Đà Nẵng đấu giá khu đất làm tổ hợp phục vụ Lễ hội pháo hoa quốc tế

TP Đà Nẵng sẽ đấu giá quyền sử dụng đất Dự án hơn 10.750 tỷ đồng phục vụ Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng.

UBND thành phố vừa ban hành quyết định tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất dự án Tổ hợp công trình phục vụ Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng tại phường Ngũ Hành Sơn. Dự án có quy mô hơn 210.000 m2, trong đó phần diện tích đưa ra đấu giá là 48.000 m2. Khu vực này bao gồm các khu chức năng: A3, A6, A7, A8 và khu SK. Mức giá khởi điểm được xác định là 36,428 triệu đồng/m2, tiền đặt trước để tham gia đấu giá là hơn 350 tỷ đồng.

Khu vực dự kiến làm tổ hợp phục vụ Lễ hội pháo hoa quốc tế. Ảnh: Nguyễn Đông

Theo thông tin công bố trước đó, dự án có phía Bắc giáp đường Phạm Hữu Kính; phía Nam giáp đường An Tư Công Chúa và cầu Tuyên Sơn. Phía Tây dự án giáp sông Hàn và một phần vỉa hè đường Chương Dương; phía Đông giáp các đường Mỹ An 8, Hoài Thanh, Phan Hành Sơn và đất dự án, khu dân cư hiện trạng.

Dự án được quy hoạch là khu tổ hợp các công trình phục vụ Lễ hội pháo hoa quốc tế và các sự kiện tại khu vực với hệ thống hạ tầng đồng bộ. Hiện nay, khán đài phục vụ lễ hội hằng năm đang được đặt tạm tại khu vực gần cuối đường Trần Hưng Đạo, bên bờ sông Hàn.

UBND thành phố giao Trung tâm Phát triển quỹ đất chủ trì, phối hợp cùng các sở: Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Tư pháp và Cục Thuế triển khai rà soát, xét duyệt điều kiện của các tổ chức, cá nhân tham gia.

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) tiền thân là Cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFC), được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2008 nhân kỷ niệm ngày giải phóng thành phố. Đến năm 2017, sự kiện này đổi tên thành "Lễ hội" và chuyển sang hình thức xã hội hóa hoàn toàn.

Suốt nhiều năm qua, trận địa bắn pháo hoa luôn được duy trì tại khu vực cảng sông Hàn (đường Bạch Đằng), trong khi khán đài chính nằm ở bờ đối diện trên đường Trần Hưng Đạo. Mỗi kỳ lễ hội thường quy tụ từ 8 đến 10 đội thi (năm 2025 ghi nhận kỷ lục 10 đội) đến từ các quốc gia có nền công nghệ pháo hoa hàng đầu thế giới như Pháp, Italy, Trung Quốc, Mỹ...

Sự kiện này đã trở thành thỏi nam châm hút khách du lịch với lượng khách lưu trú thường xuyên đạt mức gần 1 triệu lượt mỗi tháng diễn ra lễ hội, góp phần khẳng định vị thế "Thành phố sự kiện và lễ hội" của Đà Nẵng trên bản đồ quốc tế. Năm nay, lễ hội diễn ra từ ngày 30/5 đến 11/7.