng các mô hình chức năng đặc thù như đô thị lấn biển, đô thị sinh thái và đô thị nén. Thành phố sẽ phát triển theo mô hình TOD, gắn kết đô thị với giao thông công cộng, cảng biển và sân bay.

Một trong những điểm mới của quy hoạch là việc khai mở không gian ngầm đô thị. Các công trình ngầm sẽ được xây dựng để sử dụng cho mục đích thương mại, tiện ích công cộng và an ninh quốc phòng. Thành phố sẽ thiết lập giới hạn phát triển nhằm khắc phục tình trạng đô thị hóa tràn lan.

Đô thị Đà Nẵng sẽ không phát triển độc lập mà kết hợp với Điện Bàn và Hội An (Quảng Nam cũ) để tạo thành tổng thể không gian đô thị biển thống nhất. Chuỗi du lịch sẽ được kết nối liên hoàn từ Bà Nà, Sơn Trà đến các di sản thế giới như Hội An, Mỹ Sơn.

Về hạ tầng kinh tế, khu thương mại tự do Đà Nẵng được xác định là điểm nhấn cốt lõi. Khu vực này sẽ tái cấu trúc để gắn kết với các khu kinh tế Chu Lai, Nam Giang, tạo động lực phát triển cho toàn vùng miền Trung. Chính phủ yêu cầu Đà Nẵng nghiên cứu tái cấu trúc, điều chỉnh mô hình phát triển khu thương mại tự do nhằm tối ưu hóa hiệu quả sử dụng đất.

Khu vực Tam Kỳ - Núi Thành được định hướng phát triển gắn với sân bay Chu Lai và cụm cảng biển Quảng Nam, hình thành các trung tâm công nghiệp, logistics, đô thị và dịch vụ, đồng thời tăng cường liên kết với phía Bắc Đà Nẵng.

Đầu tư hạ tầng giao thông hiện đại

Thành phố sẽ phát triển đồng bộ 5 loại hình giao thông gồm: đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, đường biển và hàng không. Trong đó, các tuyến đường sắt đô thị, đường sắt tự động ven biển và các loại hình phương tiện tự hành sẽ được ưu tiên nghiên cứu.

Đến năm 2050, thành phố dự kiến kết nối trực tiếp với tuyến đường sắt tốc độ cao trục Bắc Nam. Hệ thống giao thông nội đô sẽ được nâng cấp với các phương thức vận tải khối lượng lớn như đường sắt đô thị (MRT), xe buýt nhanh (BRT), ART và mạng lưới trạm sạc điện thông minh.

Chiến lược mới nhấn mạnh việc thu hẹp khoảng cách phát triển giữa vùng đồng bằng phía Đông và khu vực miền núi, trung du phía Tây. Vùng phía Tây được định hướng phát triển theo mô hình đô thị nén trên nguyên tắc tôn trọng tự nhiên. Các khu vực bảo tồn đa dạng sinh học như Sơn Trà, Sông Thanh, khu bảo tồn Voi và Sao La sẽ được bảo vệ nghiêm ngặt để giữ gìn hệ sinh thái. Không gian nông thôn được tổ chức theo hướng sản xuất tập trung, ưu tiên nông nghiệp công nghệ cao và sinh thái. Đà Nẵng sẽ hình thành trung tâm công nghiệp dược liệu với sâm Ngọc Linh là cây chủ lực, kết hợp phát triển chế biến nông sản. Song song đó, thành phố đẩy mạnh loại hình du lịch nông thôn và du lịch cộng đồng để đa dạng hóa sinh kế cho người dân.

Thủ tướng yêu cầu UBND TP Đà Nẵng hoàn thành đồ án quy hoạch trong không quá 15 tháng kể từ khi chọn được đơn vị tư vấn. Bộ Xây dựng sẽ thẩm định đồ án. UBND thành phố chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác của số liệu, trình tự thủ tục, đảm bảo quy hoạch không chồng chéo và lãng phí nguồn lực.

Tầm nhìn đến năm 2075, Đà Nẵng hướng tới trở thành thành phố có sức hấp dẫn, an toàn và đáng sống mang tầm quốc tế. Thành phố cũng nghiên cứu hình thành trục tri thức nhằm kết nối hệ thống giáo dục, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo.

Năm 2025, GRDP Đà Nẵng tăng 9,18%, xếp thứ 9/34 tỉnh, thành và thứ 2/6 thành phố trực thuộc Trung ương. Tổng thu ngân sách đạt hơn 63.000 tỷ đồng, vượt dự toán, tạo nguồn lực cho đầu tư phát triển và an sinh xã hội. Thành phố đang phấn đấu tăng trưởng hai con số trong năm 2026.

Làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng ngày 28/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng việc sáp nhập Quảng Nam và Đà Nẵng đã tạo không gian phát triển rộng lớn hơn, bổ sung thế mạnh cho nhau và mang lại kết quả cụ thể.

